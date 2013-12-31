《阳歌专栏》中国将迎来新一轮光伏电站建设热潮

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国将迎来新一轮光伏电站建设热潮**

中国光伏企业天合光能TSL.N和ReneSola(SOL.N)年底前发布公告，预示明年光伏组件企业将在国内巨大新增需求支持下迎来潮水般的订单。我预计明年以至于2015年，类似的企业公告将接踵而来，为光伏类股告别三年来的低迷状态、步入反弹通道源源不断地提供弹药。不过，在光鲜的消息背后，也存在下档风险，即这些巨额订单的支付可能来得迟缓，因很多光伏电站运营者是大型国有实体，后者可能缺乏资金支持雄心勃勃的新项目，也没有技术来运作这些电站。

我当然也不愿意给中国光伏组件行业的复苏泼太多冷水。受产能过剩影响，中外光伏企业自2011年上半年以来都经历了长期痛苦的下滑。工厂关闭和破产令很多老旧和效率低下的产能被淘汰，多数生存下来的企业明年都可能恢复盈利。中国政府规划到2015年国内累计光伏发电装机容量达到35吉瓦（GW），而两年前这一数字还几乎为零。这项极其激进的规划目标为光伏行业的复苏提供了强力支撑。

要实现这一目标并非易事，但是大型国有企业显示他们将掀起光伏建设热潮，帮助政府实现规划目标。天合光能宣布刚刚签署新的框架协议，与新疆当地合作建设1吉瓦光伏发电项目。投资者为这一消息欣喜异常，天合光能股价在公告发布后的纽约早盘交易中大涨逾7%。

天合光能将与吐鲁番当地政府在从明年开始的四年时间里合作建设一系列项目。头两期工程设计光伏发电能力300兆瓦（MW），并于2014年底实现与国家电网并网。在免责公告中，天合光能表示每个新一期项目在动工前都将需要获得地方政府和中国国家电网运营企业的批准。

ReneSola也发布了类似公告，称将在中国西部地区建设三个光伏电站，总装机容量为60兆瓦。根据合作协议，ReneSola将负责建设电站，并在竣工后转售给江苏一家长期持有者。ReneSola股价也获得提振，在纽约早盘交易中上涨了近5%。

这种“建设+转让”模式正逐步流行起来，阿斯特阳光电力(CSIQ.O)就精于这种商业模式。该公司在之前两个月曾宣布了涉及中国市场的三个独立协议，合计将供应232兆瓦光伏组件。

这些看上去无疑都是好消息，但这些项目的结算可能是个大问题。大型国有企业通常都会急于响应政府号召，即使自身可能缺乏项目建设所需的资金和技术。一位消息人士告诉我，一些组件厂商即使还未收到任何资金，就已经开始为这类客户启动光伏电站项目。我预计，多数组件企业最终会收到支付款项。但是，随着这轮建设高潮大面积铺开，我怀疑其中会出现很多问题，工程延期甚至半途而废都有可能。

一句话：天合光能和ReneSola公布的新协议标志着中国将掀起新一轮光伏电站建设热潮，不过一些新项目可能会碰到延期和融资难题。

**百度影音全面下架盗版内容**

就在宣布收购完美世界旗下纵横中文网几天后，百度旗下百度影音宣布已启动全面转型，致力于打造原创正版内容的娱乐平台。百度这一举动的时机十分有趣，理由很多，其中包括中国媒体报道称国家版权局对百度的网络侵权行为进行了罚款。六周前，搜狐联手优酷土豆、腾讯视频及乐视组成反盗版视频联盟，向法院起诉百度、快播等公司的视频盗版行为，加入这一联合行动的还有美国电影协会。但或许最有趣的是美国可能很快公布盗版网站“恶名市场”名单，百度肯定不希望自己的名字再次出现在这一名单上。

对于百度在过去几年中打击盗版的努力，我应该表示赞赏。百度的努力也得到了回报。两年前，美国贸易代表办公室将百度从“恶名市场”名单中去除。但上个月百度的名字再次出现在与盗版有关的新闻中，优酷土豆、搜狐、美国电影协会等联合起来起诉百度，称百度旗下的某些网站依然有盗版内容存在。

现在中国媒体报道称，百度影音将全部盗版内容下架。百度影音发布公告称，10月以来，百度影音已启动全面转型，致力于打造原创正版内容的娱乐平台。最新报道称，百度除了在11月遭起诉外，最近还因网络侵权被国家版权局处以25万元罚款，并被责令停止侵权行为。

早在一年前，百度就已悄然开始对旗下音乐网站盗版音乐进行清理。上周末，百度以3,200万美元收购完美世界旗下的纵横中文网。该协议标志着百度在继续其打击盗版的行动。

这一最新动作能否平息百度的抨击者，甚至令他们可能撤回11月的法律诉讼，这值得继续观察。我认为，诉讼还会继续，因为在我看来，这起诉讼似乎还有其他动机，原告不仅想让百度的公众形象受到负面冲击，还希望其旗下的视频分享网站爱奇艺会因此受到影响。爱奇艺目前正考虑赴美上市。

百度需要担心的还有美国即将公布的“恶名市场”名单。美国过去两年一直都是在12月份公布该名单，不过该名单的发布并无明确时间表，本月也没有公布名单。但很多人预计美国贸易代表办公室将在明年年初公布其最新名单。众所周知，美国电影协会对于谁将会被列入该名单有很大影响力。

因而，美国电影协会成为11月起诉百度的原告之一让百度担心，它有可能再次进入“恶名市场”名单中。未来几周百度与美国电影协会之间料会进行一些幕后沟通。由于百度极力想避免再次出现在该名单上，我们可能还会看到百度进行更多反盗版行为。

一句话：百度影音全面下架盗版内容部分是对近期诉讼的回应，同时也旨在避免再次出现在“恶名市场”的名单上。（完）

编译：王凤昌/靳怡雯 发稿：王琛/程芳

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