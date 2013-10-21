《阳歌专栏》中国移动料获固网牌照 VNO或于明年5月推出

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国移动料获固网牌照 VNO或于明年5月推出**

10月还剩最后10天，很多人预期的中国4G和虚拟电信运营商（VNO）牌照颁发还没发生。虽然可能性尚在，但经常发生的延迟意味着短期内也许不会有重大进展。媒体报道了VNO推出时间表的新进展，还称中国移动(0941.HK)(CHL.N)可能很快获得固网牌照。

我写VNO的进展有一段时间了，因为那意味中国电信服务提供商有可能从三家迅速提升至8-9家。这些新的运营商都是民间企业，应能比现有的三大运营商更加灵活和创新。VNO需要租用三大运营商的网络。

中国移动获得固网牌照也会给宽带市场带来新的生机。该市场目前被中国联通和中国电信控制。两家公司因涉嫌垄断行为，两年前遭到发改委调查。

最新报道称，VNO可能于明年五一假期正式推出服务，届时工信部将正式放号。三大电信运营商近期完成了VNO合作伙伴的选择，并分别上报了工信部。此前的报道称，国美电器(0493.HK)和苏宁云商(002024.SZ)有望入围，入围名单中没有纯粹的互联网企业。最新的时间表暗示10月不太可能发布正式的VNO声明，我预计年底前或许有进展。

另外一则报道援引消息人士称，中国移动将很快获得固网牌照。过去几年里，中国移动一直在积极争取。固网速度比无线网络更快而且更稳。但是工信部一直没有批，因为中国移动已经占有无线网络市场约三分之二的份额。

报道指出，来自发改委的压力让工信部最终改变了主意。中国移动进入固网宽带将带来必要的竞争，也将使中国移动获得新的潜在增长渠道。

中国移动并不是理想选择，因为这也是一家大型国企，有可能和中国联通与中国电信采取类似的垄断行为。但是网络运营所有权关乎政治，因此民间企业短期内可能无法涉足电信网络，因此中国移动可能是目前最好的选择。

一句话：中国可能年底前颁发VNO牌照，明年5月前后可能推出服务。

**新闻集团退出中国电视市场**

默多克的新闻集团上周晚些时候结束了与中国电视市场的曲折恋情，宣布旗下的Star Entertainment将所持凤凰卫视的12.15%股权出售给私募股权基金TPG。过去三年，新闻集团逐步退出中国市场，表明中国电视市场虽在过去一年快速改变，但许多西方传媒企业依然面临重重困难。国内外企业需要在宽松的监管环境下，以更商业化的模式开展业务，最终使中国电视行业走向世界，可与好莱坞大企业同台竞技。

默多克和许多其他西方传媒企业一度十分看好中国市场，对这个拥有13亿潜在电视观众的巨大市场垂涎三尺。但由于没有吃透中国市场的复杂性，这些企业最终被边缘化，鲜有哪家取得重大进展，包括新闻集团在内很多企业眼下扎堆退出。

新闻集团上周晚些时候宣布最终从中国电视市场退出，旗下Star Entertainment将所持凤凰卫视剩余的12.15%股权出售给TPG。根据凤凰卫视最新股价，交易涉及金额约为2.20亿美元。

这项股票出售交易，标志新闻集团从凤凰卫视退出的缓慢进程最终完成，后者是新闻集团在中国所持所剩不多的主要资产。新闻集团目前仍持有博纳影业20%股权，价值不到1亿美元。

新闻集团和凤凰卫视是十几年前首批进入中国电视市场的两家主要外国传媒公司，当时共有4家外国企业获得在广东经营电视频道的执照。尽管这些企业在当时抱有很高的期望，但他们的业务却从未走出广东，同时还在当地面临众多内地和香港电视台的竞争。

多年试图扩张业务未果后，新闻集团开始出售所持凤凰卫视股权。2006年，该集团将37.5%的持股转让给了中国移动，今年早些时候再次减持5.3%股权。2010年，该集团还将其全资的中国电视频道的控股股权出售给包括上海东方传媒集团在内的一个国内财团。

另外两个最早获得电视频道执照的外企分别是时代华纳和MTV，前者2003年出售了所持中国电视频道的控股股权，MTV经营的电视频道在中国市场上仍是无名小卒。

由于无法吃透中国复杂的监管环境和通常由地方电视台主导多数市场的状况，新闻集团和其他企业决定退出。这些企业在华业务规模依然较小，大多数从未达到盈利所需的规模。此外，去年中国电视市场发生重大变化，催生了一些大型国内传媒企业。

为了推动传媒行业整合，上周上海两家大型媒体集团正式合并，组建成了新的媒体“航母”。与此同时，百度、阿里巴巴等快速崛起的民营企业今年纷纷推出新的智能电视产品，此类产品通过互联网提供内容，可与传统电视运营商展开竞争。

随着本土企业开始出现，中国政府应当鼓励这些大型外国传媒企业三思而后行，允许新闻集团、时代华纳这样的企业将他们的专业经验带入该行业。对于这些外国传媒企业而言，他们也应当吸取之前的教训，做好在中国电视市场重新尝试的准备。至于准备在地区和国际市场施展拳脚的本土企业，把握好商业化的剂量也很有帮助。

消费者通过使用各种引人入胜的节目和其他内容，能从上述趋势中受益。电视行业也将受益于日益商业化运作和竞争能力，打造出不仅面向中国同时也能走向世界的优质电视节目和其他内容。

一句话：中国电视行业出现的新变化，可能是该行业竞争日益增强以及监管最终放松的先兆。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

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