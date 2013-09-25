《阳歌专栏》行业协会为中美光伏摩擦出谋划策

图为浙江嘉兴一家光伏电池厂，一名雇员在烘干新生产的电池。 REUTERS/William Hong

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**行业协会为中美光伏摩擦出谋划策**

今年7月，中欧达成了具有里程碑意义的折中方案，避免了光伏贸易战。如今，美国太阳能工业协会（SEIA）提出了结束中美光伏贸易摩擦的方案。我不是这方面的专家，却觉得该方案很有意思且有成功的希望，这从方案内容可见一斑，而且该协会已经接触了中美多家当事方。不过，在意料之中的是，该方案的反对者也大有人在，SolarWorld即持怀疑态度。

SolarWorld是深受当前光伏行业低迷冲击的西方大企之一，存在顾虑也可以理解。但要说的是，美国对中国光伏产品征收反倾销税，似乎并非解决问题的长远之计。天合光能TSL.N、英利绿色能源(YGE.N)等中国光伏企业获得不公正的政府扶持，是中美光伏贸易摩擦的主要症结所在。中国光伏企业在全球占有高达80%的份额。

我们先来看看SEIA的新方案。该方案与中欧达成的折中方案似乎大有不同。中欧折中方案相对简单，即中国光伏企业同意自愿提高产品价格，以抵消通过低息贷款、税收优惠等政策获得的政府支持，但由于会有新技术进入市场，而且政府政策也会发生变化，故从长远来看，中欧的折中方案很不灵活。

相比之下，SEIA的方案似乎更灵活一些，适合行业的长远发展。该协会建议让中国光伏企业设立基金，协助补偿美国竞争对手因不公正政府支持而蒙受的部分损失。此外，方案还建议设立保护机制，阻止中国光伏产品大肆涌入美国市场。

作为交换，美国将取消对中国光伏产品征收的反倾销税。此外，中国还得同意取消向美国多晶硅征收报复性反倾销税的威胁。SEIA称，他们提出上述方案前咨询了许多关联方，其中包括中美政府和相关企业。

SolarWorld对该方案作出回应，表示由于中国素有“掠夺性的市场和贸易行为”，因此对该方案持怀疑态度。鉴于中国以政策为导向的光伏产业发展一直是整个行业下滑的主要原因，我能理解SolarWorld为何存有怀疑。不过，美国向中国光伏产品征收反倾销税，似乎也并非解决问题的长远之计。

那么，接下来会怎样？中欧光伏贸易纠纷得以解决，已然表明双方都想避免贸易战，而且我觉得SEIA提出方案显示，美国企业也意识到贸易战总体上不利于行业长远发展。因此，我觉得该方案将会成为中美政府进行新谈判的基础，而两国则有望在明年达成最终解决方案。届时，美国会逐步取消惩罚性关税，光伏行业也将重回正轨，开发相关产品和技术，来确保全球的长期能源安全。

一句话：SEIA提出的新方案将为中美解决光伏贸易摩擦提供基础，两国有望在明年达成解决方案。

**微软牵手百视通 但为时已晚**

美国软件巨头微软(MSFT.O)多年来一直无法进入中国游戏市场，与百视通(600637.SS)建立合资公司或能打开一扇大门。我应该祝贺微软坚韧不拔地进军中国电子游戏市场，不过也要提出微软的努力看起来有些晚了，在中国高度竞争的游戏市场分得一杯羹有难度。我对微软选择百视通也不是很看好，我会在稍后对此进行说明。

先来看看相关报道。报道称，合资公司双方拟投资总额为2.37亿美元。百视通持股51%，微软持股49%。双方将在新一代家庭游戏娱乐技术、终端、内容、服务等领域展开全面的合作。

微软、索尼(6753.T)和其他游戏机生产商过去10年都无法进入中国市场，因政府管制严格。7月，中国政府终止了禁令，称如果外资游戏机生产商在上海自由贸易区内进行经营，并同意让中国政府对游戏进行审查，他们生产的游戏机可以获准进入中国市场。

合资公司可能打开微软在华销售Xbox游戏机的大门，但不清楚合资公司是否有这样的计划。百视通主要提供数字电视服务，在游戏机领域几乎没什么经验。这意味着两家公司更可能修改微软现有的一些Xbox游戏，在百视通的付费电视网络上使用。这种做法更为合理，因为提供网络游戏有助于降低盗版可能性。

如果合资公司通过百视通的有线电视网络推出游戏，成功的机会怎么样呢？我认为机会“不太大”，主要原因是中国网络游戏市场已经竞争非常激烈，腾讯(0700.HK)、网易(NTES.O)和盛大游戏GAME.O等巨头都很强势。此外，为Xbox开发游戏的艺电(EA.O)和动视暴雪(ATVI.O)等全球游戏开发巨头已经与中国企业开展了积极合作。

百视通看起来不像是微软或其他对中国网络娱乐感兴趣企业的最佳合作伙伴。尽管过去两年里百视通宣布了一些合作，包括今年与央视的合作，百视通仍未对中国付费电视市场产生真正影响。而腾讯和百度(BIDU.O)等互联网巨头通过合作与收购，似乎做得更好。

美国企业进军中国搜索和电子商务等领域的时间也很晚，这些行业也是高度竞争。微软此次在华成立合资公司看起来也是如此，我认为成功的机会很小。

一句话：微软与百视通成立合资公司，料以失败告终，因来得太晚，而且行业高度竞争，且被中国当地企业主导。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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