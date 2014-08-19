《阳歌专栏》中国四大行或将融资最多四千亿

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国四大行或将融资最多四千亿**

过去几周，我对中国四大国有银行的一连串声明基本采取视而不见的态度，但其中两家银行同日公布的最新计划让我终于把目光聚焦于此。四大行的融资计划规模可能高达4,000亿元。我之前的熟视无睹在很大程度上是因为这些声明太多了，没办法逐个写，而且多数融资活动都是预料之中的。但是这次的融资规模庞大且对投资者具有普遍影响，因此值得一写。

本次融资再现了国有银行管理的糟糕程度，这在很大程度上是因为它们依然听命于中央政府。中国在经济危机最深重的2009和2010年实施了4万亿元经济刺激计划，多数国有银行因当时发放的贷款而坐拥巨额坏账。更重要的是，各大银行未来几年可能会出现更多麻烦，因为中国的房地产市场显示出更多亟需的修正迹象。

中国银行(601988.SS)(3988.HK)和中国农业银行(601288.SS) (1288.HK) 本周都发布融资声明。截止到目前，这两家银行，再加上中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)，都已发布声明寻求通过发行债券和优先股融资。中国第四大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)尚未发布任何声明，但我认为也不会等太久。

我已经看过所有的声明，根据我的计算，这三家已经发布声明的银行迄今通过发行二级资本债已募集800亿元。根据这三家银行的声明，它们还可通过发行债券和优先股的方式再募集2,250亿元，将融资总额提升至至多3,050亿元。

而当建设银行宣布融资声明时，四大行的融资总额可能会升至最多4,000亿元(650亿美元)。相比之下，根据彭博社的计算，全球金融危机后寻求再融资的美欧银行迄今仅筹资560亿美元。

今年5月，中国通过了允许各银行发行优先股的计划，很多人认为此举是政府预计到银行会因坏账大额减计而允许其再融资的一种手段。这种战略看似谨慎，因为经历了金融危机后的几次大规模股票发行，金融市场不太可能给银行提供更多资金。但优先股的发行让银行也承担了新的义务，因为优先股的持有者有权获得利息。

就在融资规模今春明朗化后，四大行H股股价起先疲弱，但随后上升，目前接近今年年初的水平。四大行目前的市盈率相对很高，都介于40-50之间，如果利润开始下滑，而股价依然维持现有水平，市盈率可能会更高。

在这样的大背景下，唯一合理的结论就是，这些银行的股价料将在未来数月出现修正，而下行压力的大小取决于投资者对于这些公司有多大的耐心。我认为，很多投资者会选择持有这些股票，因他们知道中央政府不会让这些银行的业绩下滑太多。但如果中央政府决定让市场发挥更大作用，且这些银行的利润放缓幅度相对较大，那么我们会看到这些银行的股票会遭到大幅度抛售。

一句话：中国四大国有银行的大规模融资计划如果导致其利润受到大幅侵蚀，则可能引发其股价的温和修正。

**阿里巴巴准备推出二手车电商平台并进军韩国 料9月中上市**

电商巨头阿里巴巴按说应该处于上市前的静默期，但情况却不是这样，有关该公司的新闻不断出现。公平地说，很多与IPO相关的新闻可能来自投行，目的是为上市造势。但我怀疑很多新闻的来源是阿里巴巴自己，包括阿里巴巴准备成立二手车电商平台和进军韩国。

坦白说，我并不反对阿里巴巴新闻不断，毕竟这是中国最炙手可热的企业之一，自去年初该公司通过并购和其他战略举措赚到了很多钱。但如果美国证监会真要执行“静默期”规则，那么他们可能应该友好地给阿里巴巴打个电话，提醒阿里巴巴如果匿名评论来自其公司员工，理论上讲这是违反相关规定的。

报导称，阿里巴巴准备与中国大型汽车经销商广汇汽车联手成立二手车电商平台。报导援引匿名人士称，双方还将进行线下合作，广汇汽车准备年底前在香港上市。

报导没有更多细节。我猜测合作将需要1-2亿美元的投资，阿里巴巴可能占股50%或更少。二手车市场似乎很有潜力，但中国人还是更倾向于新东西。总的来说，合作可能给阿里巴巴带来一些新的机会，但对广汇汽车来说可能更为重要。

过去半年里，阿里巴巴创始人马云三次前往韩国。最新报导中包括马云与韩国总统朴槿惠握手的照片，反映政府是新合作的主要推手。报导相当含糊，只是说阿里巴巴和韩国可能在电商、游戏和视频等领域进行合作。

还需要更多细节才能判断合作是否是实质性的。马云今年早些时候与英国首相卡梅伦会面，也曾探讨过类似的合作，但此后在这些方面并无消息出来。总的来说，阿里巴巴有限的海外动作对其获利尚没有很大影响，当然阿里巴巴显然希望改变这种状况。

最后，再来看看阿里巴巴在纽约上市的消息。阿里巴巴赴纽交所上市的时间料为下个月。阿里巴巴原计划8月8日上市，但由于时间太紧而放弃。最新报导称阿里巴巴准备从9月3日开始路演，9月16日上市。这个日程看起来相对可执行，估计和实际情况较为接近；但由于上市规模巨大，复杂程度很高，上市时间可能会延后几天。

一句话：阿里巴巴准备成立二手车电商平台和进军韩国的消息可能意在维持公司的新闻热度，上市时间料为9月中。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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