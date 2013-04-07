《阳歌专栏》中移动联手沃达丰竞标缅甸电信牌照

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中移动联手沃达丰竞标缅甸电信牌照**

中国移动(0941.HK)(CHL.N)一向逊于拓展海外业务，但该局面可能会很快改观。中国移动声明正与欧洲电信业巨头沃达丰(Vodafone)(VOD.L)联手竞标缅甸移动通讯运营牌照。我对中国移动总是颇有微辞，这家财大气粗却慵懒无比的企业，疏于利用其规模和资源优势进行国内外市场创新和拓展。但这次中国移动终于启动了一项看似不错的新创意，方案不错，获胜希望很大。中国移动终于开始迈向竞争更激烈的全球市场。

中国移动在声明中表示将与沃达丰联合竞标在缅甸建造、拥有及运营公共电信网络，并提供公共电信服务的两个牌照。中国移动称，预计缅甸政府今年6月将向中标者发放牌照。

其他有意竞标者包括非洲最大的运营商MTN(MTNJ.J)、印度运营商Bharti Airtel(BRTI.NS)和新加坡电信(Singtel)(STEL.SI)。一个由金融大鳄索罗斯和新兴市场投机客Digicel等成员组成的金融财团也宣布将争夺其中的一个牌照。 多数其他竞标者均为财大气粗且在新兴市场拥有丰富经验的企业，这就意味着中国移动和沃达丰这一组合很可能面临激烈的竞争。

尽管在海外市场的经验非常有限，但中移动赢得其中一个牌照的机会还很大。从政治角度而言，缅甸与中国的关系一直相对良好。缅甸与西方国家的关系在过去三年明显改善，这或许也是促使缅甸增加移动网络的主要因素之一。缅甸可能觉得授予中移动和沃达丰或是向中国和西方示好的一种表现。缅甸目前有两个移动网络。

从更实际的原因来看，这一组合也很不错。中国移动或许不是最具创新的企业，但基于在国内市场多年的发展经验，中国移动肯定知道如何建设一个基本的、可靠的移动网络。选择与沃达丰合作是将欧洲最成功的电信企业纳入团队，有助于为缅甸移动网络提供最先进的技术和服务标准。

作为长期关注中国移动的笔者，我对该公司终于作出参加海外竞标的明智之举感到欣慰。在前任董事长王建宙的带领下，中移动曾多次尝试购买全球资产，除了进入无关紧要的巴基斯坦市场外，其余均以失败告终。在上述多数案例中，我认为，缺乏经验及不温不火的态度是其失败的主要因素。在缅甸竞标案中，中国移动通过与沃达丰联手解决了其经验不足的问题，而在现任董事长奚国华的带领下，中国移动在拓展全球市场方面看似更有激情。

这次联合也让中国移动与沃达丰的长期合作产出了一个出乎意料的结果。早在十多年前，沃达丰曾以32.5亿美元购得中国移动3.2%的股份，但随后在2010年卖出股份，因沃达丰从未在合作中获得任何重大战略益处。与中国移动在缅甸的再次合作可能至少能让沃达丰为其曾经长达10年的投资获得一点好处。最后，我认为中国移动和沃达丰的此次合作有70%的胜算可能，这将是中国移动实现未来全球愿景的一个良好开端。

一句话：中国移动与沃达丰联手竞标缅甸移动牌照的胜算机率可达70%，随后很可能还有更多类似竞标。

**康菲石油诉讼案凸显中国司法弊端**

最近，中国渔民在美国就近两年前发生的一起漏油事故起诉康菲石油公司，这暴漏了中国司法系统的重大弊端，令中国努力建成世界水平的独立司法体系的努力受挫。这次诉讼也令中国相关政府部门感到难堪，后者拒绝进行司法仲裁，迫使中国渔民在美国寻求司法公正。

近年来，中国司法体系在处理商业纠纷方面已经取得长足进步，但是在解决牵涉诸如农业部等政府机构的案件时，仍不是一个令人满意的地方。中国农业部曾参与处理康菲漏油事件。在中国，政府机构仍有强大的影响力，通过施压可以获得有利于自己的判决结果，因此个人很难在这类案件中获得公平对待。

上周，中国山东省的30名渔民在美国德州起诉康菲石油公司，令该案再次见诸报端。这起案件可追溯到2011年，当时康菲石油和中海油在渤海湾共同拥有的钻井平台发生漏油。

在这起事故中，超过500立方米的原油和矿物油基泥浆泄露到海中，造成6,200平方公里海域污染。去年，康菲石油同意支付11亿元人民币清理污染，另外给受影响的渔民赔偿10亿元。后来，中国农业部对河北和辽宁两省的渔民进行了补偿，但是拒绝给山东渔民补偿。

农业部拒绝给山东渔民补偿的原因尚不清楚，很可能也有很充分的理由。然而，既然这起污染事故发生在中国水域，且涉事各方除了康菲石油之外都是中国方面的，那么渔民本应在中国法庭提起诉讼。山东渔民去美国起诉的决定很可能反映出中国律师没人愿意接手这起案件，后者明白地方法庭可能会做出有利于政府机构的判决。

近些年来，中国司法体系在处理商业纠纷方面取得了不小的进步，在重大纠纷公正裁决方面在国内外获得了更高的可信度。去年，中国法庭成功调解了苹果和当地公司之间的一起重大商标纠纷，最近又驳回了针对互联网巨头腾讯的毫无依据的垄断指控。这给中国司法体系赢得了赞誉。

但是，有关康菲石油这起诉讼表明中国司法系统仍有很多工作要做，尤其在牵涉政府机构或与政府关系密切方面的案件上。中国需要积极鼓励司法系统在所有案件上独立行事，无论涉事方是谁，以确保所有各方都能获得司法公正。否则，从长远看中国司法体系的可信度可能受到影响，令人感到政治而非公正是司法实践中的最大考量因素。

一句话：中国渔民在美国起诉康菲石油以寻求司法公正，凸显中国仍缺乏司法独立。（完）

编译：靳怡雯/王凤昌 发稿：王凤昌/程芳

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