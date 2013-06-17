《阳歌专栏》医药企业开发中国市场 商机和风险并存

图为合肥一家儿童医院，患呼吸道感染的儿童在输液。 REUTERS/Stringer

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**医药企业开发中国市场 商机和风险并存**

有关医药行业的几则消息显示，药品和医疗设备厂商在开发中国市场时机会和风险并存。先来看市场机会，百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)(BMY.N)宣布与先声药业SCR.N扩大合作关系，继续向中国市场推广其药品。另一则是中国本土医疗设备厂商迈瑞MR.N宣布将收购美国一家超声波设备制造商，欲进一步挖掘中国本土市场的商机。美国强生(JNJ.N)则陷入药品召回政策的双重标准风波，正在感受中国市场的风险。

以上这些消息表明，中国药品和医疗设备市场正在快速增长，并给国内外厂商提供了巨大的发展机遇。中国政府投入数十亿美元计资金用于建设新型医疗保障体系，替代过去依赖国有单位实行的人人免费医疗服务的旧体系。

百时美施贵宝宣布将利用2010年与先声药业建立的合作关系，向中国市场推出类风湿关节炎药物阿巴西普(Orencia)。该药已经在美国、欧洲和日本市场销售，在中国获得监管部门核准看似也会相对容易。百时美施贵宝将利用先声药业的政府关系和销售渠道，获得Orencia在中国市场的销售许可和分销网络。

这两家公司2011年曾宣布一项类似协议，在华生产和销售一种心血管病药物。预计未来几年还将达成更多类似合作，利用先声药业和无锡药明康德WX.N等中国本土药厂的在政府关系和销售渠道方面的优势。尽管看到中国市场的发展潜力，海外投资者对医药板块中国概念股票却不太感兴趣，先声药业今年稍早已经宣布私有化计划。

迈瑞宣布将以逾1亿美元收购美国加州的Zonare Medical Systems。迈瑞传统上重点从事出口业务，近期益发看好中国本土市场对销售额的贡献。目前，迈瑞营收的近一半来自国内市场，我敢肯定迈瑞将很快尝试将Zonare的产品带到中国市场。依照目前的增长速度，迈瑞的中国市场销售将在未来一年左右时间超过海外营收，我对此丝毫不会感到意外。

最后，再来看看强生，以此窥探药企进入中国市场的风险。强生因其产品召回政策正在面对负面报道压力。中国媒体报道称，中国的食品和药品监管部门要求强生在药品召回方面将中国消费者和海外消费者一视同仁。此前媒体报道称，强生在2005年以来在国际市场召回51种药品，但其中的48种药品在中国并未被召回。

读者可能还记得苹果(AAPL.O)今年稍早些时候，曾因在中国实施售后服务政策的双重标准遭遇类似批评，媒体的讨伐风暴令这家美国科技巨擘罕见地发表了致歉声明。到目前为止，我们尚未看到媒体对强生发起类似强度的责难，但是这并不意味着这种事情不会发生，尤其是若强生不表示适当的悔意。

一般来说，这种事情表明外资公司在中国售后政策方面确实需要小心行事。在被认为在中国实施低标准服务，这些公司需要对自己的决定做出仔细和透明的解释，否则将可能面临中国媒体和消费者的愤怒声讨。

一句话：中国医药市场快速增长，药品和医疗设备企业将加大业务开发力度，但是也需要小心负面报道的风险。

**小米或推智能电视**

媒体都在报道小米可能准备推出智能电视产品，此前有网友在微博上泄露了该产品的真机背壳照。当然，照片有可能是伪造的，有人刻意制造流言。不过我看过照片后觉得比较可信，因此传言可能是真的。

媒体报道称，微博上的图片发布不久后就全部神奇地消失了，暗示可能是小米要求新浪删除这些图片，让传言变得更加有趣。当然，这也许是小米创始人雷军的又一个精心策划的市场行动。不过和以往相比，这次的图片泄露看起来确实不那么刻意，让我猜测小米可能仍试图封锁消息。

我对于这条传言感到有些吃惊，因为互联网电视总体接受度不高。很多企业进入了这个领域，包括苹果(AAPL.O)、联想(0992.HK)和乐视网(300104.SZ)，不过他们都没有取得多少成功。

有网友在微博上爆料，小米似乎将推出47英寸智能电视产品，与苹果和联想现有的产品类似。报道称，该电视产品支持wi-fi、米联、杜比音效和DTS。泄露图片的网友称，该产品可能在小米8月的新品发布会上正式推出。

小米的历史很短，主要专注于生产性价比很高的智能手机。小米目前已经推出两代智能手机，其推广活动很成功，取得了强劲的销售业绩。去年，小米完成第三轮融资，获得包括俄罗斯高科技投资者Digital Sky Technologies在内的投资集团2.16亿美元投资。

去年晚些时候，小米首次突破常规的智能手机业务，推出低成本的互联网电视盒产品--小米盒子。但由于遭遇监管阻力，小米很快撤回了该产品。今年早些时候，小米宣布与央视进行新的合作，看起来似乎解决了这些问题。

如果传言是真的，这款新的电视产品看起来是小米多元化计划的进一步推进，可能和小米盒子配合得非常好。我要赞扬小米行动迅速，不过也担忧小米过于急躁。

如果连苹果都无法在互联网电视上取得成功，我很怀疑小米可以做到，至少起初如此。而且小米的战线可能拉得过长，导致其失去对智能手机这项核心业务的专注。

一句话：小米的智能电视新计划看起来不错，但会导致注意力离开更为可靠的智能手机产品线。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：王燕焜

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