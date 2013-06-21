《阳歌专栏》中央汇金将增持中资银行H股？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**中央汇金将增持中资银行H股？**
中国各家银行资金紧张拖累银行股，引发中央汇金增持，试图缓解卖压。中央汇金的增持目前仅限于沪市银行股，包括中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)、中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)等，看起来获得了一定成功。鉴于增持行动的成功，中央汇金或许会将行动扩展到港交所，上述银行的H股跌势更猛。
中央汇金的增持和企业回购股票类似。中央汇金4月曾增持，带来了正面影响。如果中央汇金增持后银行的股价能够上涨一两个百分点，收益就比投入的资金量大得多。
本周四大国有商业银行都宣布，上周中央汇金增持其A股，不过增持量并不大。农业银行(1288.HK)(601288.SS)称，中央汇金的持股比例由40.23%增加至40.24%。各家银行均表示，未来六个月中央汇金将继续增持。
各家银行的股价走势似乎显示中央汇金的增持有效。过去一个月以来，工商银行A股下跌逾3%，而H股下跌了近19%；建设银行A股下跌16%，而H股下跌约21%。
中央汇金会增持各家银行的H股吗？这对香港银行股又意味着什么？我认为中央汇金增持各家银行H股的可能性有70%左右。如前文所述，股价上涨能够带来的收益比投入的资金量大得多。
不过增持能否阻止股价下跌尚无定论。上交所以散户为主，而港交所则以大型机构投资者为主。这些更为理性的投资者可能看淡中央汇金的增持，因为这只是激励信心的策略，没有什么实质。
目前银行股迫切需要信心激励措施，特别是当前的流动性危机持续存在。我曾说过，中国大型银行永远不会倒闭，甚至不会经历任何大的危机，因为中国政府不会允许这种事情发生。不过我认为，如果可以的话，中国政府将倾向于不干预银行日常的事务，而增持H股可能是更好的支持银行股价的方法，直到流动性危机缓解。
一句话：中央汇金可能在港交所增持中资银行股，此举可能减缓或改变近期银行股快速下跌的趋势。
**小米或即将推出平板电脑**
本周稍早，我在博客里提到有关小米科技可能生产智能电视机的报道，并称这可能是公司方有意泄露消息。现在又有消息传出，称小米科技正准备发布一款平板电脑，我或许要改改我的看法了。在深入讨论这一最新消息之前，我要说说我的感觉：小米正在变得日益缺乏新意，似乎只是在复制苹果(AAPL.O)的全套产品线。
最新报道称，小米将在8月中旬的产品发布会上推出一款平板电脑。报道没有提供太多详情，仅提到该产品售价999元，大致相当于160美元。这款产品可能使用电子书阅读软件商多看的技术，小米去年收购了这家公司。本月早些时候，亚马逊(AMZN.O)在华推出了自己的Kindle平板电脑，基本型阅读器仅售849元，高端版Kindle Fire起价1,499元。
我认为，有关小米科技的最新消息有意义之处在于，这是新浪微博上匿名发布的消息，新浪微博号称有超过5亿用户。新浪微博已经成为小米科技青睐的产品推广宣传平台，无论是销售还是新品发布前为产品造势的消息泄露。我当然不能指责小米使用这种策略，新浪微博用户通常都是年轻白领，这些都是小米科技的目标人群。
本周稍早些时候，我在博客里提到有关小米科技的一篇报道，称这家公司计划推出一款47英寸的智能电视，将与其去年推出的机顶盒配套使用。这些报道大体都是源于一张库房里的电视真机背壳照片，这张照片也曾神秘地出现在新浪微博上。
那张照片被迅速地从微博上删除了，这让我猜测这次释放的消息也许是真实的，不是小米科技精心策划的。这与该公司其他产品推出前的多次明显提前透露消息的手法不同。
这次平板电脑的消息泄漏看上去更符合小米科技的传统做法，我觉得在8月正式产品发布会之前还会有更多类似的传闻出现。本周稍早有关智能电视消息出现的时间点，现在来看也让人感到更可疑，若小米科技确实在计划这款产品，可能也是其有意而为之。
从更宽泛的角度来看，这些新产品似乎都缺乏新意，以小米科技的规模和发展程度来看不免让人感到有点担心。小米以生产中等价位高性能手机起家，表现也不俗。但是，该公司继而进入了机顶盒产品领域，现在又似乎在尝试平板电脑、电视和低成本手机。
如果有人觉得这些产品听起来耳熟，那是因为这些和苹果公司的产品组合很相似。但是，与小米不同的是，苹果的规模要大得多，创立时间也更长，并且是在更长的时间段内来逐渐推出创新产品。这使我感到，小米科技试图尝试的产品太多，动作也太急了些。如果这些产品计划都切实存在，小米科技可能很快发现自己的资源捉襟见肘，同时尝试太多新产品将令其遭遇物流和运营方面的问题。
一句话：小米科技将推出平板电脑产品的传闻看似是故意泄露消息，意在为8月的产品发布造势。（完）
编译：李富强/王凤昌 发稿：程芳
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