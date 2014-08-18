《阳歌专栏》中国解释反垄断调查的理由

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国解释反垄断调查的理由**

中国近期对微软(MSFT.O)和通用汽车(GM.N)等跨国企业展开反垄断调查，但基本很少说什么，现在终于为行动提出了理由。《中国日报》称，反垄断调查在西方很常见，并不是针对外资企业。中国作出解释暗示中国可能担忧美国和欧盟向世界贸易组织投诉中国歧视西方企业。

过去一年里，越来越多大型跨国企业卷入中国反垄断调查，外国企业界一直焦虑地关注着。调查从外资奶粉厂商开始，现在扩展到了汽车厂商和科技巨头微软和高通QCOM.N等企业。

大多数外企确认被调查，并表示在进行配合，但很少公开表示对其中国市场前景的担忧。中国欧盟商会是为数不多的公开发声者之一，提到其成员企业被不公平对待，无法进行自我辩护。

反垄断调查主要由发改委和国家工商总局进行，他们很少公开谈及调查，只是警告企业不要对调查进行阻挠。《中国日报》则为行动提出了理由。

周一的《中国日报》有三篇文章和反垄断问题有关，包括头版的文章和商业版的文章。商业版的标题为“消费者担忧是问题的核心”，副标题为“反垄断调查并不针对外企，是为了价格更公平”。

文章援引了国内外很多专家的话，主要观点来自中国社会科学院一位教授。文章的主旨是接受调查的很多商业行为在西方是违法的，在美国和欧洲可能遭到类似的调查。文章称，反垄断调查的最终目标是保护消费者，并指出中国企业也被调查。

我觉得这些文章几乎肯定是政府授意。解释能否让人满意是另外一回事，中国政府表达其立场就至少应该被称赞，中国政府或许在试图增加透明度。我认为对于那些认为反垄断调查是歧视外企的人来说，此次解释的作用不大。这意味着美国和欧盟可能在未来几个月里联合向世界贸易组织投诉。

一句话：中国解释针对外企的反垄断调查原因，应该被称赞，但这不太可能阻止西方向世界贸易组织投诉。

**苹果在中美网络口水战中理性发声**

在中国和西方有关网络安全的口水战中，苹果公司发出了理性的声音。有消息称，苹果决定在中国境内存储本地用户数据。苹果此举首先肯定是一个商业决定，向中国用户提供更快的服务。但苹果同时也传递出一个其他西方企业应该考虑跟进的信号，即苹果认为使用中国的基础设施不会令公司的个人数据安全面临风险。

过去一年，中美两国都采取措施竭力限制从对方国家的企业采购用于本国基础设施的硬件，称这些设备可能会让其系统更易被监控。这一系列举动令一些全球大型科技公司受挫，其中包括华为HWT.UL和中兴通讯<0763. HK>(000063.SZ)等中国企业以及IBM(IBM.N)、思科(CSCO.O)和微软(MSFT.O)等西方科技巨擘。

在这个背景下，苹果上周罕见地发出理性的声音。苹果宣布将在中国境内的服务器上存储部分中国用户的个人数据。这一决定于苹果而言是首次，且随之给出的解释对于一个很少公开解释其商业决定的公司也相对罕见。

苹果表示，对于使用中国电信(0728.HK)(CHA.N)提供的服务器，苹果并不担心安全风险问题。苹果称对于公司先进的加密技术有信心，指出即便有人试图侵入中国电信的服务器或当数据在国内电信网络间传递时有人拦截数据，类似的加密技术会对数据形成保护。

这种先进的加密技术对于保证数据的安全至关重要，且作为一种保护客户隐私的最重要步骤之一，这一技术在全球多数大型企业中已经得到广泛使用。因此通过使用这种技术，苹果在中国境内的数据应该安全无虞，不会受到第三方的未授权访问。

苹果此举是一个商业性决定，因为将客户数据本地化存储将让中国用户享受到更快的服务。但此举也是苹果一招明智的公关术。过去一年，苹果在华的诸多领域遭到诟病。

去年，苹果公司发现自己身处负面公关风暴的中心，因央视此前发表了一篇关于其售后服务的报导。苹果对此罕见致歉，承诺会改善这一问题。苹果公司还因未能将中国纳入首批发售Iphone国家的行列而遭遇抨击，尽管苹果公司在去年秋季发售iPhone 5s时将中国纳入全球首批发售市场。

其形象问题的核心是一种更广泛的企业文化，《人民日报》称这是一种“傲慢的“企业文化。实际上，苹果公司被视为是一个从中国攫取巨额利润，但却不愿通过开设更多的苹果连锁店或设立产品研发中心等手段投资中国的一间公司。

因此这一将用户数据本土化存储的最新决定以及对该决定的公开宣布看似十分明智，既能改善其中国业务，也能获得本地的好感。这一决定也反映出，苹果对于在这样一种环境下保护客户数据的能力抱有信心，尽管有来自中美政府的干扰之声。

最后，所有公司都有责任保护自身数据和客户隐私信息。其他公司和政治人士应留意苹果此举，意识到计算机设备总会有漏洞和脆弱性。最后，他们应该意识到，他们对于使用加密和其他技术保护数据隐私负有最终的责任。

一句话：苹果将部分用户数据本土化存储的决定反映出，对于那些采取适当措施保护其数据的企业而言，中国的基础设施相对可靠安全。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛/王凤昌

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