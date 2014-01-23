《阳歌专栏》中国移动搅动固网宽带市场

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国移动有望搅动固网宽带市场**

有消息称，中国移动(0941.HK)(CHL.N)去年底获得固网宽带业务牌照后，将发动价格战，这对13亿中国消费者和大量企业来说显然是好消息。中国电信(0728.HK)(CHA.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)等原有的固网宽带提供商可能不得不降价并提升产品，以留住现有客户。

作为上海居民，我对此等了很久了。中国电信几乎垄断了上海固网宽带市场。中国电信与中国联通在南方和北方分别一家独大。两年前，发改委对这两家公司进行了反垄断调查。此举推动两家公司承诺降价和提升服务，但消费者仍缺少其他运营商可选。

当中国移动获得固网宽带牌照后，一切有了变化。中国移动迅速在一些市场推出了服务。现在媒体报道称，中国移动下调了北京固网宽带业务的资费，最高降幅约40%。

我还没有看到中国移动在上海有什么动作，预计今年晚些时候会在上海开始推广，并推向全国。如果中国移动能够提供比中国电信低得多的价格，我会考虑用中国移动。

中国联通和中国电信最新的业绩显示，固网宽带业务占中国联通营收的15%左右，占中国电信营收的比例更大一些。中国联通2013年前三个季度营收为2,720亿元，其中宽带业务营收约340亿元。中国电信的数据不详，前三个季度的宽带营收约为600亿元，占总营收的四分之一左右。

2014年固网宽带市场会怎么样呢？一件事情很清楚，竞争会加剧，这意味着中国联通和中国电信的宽带营收增长速度会大幅放缓甚至开始下滑。中国移动应能很快建立不小的用户基础，特别是如果能够获准投资整合后的国家有线电视公司。无论如何，2014年都将是中国固网宽带领域竞争的分水岭。

一句话：中国移动下调北京宽带业务资费，暗示今年宽带领域竞争加剧，中国电信和中国联通将遭遇挑战。

**途牛网赴美IPO提速**

何时曾碰到过当股价在短短三个月内大涨87%却仍表现落后的情况？去哪儿QUNR.O就是这样一个例子。去年底之前在纽约上市的四家中国互联网企业中，股价上涨87%算是最差表现。投资者对这些企业突然变得有兴趣，无疑会令许多中国互联网公司在今年一季度加快赴美上市计划，已有报道称途牛网正在加快未来数月上市步伐。

过去两个月在美上市的四家公司股价大涨，让我颇感意外。在美上市的一些中国企业在2011年曝出一连串会计丑闻，令投资者信心受挫，引发了此类新股发行长期停滞的局面。去年底一些公司勇敢尝试，并都得到不错的回报。

百度(BIDU.O)旗下去哪儿去年10月底率先试水，此后该公司股价一路走高，涨幅一度达到87%。这样的涨幅或许很不错，但那段时间上市的另外三家公司的股价全都较首发价翻倍，其中久邦数码GOMO.O的股价上涨108%，58同城(WUBA.N)股价涨幅达到140%，500彩票网(WBAI.N)股价涨幅更高达240%。去哪儿处于亏损状况，近期实现盈利无望，可能是导致其股价在四家公司表现最差的原因。

在这样的背景下，来看看关于途牛网的最新消息。有媒体援引几位消息人士报道称，面对投资者看好中国互联网类股的大好形势，途牛网聘请瑞士信贷和摩根士丹利作为承销商，将通过赴纽约IPO融资大约1亿美元。

报道没有披露涉及的财务信息，但提及途牛网的投资者包括风投DCM、Sequoia Capital、GobiPartners和日本在线零售巨头乐天(4755.T)。聘请投行通常意味着会在大约6个月后进行IPO，但面对如此利好的市场气氛，我怀疑途牛网可能会加速IPO进程。

我还觉得，途牛网的情况与去哪儿类似，可能依然在亏损，这会令其对投资者的吸引力受限。与500彩票网及58同城这两家在各自行业率先上市的公司不同的是，途牛网对投资者的吸引力并不是很大，因为该公司将必须与其他已上市的同业竞争，以吸引投资者的关注，譬如携程网(CTRP.O)、艺龙LONG.O等。

受春节影响，每年的前三个月，中国企业赴纽约IPO活动通常沉寂。但当前这波突然涌出的市场热情，可能会促使中国互联网企业的高管和银行家在节日期间加班加点，以加快上市计划。这意味着在2月中下旬可能就会有一连串企业宣布IPO计划。

一句话：途牛网聘请投行协助赴纽约IPO，暗示在市场形势大好之际，中国互联网企业的上市计划可能提速。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。