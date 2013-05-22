《阳歌专栏》淡马锡增持工行股对中资行是好事

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**淡马锡增持工行股对中资行是好事**

投资者仍在琢磨高盛(GS.N)本周出售其持有的中国工商银行(1398.HK)601398.N剩余股份，想判断这对中资银行是好是坏。我觉得，这是好事，随后有关新加坡主权财富基金淡马锡控股接手了高盛抛出的多数工行股份的报道支持了我的看法。

在进一步分析之前，有必要再讲讲西方银行大约十年前纷纷入股中资银行的故事。当时，随着多家中资银行清理账目并最终上市，高盛、美国银行(BAC.N)、汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)和花旗集团(C.N)等银行业巨擘纷纷大规模入股中资银行。

多数西方银行将其入股行为不但视为财务投资行为，还认为这是个机会，通过与实力强劲的中资行合作，打开中国巨大的银行业市场。但是，在随后的一些年里，多数西方大鳄发现自己与中国合作伙伴几乎没有共同之处，中资银行多是政府控股的国有公司，仍然听命于政府当局。

未能借助合作伙伴获得任何战略优势，且在2008年金融危机爆发后身陷资金短缺的困境，很多西方银行在过去的三四年里大量卖出持有的中资银行股。高盛售股是最新的例证，该公司本周稍早以11亿美元卖出了持有的剩余工行股份。这也令高盛和工行正式终止了联姻关系，高盛在过去三年里逐步卖出2006年购入的工行股份。

高盛这边已经表明目前对中资银行不感兴趣，另一边根据中国媒体的报道，淡马锡从高盛手里接过了大约2.8亿股工行股份。大约一年前，淡马锡也从高盛手里买了大量工行股份。报道显示，淡马锡目前已经持有工行7%左右的股份。

我认为这个转售是个好现象，表明工行即便对外资银行不再具有吸引力，对外国机构投资者来说仍是纯投资的理想对象。就我个人来看，中国四大国有商业银行绝不是好的战略投资合作方，它们仍与政府保持着过于密切的关系。

不过，我倒是建议大型外资银行关注较小型更具商业化特点的中资银行，比如交通银行(601328.SS)(3328.HK)和浦发银行(600000.SS)。这也是大型外资银行所做的，将中国所谓四大行的股份留给淡马锡这种机构买家，后者仅关注良好的投资回报。

一些观察人士指出，中资银行受坏账疑虑拖累，目前的市盈率非常低，可能是很有吸引力的投资标的。我个人对这些银行没有太大兴趣，但认同这种说法的内在逻辑，如果买中国股票，或许会考虑做这方面的投资。中资银行坏账危机确实可能正在隐现，但是历史证明当危机发生时，中国政府会出手救助它们，从而大幅降低外资小股东的风险。

一句话：淡马锡增持工行股票对中资行来说是个好兆头，让人更加相信它们的股价当前被低估了。

**中国电信运营商都将获得本国4G标准牌照？**

中国电信行业观察者今天直挠头，因媒体报道称中国工业和信息化部可能要求三大电信运营商都建设基于国产技术TD-LTE的4G网络。我也觉得意外，因为之前没有这种迹象。不过多年来工信部经常释放各种信号，我猜测这可能是工信部故意泄露消息，意在获得公众对此的更多反馈。

当前，中国与欧盟在电信设备问题上发生贸易纠纷。因此，一些观察者可能会说4G传言可能是中国针对贸易纠纷采取的策略，因为要求三大运营商都建设TD-LTE网络明显有利于中国电信设备提供商。

报道称，有接近工信部的消息人士透露，工信部初定4G发牌方案，中国移动(0941.HK)(CHL.N)、中国联通(0762.HK)(CHL.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)三巨头今年晚些时候都可能获得TD-LTE牌照。行业观察者此前曾预计中国移动建设TD-LTE网络，而中国联通和中国电信将被允许建设基于国际技术标准而且更为成熟的FDD-LTE网络。工信部拒绝对此予以置评。

我认为这可能是工信部故意泄露消息的原因在于报道中奇怪的措辞。报道称，三大运营商今年晚些时候都将自动获得TD-LTE牌照，如果要建设其他标准的4G网络，需单独申请。

这和之前的报道大体吻合。之前的报道称，中国移动可能首先获得4G牌照，抢得一些先机，因为其技术仍相对不成熟。最新的报道可以这样解读：三大运营商今年晚些时候同时获得TD-LTE牌照，避免中国移动看起来获得了优待。中国联通和中国电信或忽略TD-LTE牌照，并独自申请FDD-LTE牌照，这可能耗费几个月甚至一年的时间才能获得工信部的批准。

当然，中国也可能要求三大运营商都建设TD-LTE网络，报复欧盟近期在中欧贸易纠纷中的举动。上周欧盟正式调查华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)是否获得中国政府的不公平补贴。

中国表示，如果欧盟将华为和中兴拒之门外，有可能采取报复行动。强制三大运营商建设TD-LTE网络可能是报复的手段之一，因为华为和中兴提供的TD-LTE产品比爱立信(ERICb.ST)和阿尔卡特-朗讯ALU.PA等欧洲竞争对手多，而且更为成熟。

我猜测泄露信息是工信部试探外界对政策变化反应的方法。我认为上文提到的可能是最终结果，今年晚些时候三大运营商都获得TD-LTE牌照，2014年颁发FDD-LTE牌照。

一句话：中国工信部传出的最新迹象显示三大电信运营商今年可能都获得TD-LTE 4G牌照，而FDD-LTE牌照到2014年才有可能。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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