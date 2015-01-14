《阳歌专栏》中国手机行业面临拐点

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国手机行业面临拐点**

一句话：今年中国智能手机行业料再萎缩10%，一些较新的本土厂商将被迫退出；华为升级手机品牌的努力可能面临困难。

数据显示，2014年中国手机行业出现拐点，销量在数年的爆炸式增长后开始下滑。华为等企业助力了此前的增长，该公司刚刚公布2014年初步财务数据，称智能手机销量大增是营收增长20%的重要因素，消费产品的强劲增长抵消了电信设备增速的放缓。

未来一年对中国智能手机市场至关重要，十几家本土厂商争夺市场份额。中国是全球最大的手机市场，但由于市场饱和开始萎缩。华为、联想(0992.HK)、中兴(0763.HK)(000063.SZ)和小米等是领军企业，他们都资金充裕，拥有度过市场下滑的资源。但Oppo、一加和锤子等更小、更新的企业可能没这么好的运气，我预计2015年结束前会有两三家被迫退出。

工信部的数据显示，去年中国手机出货量下滑22%至4.52亿部，2G手机出货量下降64%，3G手机出货量下降46%。中国手机用户已达12.8亿户，普及率在95%上下。智能手机出货量下降8.2%至3.89亿部，市场占有率达到86%。

需要指出的是，3.89亿部是出货量而不是实际的销量，我猜测或许高达20-30%的手机仍在分销商的仓库中和柜台上，是未销售库存，因为市场饱和。这意味着随着卖家试图清理库存，去年看到的价格战可能升级，今年市场可能再萎缩10%甚至更多。

华为、联想、小米和其他大型厂商预见到了这种情况，通过加大国际市场销售维持智能手机的销售增长。华为刚刚公布的年度财务数据很有限，但提到智能手机是去年总销售额增加20%达到至少2,870亿元的主要因素。华为称，消费者业务增长32%，受益于智能手机和云计算的强劲增长。

要了解华为更完整的2014年业绩情况，还要等到经审计过的财报出炉。该公司对荣耀品牌手机寄予厚望，该品牌最初定位为中端产品，随后变成低端产品。该公司近期暗示希望加大在美国的市场营销，打造中高端品牌形象，寻求更高利润率和更少的竞争。这两个主意在概念上显然非常好，但过去的经验显示，让一个被认为是廉价、低端的品牌向高端升级是很困难的。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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