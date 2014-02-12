《阳歌专栏》阿特斯再融资计划料反响平淡

**阿特斯准备再融资**

阿特斯阳光电力(CSIQ.O)是去年中国光伏行业复苏中表现最好的企业之一，该公司准备发行股票和债券筹集约2亿美元。投资者对该公司试探市场水温之举反应冷淡，阿特斯股价下跌7.5%。该公司股价去年大涨了超过10倍，是光伏行业长期下滑后首个回归盈利的大型厂商。

阿特斯可能早已预期到了融资计划遭受的冷遇，同时还公布了第四季业绩的初步数据，这些数据看起来非常乐观。其他光伏企业是否也会进行类似的融资计划是一大看点。这些企业在过去两年里蒙受巨额亏损，眼下显然都需要新的资金，我预计未来几个月可能看到类似的融资计划。

阿特斯将发行1亿美元可转债和260万股普通股，这些普通股价值在9,500万美元左右，融资总额约2亿美元。如果可转债和股票都行使超额配售权，该公司的融资额将由此增加3,000万美元。

融资在一年前是不可想象的事情，当时阿特斯的市值降至1亿美元。现在进行融资看起来也是危险之举，因为该公司去年三季度才回归获利。

阿特斯试图说服投资者，公司回归获利并非侥幸，而是能够持续地实现盈利。该公司预计四季度出货量为605-620兆瓦，远高于之前预期的480-500兆瓦。阿特斯还表示，毛利润率料为16-18%，也高于之前预期的13-15%。该公司重申，预计2013年四季度及全年都会实现盈利。

光伏企业依靠新贷款存活至今，很多贷款来自政府授意的中国国有银行。阿特斯新的融资计划是首次大规模发掘海外资本市场，意味着光伏企业开始对未来有信心，觉得能吸引更加以市场为导向投资者的资金。

很多在美上市的中国企业近期都进行了再融资，多家中国互联网巨头发行了可转债，包括百度(BIDU.O)、携程网(CTRP.O)和新浪(SINA.O)等。然而与阿特斯不同的是，这些企业的获利能力都非常强。

我预计阿特斯能够卖掉所有的可转债和新股，但对超额配售需求存疑。今年上半年，预计另外一两家大型光伏企业可能进行类似的再融资，英利(YGE.N)、天合光能TSL.N和顺风光电(1165.HK)等企业可能性最大。

一句话：投资者对阿特斯阳光电力新的融资计划料反应温和，另外一两家光伏企业今年上半年也可能进行类似的融资。

**阿里巴巴、李彦宏在美国有新动作**

中国两大互联网企业在美国市场有新动作，报道称阿里巴巴推出美国电子商务网站，百度(BIDU.O)创始人李彦宏投资好莱坞一间大型动画工作室。这两个动作看起来都很谨慎，但构思相对不错，不过美国电子商务和动画领域的激烈竞争会带来一定程度的风险。我佩服两家公司的尝试，虽然成功的机会可能只有一半。

李彦宏的动作规模更大，但风险也更高。媒体报道称，李彦宏领衔数名投资者投资刚刚成立的洛杉矶动画工作室AquamenEntertainment。该工作室将由韩国导演Jeongjung Kim和中国制片人Gary Zhang共同管理。

该工作室的第一部作品将是3D动画电影《悟空》（Kong），基于《西游记》中孙悟空的故事。该片预算为4,000万美元，是亚洲预算最高的影片之一，凸显该工作室的雄心壮志。

尽管中国极力推进动画行业，但本土制作的动画电影往往流于平庸。很多影片的动画效果和特效很好，但往往缺乏好莱坞电影讲述故事的能力。中国政府意识到了这个短板，近期批准本土企业与美国巨头梦工厂DWA.N和迪士尼(DIS.N)建立大型动画合资企业。报道称，Aquamen将为《悟空》招募一名好莱坞导演执导。

这个工作室看起来不错，如果专门为中国市场制作电影，有一定的成功机会。如果该工作室表现不错，李彦宏最终可能将所持的部分或全部股权转移给百度，或许是百度旗下的爱奇艺。

阿里巴巴在美国推出的电子商务网站名为“11Main”，面向小众，将由精选出的店主提供有趣的高质量产品。该网站看起来走的是精品化路线，无意与行业巨头亚马逊(AMZN.O)和沃尔玛(WMT.N)等针锋相对。该网站将由阿里巴巴2010年收购的Vendio和Auctiva运营。

阿里巴巴去年还购入了美国电子商务网站ShopRunner的少量股权。阿里巴巴在美国的小规模并购看起来更加明智，而在日本的动作则没那么成功。但这些小规模并购短期内不会为阿里巴巴的电子商务业务作出重大贡献。

腾讯(0700.HK)去年入股了美国游戏厂商动视暴雪(ATVI.O)。我认为阿里巴巴、百度和腾讯的动作看起来都构思不错；李彦宏的尝试可能取得的回报最大，但如果失败也会造成巨大损失。

一句话：阿里巴巴和百度创始人李彦宏在美国的动作看起来都构思不错，虽然由于竞争激烈，他们成功的机会都只有一半。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。