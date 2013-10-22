《阳歌专栏》央视炮轰星巴克：小题大做

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**央视炮轰星巴克：小题大做**

中国媒体终于发现了一个我早就知道的事实：中国的星巴克(SBUX.O)咖啡贵得离谱。有人或许会说，央视的最新调查报道可能会引起星巴克的恐慌，就像之前的类似报道对苹果(AAPL.O)、肯德基和麦当劳(MCD.N)造成的困扰一样。但我对该报道引发的关于自由市场和品牌溢价间的讨论感到振奋。

显然，现在要判断这个涉及西方大公司的争议性事件会如何发展还有点早，我确信星巴克的高管正密切关注事态发展。其他中国媒体也可能会就星巴克定价过高发起口诛笔伐，由此或引发中国消费者的反感。我认为这次媒体危机对星巴克在中国业务的蓬勃发展不会有任何影响，甚至可能会增加其吸引力，作为中国消费者一种相对负担得起的高端品牌。

让我们先看看央视周日播出的具体报道。这篇报道没有指责星巴克有任何不当行为，但重点强调一个事实，即星巴克在中国的价格远远高于世界其他市场。报道称，一杯中杯拿铁在北京的售价为27元(4.43美元)，比芝加哥的价格高出三分之一，而同样的咖啡在印度只卖14.6元，在伦敦为24元。

或许我应该搬到孟买，这样我就可以省下一半的咖啡钱。但相比之前对苹果等公司的抨击，媒体后续报道似乎更为平衡。首先，央视本身也指出，星巴克没有任何不当行为，只是想知道为什么中国消费者要比世界其他地区的民众付更多的钱。

星巴克对此作出的回应非常谨慎，称他们的价格取决于很多因素，星巴克还在投入巨资打造中国市场业务。星巴克去年年底时称，该公司计划到2015年在华连锁店数量实现翻番，增加至1,500家，且之前曾在云南省发起一系列活动，以开发当地的咖啡文化。

除了所有这些因素，说到底，星巴克身处行业的竞争程度很高，公司应该有自由定价的权利。这是市场经济发挥作用的结果。我看到一条评论称，星巴克又不是在垄断行业运营，不像中国很多国有企业是在高度保护的环境中生存。相反，星巴克面临来自国内外很多对手的竞争，还必须说服习惯于饮茶的中国人付钱享用咖啡产品。

正如我多次提到的，我经常购买星巴克咖啡，但是个人觉得星巴克咖啡在中国市场的售价过高。除此之外，我不得不赞扬星巴克花了很多时间、金钱和精力来创造出一种中国人愿意高价购买的产品。有人在最新讨论中指出这个事实，说星巴克现在只是坐享其巨额投资所带来的收益。我同意这个观点，认为星巴克能够相对圆满地度过这次风波。如果处理得到，此事甚至可能会为其品牌加分。

一句话：星巴克很可能安然无恙地度过此次风波，不会因此遭受任何负面影响，甚至可能由此树立起更高端的品牌形象。

**中国移动和当当网三季度业绩表现不佳**

我的财报季今天算是正式拉开帷幕，首先来看中国移动(0941.HK)(CHL.N)和当当网DANG.N，这两家三季度财报尽显激烈的市场竞争和经济放缓信号。虽然各有各的问题，但其业绩严重不符合市场预期却是相同的。出现这种问题有诸多原因，我稍后会详细说，不过市场竞争激烈以及中国经济放缓，似乎是两者面临的两个最大的问题。这种趋势一旦形成，其他公司在今后几周也会发布类似令人失望的业绩。

先来看看中国移动的财报。这份季报可谓是十几年来利润增长最弱的财报，其实说“增长”并不贴切，因为该公司三季度利润实际下降了8.8%。中国移动三季度实现净利润284亿元，低于上年同期的311亿元。分析人士此前预测，该公司三季度利润持平或略有下降。该公司三季度营收增长7.5%，较上半年10.4%的增速回落。

我关注中国移动已有十年，期间大多数时候的利润都以很低的个位数增长，增幅通常介于1-5%，只有一两次报告利润下降，但降幅都很小。因此，有人也许会觉得此类突如其来的下滑有点吓人。该公司利润下降，至少部分与其大刀阔斧地建设4G网络有关。中国移动的4G网络可能在今年晚些时候投入商用。

但更让人担忧的是，该公司利润下滑与来自民营行业的竞争有关，原因是创新企业纷纷推出颇受欢迎的OTT服务，此类服务基于移动互联网，能为腾讯(0700.HK)微信带来收入，但对中国移动却无太多潜力可言。此类OTT服务今后只会越来越受欢迎，对中国移动等电信运营商构成新的挑战。

我们再来简单看看当当网的情况，该公司只是发布了一些三季度的初步数据。发布此类初步数据通常都会含带坏消息，旨在警示毫无准备的投资者，以便将影响最小化。这次也是这种情况，当当网称三季度营收将较之前预测低4%左右。投资者对此表示失望，该公司股价在消息宣布后的盘后交易中下跌10%。

具体而言，当当网称目前预计三季度净营收约为15.2亿元，低于之前预测的15.8亿元。该公司将此归咎于一些低利润商品从其网站移出。依我之见，除了营收下降外，该公司的初步财报其实并非都很糟糕。当当网称，三季度利润率改善，净亏损约为2,800万元。虽然亏损并非好事，但与上年同期1亿和上季6,400万元的净亏损相比却大有改观。

我怀疑当当网在盘后交易中遭遇重沽，与该公司可能很快扭亏为盈憧憬刺激其股价自5月以来上涨两倍有关。该公司调降营收预测，成了投资者获利套现的借口。不过，这表明该行业竞争仍很激烈，其他企业也可能像当当网一样，发布低于预期的业绩。

一句话：中国移动和当当网业绩不佳，表明许多企业受到激烈竞争和经济放缓的影响，其他企业也将陆续发布类似的财报。（完）

编译：徐雪苹/靳怡雯 发稿：王凤昌

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