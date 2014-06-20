《阳歌专栏》喜达屋看上中国二线城市豪华酒店市场

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**喜达屋看上中国二线城市豪华酒店市场**

中国经济放缓并没有影响酒店运营商的热情，有消息称喜达屋HOT.N在华的高档豪华酒店数量将翻一番。而就在三个月前，凯悦酒店集团(H.N)宣布扩大在华业务。要指出的是，喜达屋的最新扩张举动从实际数量看并不大，涉及的只有四家酒店。此外，该计划可能已经规划了至少三、四年时间，在中国经济放缓前相关工作早已启动。

媒体报导称，喜达屋这四家新豪华酒店今年年底前将开业。看到该消息后，我起初可能不觉得是什么大事。喜达屋计划今年在中国新开20多家酒店，这四家酒店属于该计划的一部分，表明国内外的酒店运营商认为中国市场蕴藏巨大潜力。凯悦酒店集团3月宣布在华扩张计划时还称，计划在华市场推出旗下的两个品牌，明年将在中国开20家酒店。

喜达屋将要开业的四家酒店中，有两家涉及旗下的豪华酒店品牌，分别是瑞吉品牌和W品牌。更有意思的是这四家酒店的落户地。这四家酒店中，只有一家落户一线城市，即北京的W酒店，另外三家则分别落户成都、杭州和大连。

这些城市其实并不小，可能都位于中国20大城市之列。此外，上述三个城市还有浓郁的外国元素，意味着他们能吸引大量出手大方的外国游客。大连很受日韩企业青睐，成都也正在快速成为英特尔(INTC.O)等外资科技企业在中国的内部枢纽城市，杭州则是阿里巴巴总部所在地。

越来越多的中外行业领袖企业正在中国二线城市设立主要设施，以规避北京、上海等一线城市的高成本。这意味着在接下来几年，这些城市应当能为酒店运营商提供巨大的增长潜力，高档豪华酒店也包括在内。

但从中期看，我认为这些新开酒店的前景不容乐观。涌入的酒店远远超过需求增长，会迫使酒店方面降低房价，推迟实现盈利的举措。中国经济放缓也会对高档豪华酒店产生影响，因为许多商务游客为了省钱可能选择入住便宜点的酒店，甚至因为预算紧张推迟或取消行程。

从如家HMIN.O、华住酒店(HTHT.O)等情况看，该行业近期已经出现了快速疲软的迹象。像喜达屋、凯悦酒店集团这样的大型全球化酒店企业，他们通常都不披露像中国等单个市场的业绩表现，但对于他们即将进入市场的新酒店，我不会寄予短期的厚望，而且认为他们中的许多在未来两年将不得不适当或大幅度的打折来提高入住率。

一句话：喜达屋将在中国新开四家豪华酒店，表明中国高档酒店市场蕴藏着不错的长期潜力，但由于供应过剩加上中国经济放缓，这些酒店可能展现疲弱的开局。

**肯德基提升档次求增长**

肯德基宣布入华以来首次大变身已经近三个月，新理念餐厅在全国亮相。这个调整定位的决定很明智，新餐厅的面貌更加有档次，符合海外品牌更加高端的形象。1987年肯德基进入中国的时候，凭借清洁度、友善的服务和优质的食品获得了高端餐厅的地位。随着中国经济的蓬勃发展和老百姓收入水平的增加，肯德基的品牌形象明显下滑，现在已经被认为是非常普通的品牌。

肯德基3月底宣布大变身，麦当劳(MCD.N)不久后也宣布了类似的行动。最初的声明并未提到很多细节，只是说会革新菜单、改变店面设计和员工制服。

高管称，肯德基意在打造更加高端的品牌形象，摒弃传统快餐的装修理念，为消费者营造惬意的就餐环境。星巴克(SBUX.O)通过类似策略取得巨大成功，将品牌形象打造为一种生活方式，而不是单纯的吃东西或喝咖啡的地方。

新的餐厅设计理念“dining room”意在让肯德基更有家的感觉。新理念餐厅的墙壁上将悬挂现代的挂画，增加绿色植物，餐厅座位更加私密。餐厅将提供更好的wi-fi服务，意在吸引高端客户，鼓励大家多呆一会儿。免费wi-fi服务是咖啡厅吸引顾客的重要武器。

肯德基此前曾表示，今年将在中国新开700家店，估计大多数新店将采用新的设计理念。肯德基还计划对现有餐厅进行改造，到今年年底，全国将有2,000家肯德基餐厅提供wi-fi服务。

作为第一家进入中国的外资餐饮连锁店，肯德基在最初入华的20年里经历了爆炸式增长，目前是中国最大的餐饮连锁店，市场份额超过6%。但是抗生素丑闻和禽流感的爆发对肯德基构成巨大冲击，去年同店销售前所未有地下滑13%。

我对台湾连锁品牌德克士缓慢缩小与肯德基差距的报导感到吃惊，德克士近期超越麦当劳成为中国第二大餐饮连锁店。这样的威胁应该让肯德基在应对运营良好的低成本竞争对手方面，感觉到更大的紧迫性。我整体上很看好肯德基提高档次的决定。

肯德基大变身能否重塑以前的辉煌还有待观察。但其早期的成功让我相信未来两年肯德基可能重获一些势头，甚至可能回归早期的两位数同店销售增长。

一句话：肯德基提高档次的决定看起来是明智之举，如果执行良好，或许会在未来两三年回归两位数的同店销售增长。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌

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