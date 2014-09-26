《阳歌专栏》中国媒体职业操守正在沦陷

图为在广州市内拍摄的一个卖报的摊点。 REUTERS/Tyrone Siu

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国媒体职业操守正在沦陷**

最近爆出的中国两大财经媒体丑闻让人们开始关注一种西方很少报导、但在中国却十分普遍的现象，也就是会对公司股价造成严重破坏的以负面新闻向企业进行勒索的行为。一则新闻是，警方带走了21世纪报系总编和总经理，此前21世纪网主编等8名犯罪嫌疑人卷入特大新闻敲诈犯罪案。另一则消息是，中国领先的方便面生产商--康师傅表示，针对一财网于9月15日由记者胡军华署名撰写发布的针对康师傅的不实报道，公司计划对一财网母公司上海第一财经传媒有限公司及其所属记者胡军华提起民事侵权起诉。

我对中国媒体十分关注且曾就中国媒体行业出过一本书，所以我对很多媒体的幕后操作十分熟悉。传统的案例就是，记者和编辑威胁企业，迫使后者购买广告，否则就发表关于相关负面报道。同样，很多媒体业者承诺，只要企业出钱，他们的报道就可以很正面。随着很多传统中国媒体的业务迅速流向新媒体，这种现象变得更加严重。

我的很多专栏要经常参考传统媒体的报道，但现在这个行业因为虚假报道已经变得十分诡异。总的来说，《21世纪经济报道》和第一财经的报道被认为可信度较高，没有那么多我上面提到的人为操控。但这两则最新新闻说明，就连如此声名显赫的媒体都沦落到玩这种把戏。

《21世纪经济报道》的案件第一次被曝光是在本月初，当时上海警方突袭了21世纪网的办事处，并带走了包括主编在内的多名雇员。21世纪网被控“以舆论监督为幌子、通过有偿新闻非法获取巨额利益的特大新闻敲诈犯罪案”。

现在有媒体报道称，对21世纪网的调查已经波及21世纪报系总编。根据新华社报道，21世纪报系总编沈灏、总经理陈东阳25日下午被警方带走。目前还没有关于此案的更多消息，但显然调查人员怀疑报系总编对此类事情知情，甚至可能就是21世纪网丑闻的幕后策划者。

另一则不相关但类似的案例是，方便面生产商康师傅准备以不实报导起诉上海第一财经，除要求更正报道、向康师傅公开赔礼道歉外,同时要求1亿人民币商誉损失的赔偿。第一财经关于康师傅的报道出现在9月15日，文章对康师傅产品的安全提出质疑。

这些负面消息具有巨大影响力，康师傅母公司顶新的股价在报道出来之后的四个交易日累计下滑逾7%，抹去了大约10亿美元的市值。尽管股价随后收复多数失地，但对于那些早些时候抛售顶新股票的投资者而言，这不算是什么安慰。

那么这两个个案的意义何在？最明显的答案在于，当投资者在中文媒体看到上市公司的负面报道时，他们总会多多少少表示质疑。同样，看到过于正面的报道，他们也会怀疑。归根结底，投资者基本不能防范这种风险。

一句话：中国两大财经媒体曝出的丑闻反映出中国媒体业蓄意虚假报导风险不断增加，由此也增加了投资者的风险。

**虚拟运营商、携号转网项目进展缓慢**

有两则消息反映中国三大电信运营商往往阻碍促进电信行业竞争的努力。第一则消息与工信部试图给虚拟运营商注入新的生机有关，第二则消息与进展十分缓慢的携号转网有关。

我曾对虚拟运营商业务抱有很大期望。工信部已经发放了20几张虚拟运营商牌照。但这些虚拟运营商不拥有基础设施，只能租用三大巨头的网络。这样的安排肯定要引发问题，因为工信部让虚拟运营商直接与三大巨头进行网络租赁协议谈判。这意味着三大巨头可以漫天要价，而且租赁价格与运营商的价格变动脱钩。

媒体报导称，在工信部的指导下，六家虚拟运营商签署了新的协议，引入价格动态调整机制。三大运营商为了推广4G服务，近期都大幅度打折。这引来了虚拟运营商的不满，他们称之前与三大运营商协商的价格很高，无法在有利可图的情况下推出有竞争力的产品。

很多人之前都预料到了会出现这样的问题，对于工信部的举动我表示赞赏。但我也非常清楚三大运营商是什么样的，确信他们会采取其他方式确保虚拟运营商不会构成竞争威胁。

报导称，试验多年的携号转网进入新阶段，中国移动正式将试点范围扩大至五个省。携号转网是用户在不改变原有手机号码的前提下，能够自由转换成其他运营商的用户，有助于增加竞争。现在很多用户即使想换运营商，为了保留手机号码也不愿这么做。

携号转网在大多数发达国家是常见的，已经有差不多20年的历史了。这在技术上并不复杂，中国已经试验了五六年了。我确信进展十分缓慢的原因是运营商的阻挠。我预计至少未来五年他们还会继续阻挠竞争，尽管工信部努力让市场自由化。

一句话：工信部作出新的努力帮助虚拟运营商，这样的做法值得称赞，但在三大电信运营商的阻挠下料收获寥寥，三大巨头意在阻挠监管部门所有推动竞争的努力。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王燕焜/王凤昌

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