《阳歌专栏》中国否决三家欧洲航运企业组建联盟

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国否决三家欧洲航运企业组建联盟**

中国商务部否决三家欧洲大型航运企业组成航运联盟，凸显中国对全球企业行为的影响，也暗示出中国政府可能会如何使用监管力量保护大型国有企业。该联盟会压低价格、削减成本，可能令整个行业受益，但中国大型航运企业几乎肯定会遭遇挑战。

2010年，商务部否决可口可乐(KO.N)收购汇源果汁(1886.HK)。2011年，商务部否决四川腾中重工收购悍马。不过这一次的否决并不涉及中国企业。

商务部否决丹麦马士基、瑞士地中海航运和法国达飞三家航运企业组建航运联盟。我不是航运领域的专家，但也知道该行业在过去几年里一直下滑，因竞争激烈和运力过剩。中远控股(1919.HK)和中海集运(2866.HK)(601866.SS)两大中国巨头过去几年里大幅亏损；去年中远控股向母公司出售了一些资产，实现了小幅获利，以避免退市。

这样的背景下，该行业显然需要整合，这似乎正是该欧洲航运联盟所能带来的。一则报导称，仅马士基一家公司就料能通过该联盟每年节省约10亿美元成本。

美国和欧洲都批准了该航运联盟的成立。中国商务部的意外否决冲击马士基股价下跌5%。

该案例显示中国将对全球并购和企业交易产生更大影响，那些没有中国企业参与的大型交易可能遭遇问题。另外，中国可能否决会对大型国有企业构成挑战的交易。

和很多国家一样，当中国政府感觉本国大型企业在海外受到不公正待遇时，经常伸出援手。中国政府对一些案例进行了高声质疑，比如中国光伏企业在欧洲被征收反倾销关税、中国电信设备生产商被禁止在美国进行销售等。

这一次的案例略有不同，这是纯粹的商业问题，争议也不大，该行业也明显需要整合。这些欧洲企业显然错误地估计了中国政府保护中国航运企业的意愿，而且应该意识到中国的大型航运企业都属国有。

该欧洲联盟既威胁中国航运企业，也间接威胁中国政府。这对其他国有企业主导行业内的全球并购可能也不是好兆头，比如银行业和能源行业，因为如果感觉国内企业会受到威胁，中国政府将可能极力阻止相关交易。

一句话：中国否决三家欧洲航运企业组建联盟，反映中国对全球并购的影响加大，也反映中国保护大型国有企业的意愿。

**华谊兄弟和光线传媒的多元化探索**

中国两家顶级电影制片商成为今天的头条，华谊兄弟和光线传媒均实施中等规模的并购，在快速发展的传媒行业推进业务多元化发展。两公司均将触角伸向其核心业务之外，是近期传统内容制作商与涉及内容创作和传媒相关服务的新公司之间的新一波合作。

华谊兄弟宣布收购深圳市华宇讯科技有限公司51%股权。后者是卖座网的运营商。光线传媒宣布收购手游公司热锋网络51%股权。

在这新一轮合作潮中，传媒与包括内容制作商和服务提供商在内的游戏公司急于形成同盟，发起并购，寻求涉足对方领域。互联网巨头对此也非常积极，阿里巴巴、腾讯(0700.HK)和百度(BIDU.O)在过去一年中都在这个行业有着积极行动。

这些公司嗅到商机，寻求填补国有传统媒体留下的空白。中国行动缓慢的国有传统媒体在数字化时代表现出明显的水土不服。这种多元化经营在西方也曾出现过，但是以一种更为缓慢更为谨慎的方式推进。相比之下，中国企业的这种迸发似乎有点着急，且缺乏方向性，这就意味着很多这种新协议很可能会遭遇挫折，最终以失败告终。

华谊兄弟发布公告称，华谊兄弟全资子公司华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司拟斥资2.66亿元获得深圳市华宇讯科技有限公司51%股权。这一收购将让华谊兄弟在互联网服务领域占有一席之地，也给华谊兄弟在电影制作业务之外提供新的补充。这也是华谊兄弟近期在电影制作行业之外的一系列中型收购的最新案例。2010年，华谊兄弟曾参股掌趣科技和银汉科技。

与此同时，光线传媒宣布斥资1.76亿元收购手游公司热锋网络51%的股权。后者虽然去年才刚刚成立，但已自行开发出游戏，光线传媒称，双方将利用新同盟开发基于其电影作品的新游戏。该协议是光线传媒进军互联网游戏领域的最新案例。上个月，光线传媒斥资2.3亿元收购仙海科技股权并增资。

表面上看，这些最新达成的协议没那么危险，因为被收购的公司相对较小，且在某种程度上都与华谊兄弟和光线传媒的核心业务有点关联。但中国私营传媒行业这种不间断的交易似乎多少有点失控，在某种程度上说，这些公司进行并购似乎只是因为他们看到其他公司有类似动作，不想落后而已。

就这两项新协议而言，华谊兄弟的收购看似不那么精明，因为电影制作和影院运营之间有很大不同。光线传媒近期的两项收购也没那么好，因为通过许可协议而非这种股权收购，与手游运营商合作似乎更为明智。最后，我没有看到类似协议有太大潜力，预计这种协议最终会因架构问题和对象选择问题归于失败或分道扬镳。

一句话：华谊兄弟和光线传媒的并购反映出传媒行业的新一轮并购潮，其中很多合作可能会因缺乏协同和聚焦最终以失败收场。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王琛/王凤昌

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