《阳歌专栏》腾讯冀望通过游戏实现微信盈利

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**欧盟对华光伏产品征税或进一步惹怒中国**

我一直不愿谈及欧盟本周可能提出对中国光伏产品开征惩罚性关税计划，此事悬而未解已有一年有余，出现这样的结果几乎难以避免。但最新进展显示，欧盟贸易专员Karel De Gucht预计会正式建议对中国光伏产品征收反倾销关税，因此我若继续对此视而不见，就显得有些疏忽。

最新报道称，Karel De Gucht建议征收的税率可能为40%甚至更高。据业内人士称，税率若超过30%，会令本就艰难度日的中国光伏产业严重受创。不过，我今天要谈的重点并非这个老生常谈的话题，而是可预见的中国方面的反应，中国将对此予以抨击，并警告欧盟可能会同样征收此类关税予以报复。

我个人认为，中国政府经常对本国光伏产业给予不公正的扶持，这已促使欧美进行调查。中国政府对于希望推广的行业、特别是新兴的高科技领域，通常会给予各种各样的优惠，譬如减税、提供免费或低价土地及其他形式的政策支持。

这种做法令中国企业与其他市场的企业相比拥有不公正的优势，但中国方面并未想办法解决引发纠纷的源头问题，而是坐等事态严重后做出愤怒反应。

中国与欧美的光伏产品贸易摩擦持续已有近两年时间。2011年，美国一家光伏产品企业破产，成了这场摩擦的导火索。由于这家企业获得过政府支持贷款，美国国会就其破产举行听证会，听证的结果是进行正式调查，这最终导致美国在去年夏季决定对中国光伏产品征收惩罚性关税，并于同年11月正式出台。

与此同时，许多欧洲光伏企业因类似原因陷入困境，引发欧盟也发起调查。与美国的情况一样，这个过程十分漫长，当中还涉及许多具有里程碑意义的进展，最新的加征关税建议便是其中之一。加征关税建议提出后，欧盟还需要几个行政步骤，很可能于今年晚些时候正式出台惩罚性关税。

面对这种让人厌烦且具有破坏性的循环，中国政府领导人应当十分认真地重新考虑他们的策略，采取更有建设性和先发制人的举措。

中国政府对此类“干涉”举动深恶痛绝，通常会对问题放任自流，在演变成危机之前不会采取任何行动。但到危机发生时，问题可能已严重到很难解决的地步。还有就是，涉及的各方都很灰心且愤怒，非常难以进行建设性对话甚至不可能，从而最终陷入具有破坏性的僵持局面。

对于当前的光伏产品贸易纠纷，中国政府采取建设性措施舒缓欧美担忧可能已经为时已晚，但这并不意味着就不应去尝试和解。如果中国政府作出此类尝试，或许会有助于趁早解决纠纷。还有一点很重要，即援救光伏行业符合各方利益，对今后创造可持续的能源环境至关重要。

一句话：中国政府需要调整策略，通过建设性对话而非愤怒警告来解决与欧美的光伏产品贸易纠纷。

**腾讯冀望通过游戏实现微信盈利**

在北京的一场大型互联网会议上，一向低调的腾讯(0700.HK)董事会主席马化腾突然变得不那么害羞，在这场由大量其他互联网极客与科技人士参与的盛会上，他似乎找到了自己感觉舒服的环境。过去几天，媒体一直在援引马化腾的话进行报道，其中很多是关于腾讯微信。马化腾回答了微信所面临关键问题中的两个，它们都集中在微信如何从3亿用户中产生收益。

我们先来看一条较轻松的消息。媒体报道称，马化腾出差时在飞机场的安检环节被安检员追问微信是否要收费。机场安检员能够认出马化腾这一事实，说明他的知名度不仅在中国电脑极客圈中很高，在普通群众中也日渐上升。从报道看，与机场安全相比，这一安检员更关心自己是否能继续免费使用微信。

在腾讯与中国移动(0941.HK)爆发关于微信争论以来，微信是否收费的话题数月来一直是媒体焦点。中国移动抱怨称，微信服务占用其大量网络容量，希望与腾讯签署收入分成协议。但问题是，微信是免费服务，也没有多少收入可以分成。这一争论导致包括中国电信行业监管者在内的很多人猜测，腾讯将很快对微信收费，引发诸如上述机场安检员等用户的担忧。腾讯总裁刘炽平上月澄清，微信将继续免费，马化腾在对机场安检员的回答中显然也重申了这一承诺。

接着我们再看马化腾的另一些言论。他表示，移动社交游戏是一个最大的亮点，也是微信盈利最大的突破口。这听起来像是较为安全的赌注，因为在移动互联网流行之前，腾讯对其QQ服务采取了类似策略，利用QQ打造出一个大型游戏平台，并迅速超越其他发展更早的竞争对手，成为中国最大的在线游戏企业。

腾讯似乎对于微信的公共帐号功能也寄予厚望，马化腾在北京的会议上对这一功能进行了详述。企业和政府部门可以开通微信公共账号，关注者可以接收这些账号的群发消息。腾讯或许可以对微信公共账号收费。认证的公共账号与新浪微博的加“V”很相似。微博也在寻找赚钱方式。

马化腾对于微信的计划听起来经过了深思熟虑，特别是游戏计划，因为QQ的这一策略令腾讯取得巨大成功。总的来说，尽管涉足其他领域取得的成果参差不齐，但腾讯一向善于执行在社交网络应用上的动作。因此，对于微信这些赚钱计划，我认为具有较大的成功可能性，且在未来一年我们可能会看到微信发布大量新的创新功能。微信最终可能在未来一两年内盈利，甚至可能与中国一家或几家电信运营商结成战略关系。

一句话：鉴于腾讯通过QQ取得巨大成功的历史，该公司通过游戏以及其他创新功能实现微信盈利的计划最终成功的可能性也很大。（完）

编译：侯雪苹/张家伟 发稿：王燕焜/王凤昌

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