《阳歌专栏》中欧试图通过谈判解决光伏产品贸易摩擦

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中欧试图通过谈判解决光伏产品贸易摩擦**

对于中国与欧盟上周就光伏产品贸易摩擦进行的简短谈判，各方的解读迥然不同，这是颇有看头的一件事情。大家的唯一共识是中欧确实进行过一些谈判，而且中国派出的谈判代表是行业协会而非政府官员。

除此之外，对于谈判为何破裂、谈判能否在欧盟敲定征收惩罚性关税前重启，各方说辞似乎不尽相同。令此事更为诡谲的是，在中国国务院总理李克强访问德国期间，德国总理默克尔表示德国反对向中国光伏产品征收惩罚性关税，希望中欧在摩擦演变成贸易战前解决此事。

鉴于贸易战不符合各方利益且可能重创光伏产业，我对默克尔与欧盟贸易委员会唱反调、试图寻找解决摩擦的建设性方案大为赞许。不过，由于中国派出的谈判代表经验尚浅，这场摩擦能否以建设性方式解决尚不得而知。欧盟指责中国光伏企业获得政府不公正的扶持，是这场摩擦的导火索。

目前这种扑朔迷离的局面，起源是中国机电产品进出口商会官员上周发表的言论。该商会代表中国光伏产业与欧盟进行谈判，谈判破裂后，受挫的代表回京后称他们提出的条件一直遭到欧盟贸易办公室的拒绝。

欧盟很快就对此作出回应，称中方的声明具有误导性，因为双方的正式谈判尚未启动。一位欧盟发言人还补充称，双方上周进行的只是“技术性准备谈判”，正式谈判要等到欧盟委员会考虑相关初步调查结果后才会开始。

显然，这当中存在一些沟通问题，而且我觉得双方都有这方面的问题。中方代表可能缺少或者没有此类贸易摩擦的谈判经验，只是想速战速决。欧盟代表若想更好地处理此事，就应当意识到他们面对的是经验不足的中方谈判对手，因此需要花更大的努力来让后者了解欧盟解决此类摩擦的程序。

鉴于欧盟的此类事务均由欧盟贸易代表处理，欧盟国家领导人很少对此类事件发表相关言论，默克尔卷入此事似乎有点不同寻常。正如我在上文所言，我很乐于看到欧盟大国领导人最终开腔，指出需要通过谈判解决此类摩擦，而非进行调查或单边征收惩罚性关税。

默克尔的言论以及中国最终承认存在问题并寻求通过谈判解决问题的诚意，对希望解决此事的中欧双方而言似乎是好的迹象，意味着双方或许可以避免贸易战。鉴于此，我觉得中欧通过谈判解决此事的成功几率相对较高，可能为70%左右。

一句话：尽管中欧光伏产品贸易摩擦局面有些混乱，但鉴于双方都想避免贸易战，那么通过谈判解决此事的成功几率相对较高。

**中美携手加强赴美上市中资公司监管**

就在中美两国证券监管机构首次召开具有突破性意义的会谈近两年后，双方已达成协议，在增强跨境上市交易透明度方面向前迈出了一大步。这将促使海外上市的中国企业及其独立审计机构对监管机构和股东更加负责任，也有助于恢复投资者对这些企业股票的信心。

美国证券交易委员会(SEC)和中国证监会(CSRC)上周末宣布了该协议，这也成为中美信息互换中一个重要里程碑，因双方试图打击上市企业利用国别问题实施诈骗。中美双方不应停留在这个初始化协议阶段，而应继续强化合作，进一步改善海外上市中国企业的品质。

两年多以前，海外上市中国企业曝出一连串会计丑闻，危机造成很多被控企业的股价大幅缩水，甚至最终被摘牌，并令所有在美上市中国企业会计报表的可靠性让人生疑。

在危机最严重阶段，SEC在两年前派代表团前往中国，会见中国官员，讨论这一问题的本质原因，并探索未来就此开展合作。

SEC还对出问题的中国企业启动了单方调查，其中包括较早曝出丑闻的东南融通(Longtop Financial)。但当东南融通的独立审计机构，德勤会计事务所上海办公处拒绝转交与该案相关的会计记录时，SEC的调查遇到了障碍。德勤以国别为由拒绝提供相关记录，但有人怀疑德勤借此避免提供文件，以掩盖其失职。

SEC对德勤的不配合感到沮丧，并在一年前以拒绝协助进行东南融通的财务诈骗调查为由起诉该会计师事务所。

中美监管双方达成的新协议应有助于SEC最终获得德勤的会计记录，因这一不具约束力的协议适用于类似跨境案例中调查审计机构的执法案例。但新协议只意味着对这些跨境上市企业信心恢复的部分胜利，因该协议仅允许美国监察机构查看涉案公司审计方持有的中国记录，而公司本身的记录依然不在查看权限内。

与此同时，因投资者避开中资公司股票，很多最富创业精神的中资企业在这场信任危机中遭受了不公正的名誉损害，丢掉了数以十亿计美元的市场价值。

中美双方旨在打击诈骗、恢复投资者对海外上市企业信心的决心应该受到赞誉，但是他们需要抓住这个新机会，继续努力，达成可以解决所有问题的更全面协议。否则，海外上市中国企业信誉遭受的质疑难以消除，也还会继续遭受经济损失。

一句话：中美证券监管机构最新达成的协议是恢复投资者对在美上市中资企业信心重要的第一步。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：王燕焜/王凤昌

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