《阳歌专栏》中国电影市场：几家欢喜几家忧

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国电影市场：几家欢喜几家忧**

好莱坞顶级电影公司派拉蒙（Paramount）及中国博纳影业BONA.O传出的最新消息显示，中国电影票房蕴藏着巨大的潜力，但整个电影行业却是反复无常。派拉蒙宣布，将联手两家中国合作伙伴合拍《变形金刚4》。与此同时，博纳影业十分低调地发布了最新的季度业绩，该公司因缺少热门影片而陷入亏损。

我们先来看看派拉蒙的消息，这对飞速增长、如今仅次于美国的中国电影票房无疑是振奋人心的消息。派拉蒙宣布，将与中国电影频道及在线电影服务合作商家赋公司（Jiaflix）合拍《变形金刚4》。家赋公司希望成为中国的Netflix，并有望在今年晚些时候推出一项服务。

派拉蒙称，《变形金刚4》将在中国取景，会于2014年夏季上映。该公司没有披露合作的金额。据报《变形金刚3：月黑之时》的预算超过3亿美元，有媒体甚至称该片的预算超过4亿美元。我觉得，《变形金刚4》的预算可能与此大致相仿，意味着中国电影频道和家赋公司为了参与该部影片，可能必须大举出资。

中国的企业如今看起来似乎有点像追星一族，在更成熟的西方投资者眼中可能颇具风险的企业，他们却会挥金如土地进行投资。去年就曾出现过这样的一个例子，即北京小马奔腾影视文化发展有限公司收购洛杉矶破产公司数字领域（Digital Domain）。我觉得，该公司其实并没有经营此类数字特效公司的经验。

鉴于《变形金刚》系列影片的票房表现十分不俗，我觉得《变形金刚4》应当也会相当成功。2011年上映的《变形金刚3》在中国的票房大获成功，吸金高达1.65亿美元，约占其全球总票房的15%。去年，中国电影票房增长36%至27亿美元，成为全球第二大票房市场。

对于派拉蒙及其中国合作伙伴而言，形势似乎十分不错，但博纳影业的前景却有些暗淡。去年，该公司将20%股权出售给默多克麾下的新闻集团(NWS.O)，曾引起过广泛关注。该消息宣布后，博纳影业股价一度大涨，但如今已较暂时触及的高点下挫近40%，该公司很快会发现，电影行业非常反复无常。

博纳影业宣布，去年四季度转盈为亏，亏损420万美元，而上年同期则盈利620万美元。这刺激其股价在纽约最新交易日下跌4%。该公司的业绩数据普遍不好，去年四季度的营收持平，利润率下降约一半。此外，该公司的现金储备似乎也非常低，只有2,800万美元。

去年四季度缺乏热门影片，似乎是造成博纳影业业绩不佳的主要原因。该公司称，正在通过开设剧院和拍电视剧来多元化收入渠道。不过，在博纳影业找到更稳定且可靠的成功之道前，该公司股价在接下来的一年可能会更为波动。

一句话：派拉蒙决定与中国合作伙伴合拍《变形金刚4》以及博纳影业陷入亏损，凸显中国变化无常电影市场的优缺点。

**阿特斯赢了官司 无锡尚德供应商减计账款**

如果本周一篇中国光伏行业的评论都不写，我感觉有点说不过去，在清明小长假开始前的最后一个工作日，我来聊聊反映光伏行业动荡的消息。阿特斯阳光电力(CSIQ.O)宣布针对该公司的一起股东诉讼已被驳回，从而避免陷入一场高额诉讼战以及遭受惩处的危险。尚德电力STP.N的供应商们感到涉足该行业的风险，多家公司开始减记无锡尚德电力拖欠的账款。

先说说阿特斯阳光电力。这家公司刚刚宣布美国一法官驳回了针对该公司的集体诉讼，阿特斯被控在2009-2010年期间发布的财报存在误导性信息。该声明没有具体说明，但诉讼提及的年份似乎早于光伏行业开始江河日下之时。该行业的螺旋式下滑最早可追溯至2011年年初。

阿特斯股价2010年上半年的确曾经大幅下滑，我怀疑上述诉讼与此有关。我个人认为，不仅阿特斯，其他很多同业企业也在光伏行业全盛期存在可疑的会计和销售做法，当时他们都竭力描绘利润快速增长图画。

无锡尚德电力去年就存在类似欺诈行为，当时该公司披露大部分欧洲市场营收来自对旗下某公司的销售。一些光伏行业朋友还告诉我其他类似“小动作”，例如，企业成立空壳公司购买他们自己的组件，并假设这些新公司在组件价格上涨时售出即可获利。但当价格开始下跌，很多买入光伏组件的空壳公司要么赔钱甩货，要么直接核销损失。

阿特斯的股东似乎并未因官司的胜利而感到激动，消息传出的当天，其股价下滑1.8%。我认为股东更担心的是光伏行业的普遍疲弱局面，而非这个微不足道的胜利。更重要的是，我认为，如果当光伏行业有朝一日恢复元气，实现更稳固的财务状况之时，股东可能对阿特斯和其他同业者就会计欺诈问题发起新一轮诉讼。

接下来，在看看无锡尚德电力，该公司因债务违约被迫宣布破产，成为3月后半段媒体追逐的焦点。中国媒体近日报道称，供应商开始减记无锡尚德电力拖欠的货款。

一篇报道提到了多家企业，包括天津中环半导体股份公司和西安隆基硅材料股份公司。尚德电力的律师表示，在破产重组过程结束后，这些债权人都至少会获得一些补偿，但我估计赔偿额会少得可怜。

很多小型供应商可能将尚德电力视为重要客户之一，如果它们无法很快找到其他买家，也许会被迫彻底关门。我感到，无锡尚德电力最终会走出破产重组，成为一家负债少并拥有众多政府背景股东的健康企业。但在以政府引导的光伏行业整合过程中，中环、隆基等小企业很可能会自生自灭。

一句话：阿特斯胜诉似乎无关紧要，而无锡尚德电力很多深陷资金困境的小供应商很可能被淘汰出局。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：程芳/王凤昌

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