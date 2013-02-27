《阳歌专栏》中国移动增加4G试商用城市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国移动增加4G试商用城市**

中国移动(0941.HK)(CHL.N)一直希望中国监管机构早日颁发4G牌照，在巴塞罗那2013年世界移动通信大会上，中国移动董事长奚国华在这一问题上再次表态。他的发言中令我感兴趣的是，中国移动准备本周在广州和深圳开展“试商用”服务，扩大上个月开始的项目。

通过开展“试商用”，中国移动原则上并未违反政府规定。按照政府规定，在工业和信息化部颁发4G牌照前，中国移动不能推出正式的4G服务。不过从报道上看，广州和深圳的试商用与真正的4G商用服务几乎一样，只是说法不同。

中国移动对工信部实施这种施压战术已一年有余，工信部的保守常常导致中国消费者最后一批才用上4G等最新服务和iPhone等新产品。我无法责备中国移动的战术，不过要提醒中国移动不要过于激怒工信部，以免引发不必要的麻烦。

报道称，中国移动将在广州和深圳推出4G试商用服务，使用定制的三星(005930.KS)智能手机。这些新手机和现有三星Galaxy S3手机的外观与功能大体类似，但基于中国移动使用的TD-LTE技术。

报道引述广东移动的微博称，中国移动将投资200亿元在广州建设4G网络。上个月，中国移动宣布在杭州和温州推出4G试商用服务。

奚国华在世界移动通信大会上称，到今年底，中国移动的4G网络将覆盖中国100个城市的约5亿人口，对于试用网络来说是个巨大的数字。他还表示，中国移动计划与三星、HTC(2498.TW)和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)等主要手机厂商密切合作，开发可用于TD-LTE网络的多种智能手机。

这些施压战术能否迫使工信部发放4G牌照呢？我猜测工信部希望表明不会被任何企业胁迫，这意味着上半年不会发放4G牌照。下半年发放4G牌照的可能性大得多，意味着年底前中国移动或推出真正的商用4G服务，而中国联通和中国电信也可能推出4G服务。

一句话：中国移动将4G试商用服务范围扩大至广州和深圳，意在施压工信部发放4G牌照。

**展讯通信押注3G失利拖累业绩**

昔日蓬勃发展的展讯通信SPRD.O去年遭遇高调做空袭击却逃过一劫，但豪赌中国自主研发技术TD-SCDMA的前景看似愈发不妙，投资者信心下滑令其陷入更加艰难阶段。展讯通信周二在纽约发布季度业绩之后，股价下跌了3.7%。股价走势已是该公司境况的真实写照。该公司去年11月明显加大对TD-SCDMA的押注，但情况发展并不如许多人期望的那么好，自此以来股价已经累计下跌了30%左右。

有趣的是，即便该公司一季度财测和长远前景看起来都还不错，投资者关注的焦点似乎却在展讯通信最新业绩报告中的不利方面。投资者或许已经失去了耐心，展讯通信凭借强大管理能力和产品开发战略，发展前景一度十分喜人，但过去两个季度的表现却让人失望。

我们来仔细看看展讯通信的最新业绩，去年四季度该公司利润下降约30%，继续上一季下降40%的趋势。该公司四季度营收增长6%，表现虽然稍好一点但也并非振奋人心。受TD-SCDMA手机芯片业务未能获得太多拉动影响，该公司的利润率继续下滑。

有利的消息是，展讯通信预计今年一季度营收增长14%左右，约是2012年全年增幅的两倍，该公司还称其利润率将企稳。该公司试图通过生产低成本智能手机芯片，与台湾联发科技(2454.TW)、美国Marvell Technology(MRVL.O)等企业展开竞争，在这个有利可图而利润率相对偏低的领域为自己争得发展空间。

展讯通信的目的是利用其在中国的基础，研发供中国移动3G网络使用的TD-SCDMA芯片。中国移动是世界最大的移动运营商，也是全球唯一运营TD-SCDMA网络的公司。令展讯通信及其它TD-SCDMA芯片制造商感到不幸的是，中国移动推广3G网络的步伐一直迟缓，重点转向发展4G技术。

展讯通信在最新报告中称，中国移动接近最终认证其TD-SCDMA芯片，意味着内置有展讯通信芯片的智能手机最终能够得以挺进中国移动的3G网络。该公司还称，已经为三星(005930.KS)发运了首批TD-SCDMA芯片。这意味着最早要等到今年下半年才能实现重大营收；如果中国移动依然对推广TD-SCDMA不上心，展讯通信则可能永远都不会实现重大营收。

我想借机说点不中听的话，像展讯通信这样令人失望的表现，在商界可以说很普遍，发展新产品其实就是在赌博。投资者或许应从该公司利润率企稳和以前强大的执行力方面受到鼓舞，而不是将目光锁定在这些让人失望的方面。我依然觉得展讯通信是一家令人感兴趣的企业，该公司转向更主流的智能手机技术，有益于长远发展，即使这样会遭遇其它低成本芯片制造商的激烈竞争。

一句话：展讯通信最新业绩报告显示其押注TD-SCDMA技术所取得的进展令人失望，但从长远来看，展讯通信仍是一个不错的选择。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳/王凤昌

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