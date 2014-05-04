《阳歌专栏》中航工业在英国建设光伏电站

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中航工业在英国建设光伏电站**

中国到2015年新增35吉瓦光伏发电装机容量的计划开局也许很缓慢，但是中国看似很乐于出资在其他国家新建电站，以帮助国内处境艰难的光伏组件厂商。这是我看到有关中国航空工业集团公司计划在英国建设最多300兆瓦光伏电站的报道后得出的初步结论。

北京当局正在给中航工业这样的大型国企施压，要求在国内新建光伏电站以提振国内光伏组件厂商，并削减传统发电方式造成的环境污染。中航工业此时选择去英国建设光伏电站值得关注。中航工业的动作也并非完全令人感到意外，我稍后再作解释。中国光伏组件厂商的盈利前景将获得改善，不过我怀疑中航工业也将面临压力，需要为新建电站采购一些西方生产的光伏组件。

根据最新媒体报道，中航工业在英国建设的第一座光伏电站最近已经完工，装机容量仅为12兆瓦。这座历时一年建设的电站耗资2,200万美元，并已经成功联网。

在上述项目完成后，中航工业将电站卖给了当地的运营企业Foresight Solar Fund。中航工业发言人称，目前公司正在建设三个新电站项目，合计装机能力为25兆瓦。如果这些项目获得成功，接下来将建设装机能力为50兆瓦的项目。此后，中航工业可能继续在英国建设光伏电站，总计装机能力可能高达300兆瓦，可能需耗时至少3-5年。

中航工业看似是中国大型国企在海外大规模建设光伏电站的开路者。这也并非新模式，通常第三方会为新建电站承担建设和融资风险。在项目完工后，电站将被出售给拥有专业经验的长期运营企业。这种电站建设项目经常是由光伏组件厂商自己投资，有时组件厂商会独自设立或与合伙人共同设立电站建设基金。上月，英利绿色能源(YGE.N)与中国本土金融企业就设立了一个这种基金公司。

在国内建设光伏电站明显是中国政府要求优先完成的任务背景下，中航工业为什么到海外建设电站呢？我猜测中航工业可能利用英国作为实验基地，积累电站建设经验。之后，中航工业可能将这些经验用于国内建设。这无疑是谨慎的选择，我之前写过的文章指出中国现在很多在建的光伏电站最终可能变得毫无用处，糟糕的规划可能令其无法根据最初的设计发挥功效。

这在中国是司空见惯的事情，大型国企经常急于支持政府实现其政策目标，因缺乏基本的商业考量，结果就是造成供应过剩和产品设计有问题。相比之下，中航工业在英国建设商业电站，很可能由此获得一些好的经验，并最终用在国内启动类似项目上。我们预计还会看到其他更加成熟的大型国企走类似路线，这将促进中国和西方的光伏发电装机能力，并为所有光伏组件厂商提供新的业务来源。

一句话：中航工业在英国建设光伏电站的计划可能为中国其他大型国企提供范本，掀起中国及海外的电站建设高潮。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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