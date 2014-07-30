《阳歌专栏》 反腐冲击上海企业

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**反腐冲击上海企业**

中国对企业高管的反腐调查似乎扩展到了地方，消息称曾在上海多家大企业任高管的王宗南被立案审查。王宗南曾掌管联华超市(0980.HK)和光明食品等企业。此事有多宗寓意，显示地方调查机构可能也加入了反腐。调查最终可能也会涉及光明食品近期的数宗大规模海外并购。

上海市政府网站发布声明称，王宗南因涉嫌在上海友谊（集团）有限公司、联华超市股份有限公司任职期间挪用公款、受贿，被市检察二分院立案侦查。

王宗南在2003-2006年担任联华超市董事长，2000-2006年担任上海友谊（集团）有限公司总经理。王宗南同时担任两家大型国企的高管反映出中国国企高管与政府的复杂关系，也显示出他本人与上海市政府间的密切联系。他后来还担任了了光明食品的董事长，去年11月辞去了该职务。

联华超市去年表示前职工监事道书荣被上海国资委调查。这两件事看起来似乎没什么关联，不过显示出地方调查机构也加入了反腐。之前的反腐行动已经冲击到包括中国移动(0941.HK)(CHL.N)、中石油(0857.HK)(601857.SS)和中国铝业(2600.HK)等央企。华润集团一名高管也被调查。

王宗南去年11月以健康问题辞职。此次调查似乎针对他在联华超市和上海友谊集团任职的时期。但调查很容易扩大到王宗南在光明食品任职的时期。光明集团近期的大规模海外并购是否存在问题也将遭到质疑。

2012年，光明食品出资约10亿美元收购英国早餐食品生产商Weetabix 60%股份。2011年，光明食品斥资4亿美元控股澳大利亚饼干厂商Manassen。今年5月，光明食品同意以约14亿美元控股以色列乳制品生产商Tnuva。该并购在高度注重安全的以色列已经非常敏感，王宗南遭到调查可能让这笔交易无疾而终。

从更大的角度看，地方国企巨头越发可能遭到反腐调查。上海、深圳和广州等城市可能首当其冲，未来几个月这些城市的大国企可能遭到调查。调查可能让很多企业放慢海外并购脚步，因为外国企业可能不愿与高管有可能遭到反腐调查的中国企业来往。联华超市等大型地方性企业的未来看起来可能艰难，因为高管和业务遭到调查，反腐行动没有放缓的迹象。

一句话：曾在数家上海国企担任高管的王宗南遭到调查，表明反腐向地方扩展，可能对企业的业务构成影响。

**第三方售假令聚美优品“黯然失色”**

投资者对于近期上市的中国在线化妆品电商--聚美优品(JMEI.N)有些失望，因有报导称，该网站上的部分第三方店铺销售高仿假货。有趣的是，这则新闻也提到了近期上市的京东商城(JD.O)，而后者却几乎并未受到影响。从某种程度上说，这种鲜明的对比说明投资者对于聚美优品还是不太熟悉。这是一家比较年轻的公司，上市前还不太为华尔街所了解。对于允许第三方在其平台上销售产品的电商企业而言，第三方售假的行为是其面临的一种风险。

此次曝光来源于一则调查报导。报导称，一家在聚美优品和京东商城均设有店铺的第三方企业出售涉及阿玛尼、巴宝莉和迪奥等品牌的高仿产品。报导称，这家公司依托给电商平台供货，每月就能实现流水额千万元以上，而知名电商平台已经成为大量假货尤其是奢侈品假货的重要集散地。

上述报导出现后，聚美优品的股价下跌4%，但需要指出的是，聚美目前的股价依然要比5月份IPO时的发行价高出近40%。京东商城的股价未见受到该负面报导的影响，当日还上涨了近2%，目前股价较5月份IPO发行价高出近60%。中国另外两家在美上市的电商企业的股价则好坏参半，当当网DANG.N下跌近2%，而唯品会(VIPS.N)股价继续飙升。

那么，这对投资者意味着什么？他们应该在多大程度上为中国电商网站面临的盗版问题及其股价感到忧虑？答案是，影响应该相对不大，特别是对于京东商城和阿里巴巴这样的资深运营商而言。他们深知盗版的风险，并采取了诸多措施净化电商平台。

阿里巴巴是电商行业的领军者，经历了多年的负面公关，阿里巴巴的努力得到了回报，美国政府在2012年将阿里巴巴从“恶名市场”名单上撤下。阿里巴巴尤其容易遭受盗版问题影响，因其商业模式就是运营充斥着大量第三方的在线商城。相比之下，多数其他电商则是混合型的运营模式，既通过自己的网络店铺直接从事绝大多数的产品销售，也允许一小部分第三方店铺利用其平台销售产品。

当当网的股价本周下挫，即便它的名字并未出现在报导中，这可能反映出当当网对于第三方市场的关注。第三方市场的发展速度远远超过当当网的传统业务。由于所有这些电商都增加了更多的第三方店铺，那么不可避免的是，一些盗版经销商也会在其平台上开设店铺。

政府不太可能会关闭这些电商企业，因为这些企业规模都很大，他们的关闭将给中国电商业带来冲击波。相反，他们面临的最大危险在于美国或其他任何主要的西方政府可能对其中某一家采取惩罚性措施，包括将其纳入“恶名市场”名单。类似的举动可能会为聚美优品或唯品会等公司造成打击，不仅损及企业形象，也会限制其未来在海外拓展的机会。

一句话：电商平台聚美优品和京东商城上某些第三方店铺出售高仿假货的报导并未令人感到特别意外，但这些电商仍需谨慎行事，迅速清理这些出售假货的第三方。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王燕焜/王凤昌

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