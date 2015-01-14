《陽歌專欄》中國手機行業面臨拐點

（本文作者是路透中文網專欄撰稿人，以下內容僅代表其個人觀點。）

作者陽歌（Doug Young）是資深財經記者，曾任路透社駐中國記者、編輯10年，主要報導中國上市公司新聞，現居上海。他的英文博客請見(www.youngchinabiz.com)，微博請見(weibo.com/youngchinabiz)

**中國手機行業面臨拐點**

一句話：今年中國智能手機行業料再萎縮10%，一些較新的本土廠商將被迫退出；華為升級手機品牌的努力可能面臨困難。

數據顯示，2014年中國手機行業出現拐點，銷量在數年的爆炸式增長後開始下滑。華為等企業助力了此前的增長，該公司剛剛公布2014年初步財務數據，稱智能手機銷量大增是營收增長20%的重要因素，消費產品的強勁增長抵消了電信設備增速的放緩。

未來一年對中國智能手機市場至關重要，十幾家本土廠商爭奪市場份額。中國是全球最大的手機市場，但由於市場飽和開始萎縮。華為、聯想(0992.HK)、中興(0763.HK)(000063.SZ)和小米等是領軍企業，他們都資金充裕，擁有度過市場下滑的資源。但Oppo、一加和錘子等更小、更新的企業可能沒這麼好的運氣，我預計2015年結束前會有兩三家被迫退出。

工信部的數據顯示，去年中國手機出貨量下滑22%至4.52億部，2G手機出貨量下降64%，3G手機出貨量下降46%。中國手機用戶已達12.8億戶，普及率在95%上下。智能手機出貨量下降8.2%至3.89億部，市場占有率達到86%。

需要指出的是，3.89億部是出貨量而不是實際的銷量，我猜測或許高達20-30%的手機仍在分銷商的倉庫中和櫃檯上，是未銷售庫存，因為市場飽和。這意味著隨著賣家試圖清理庫存，去年看到的價格戰可能升級，今年市場可能再萎縮10%甚至更多。

華為、聯想、小米和其他大型廠商預見到了這種情況，通過加大國際市場銷售維持智能手機的銷售增長。華為剛剛公布的年度財務數據很有限，但提到智能手機是去年總銷售額增加20%達到至少2,870億元的主要因素。華為稱，消費者業務增長32%，受益於智能手機和雲計算的強勁增長。

要了解華為更完整的2014年業績情況，還要等到經審計過的財報出爐。該公司對榮耀品牌手機寄予厚望，該品牌最初定位為中端產品，隨後變成低端產品。該公司近期暗示希望加大在美國的市場營銷，打造中高端品牌形象，尋求更高利潤率和更少的競爭。這兩個主意在概念上顯然非常好，但過去的經驗顯示，讓一個被認為是廉價、低端的品牌向高端升級是很困難的。（完）

編譯：李富強 發稿：王鳳昌

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