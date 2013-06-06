《阳歌专栏》中国拿葡萄酒开刀 反击欧盟光伏征税

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国拿葡萄酒开刀 反击欧盟光伏征税**

中国学会了如何进行针锋相对的贸易战，有报道称中国商务部对原产欧盟的进口葡萄酒发起了倾销调查。了解最近中欧贸易关系的人都知道，在商务部宣布这个决定之前，欧盟已经宣布对中国进口光伏产品倾销征收惩罚性关税。

尽管我不喜欢这种贸易战恫吓，但我认为中国针对欧盟葡萄酒行业的决定看似是非常明智的选择。葡萄酒是欧洲最出名的产品之一，也是欧盟出口的大户。同时，中国消费者发现自己很钟爱洋酒，欧洲品牌的价格也是最高的。

报道称，欧盟将从周四开始对中国产光伏产品征收11.8%惩罚性进口关税。在经过之前数月的调查之后，外界普遍预期欧盟将决定征税，但实际征税水平远低于多数人最初的预期。但是，如果中欧双方不能在8月前通过谈判找到争端解决方案，该惩罚性税率将升至47.6%。

中国光伏厂商自然很郁闷，天合光能TSL.N发布声明表示失望。英利绿色能源(YGE.N)则表示希望中欧双方能否协商找到解决方案，一些欧盟领导人也是竭力推动谈判以避免陷入贸易战。

在常规性的气愤发表声明进行驳斥和谴责的同时，中国当局还发起了对进口自欧洲葡萄酒的倾销调查。这与中国之前发起的针对美国多晶硅厂商的调查类似。去年美国对中国产光伏产品征收惩罚性进口关税之后，中国启动了上述调查。

媒体指出，中国将目标瞄准葡萄酒意在惩罚法国、意大利这些南欧国家，它们盛产葡萄酒，同时也是强烈支持对中国光伏产品征收反倾销税的国家。同时，中国若对葡萄酒加税对北欧国家的影响要小很多，以德国为首的北半部欧洲国家反对针对中国光伏产品征收惩罚性关税。

我个人认为这次以葡萄酒为目标的行动很聪明，也可能算得上有理有据。欧洲对农户的补贴是出了名的，葡萄酒产业是接受国家支持最多的行业。中国对葡萄酒需求日益上升，意味着对欧洲产品征收反倾销税可能对欧洲一些主要葡萄酒厂商产生重大影响。

当然，中国调查的时机看似很有问题，谁要是不相信这与光伏贸易战无关可能显得过于天真了。中国方面的调查看似有些不可靠，因为多数欧洲进口葡萄酒已经缴纳了相对较高的税金，已经比国内品牌更加昂贵。这意味着所谓欧洲补贴损及中国葡萄酒产业的说法不太真实。

我不热衷于贸易战，实际上我认为,如果双方还希望通过谈判找到解决方案,中方的行动不太会有助于创造更加互信的环境。但是，中方的调查至少会给欧盟增加压力，促使后者更努力地投入协商，达成可接受的方案，最终防止光伏产品贸易战升级。

一句话：中国发动针对欧洲葡萄酒的反倾销调查可能加剧双方的敌意，但是可能给双方以压力，有利于解决持续多时的光伏争端。

**百胜集团能否管好小肥羊？**

一家中文媒体的报道对美国百胜集团(YUM.N)在一年前收购小肥羊之后的管理提出质疑。百胜集团公布的数据看起来显然不乐观，而一位匿名餐厅高管的评论也暗示百胜集团对小肥羊的管理很平常。但是，现在说并购是否成功或许还太早，我仍愿意相信今年晚些时候小肥羊会做出新的令人感兴趣的尝试。

百胜集团去年宣布收购小肥羊的计划当即引发了争议，就在这之前的2009年，中国商务部否决了可口可乐(KO.N)对汇源(1886.HK)的收购申请。很多人怀疑商务部做出的决定出于政治原因，因为不希望看到大品牌被西方竞争对手收购。这令人担心百胜集团收购小肥羊可能面临类似的命运。不过，商务部最终批准了百胜集团的收购申请，作出这个决定耗时五个月，交易于去年11月最终完成。

百胜集团一年前宣布的收购计划，但实际完成收购到现在只有七个月的时间。我觉得最初提到的中文媒体报道看起来是在针对百胜集团，主要原因或是报道引述的匿名消息人士可能就是小肥羊的高管，对百胜集团实施的管理有些不满。

报道援引百胜方面的数据称，去年小肥羊为百胜集团中国区营收作出贡献，但是也小幅拖累了整体利润率。需要指出的是，2012年大部分时间里百胜集团并不拥有小肥羊，因此百胜不应该为小肥羊去年的问题而受到指责。

该匿名高管表示，并购完成后，小肥羊的获利、营收和整体业务都开始下滑，并暗示责任在百胜集团。他表示，百胜集团最初的时间花在将小肥羊的运营提升到自己的标准上，这也许是小肥羊那段时间没开新店的原因。

我认为，百胜集团或许在仔细评估小肥羊的运营，将流程和供应链标准化，随后再决定下一步的发展方向。上个月，小肥羊卷入假羊肉丑闻，导致业务受到巨大冲击，凸显供应链标准化的重要性。

百胜集团并不完美，近期在中国面临很多挑战，先是肯德基采购抗生素超标的鸡肉，然后是禽流感的冲击。尽管遭遇这些挫折，我仍然对百胜集团比较有信心，相信该公司正在采取重要而且必要的步骤，确定小肥羊的定位，以再次实现强劲增长。目前的评估完成以后，运营业绩应能提升，今年晚些时候预计将开始在国内外恢复新开店面。

一句话：百胜集团旗下小肥羊的业绩放缓看似是运营评估活动所致，并不预示小肥羊存在更大的问题。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王燕琨/王凤昌

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