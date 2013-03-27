《阳歌专栏》江西赛维LDK出售新股

资料图片：2011年11月10日，在江西赛维LDK在合肥工厂的生产车间，工人们正在检查和挑选不同质量等级的太阳能电池。 REUTERS/Stringer

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**江西赛维LDK出售新股**

过去几周以来，对光伏产业的关注大多集中在尚德电力STP.N，该公司的中国子公司无锡尚德电力本月早些时候宣布破产，因其5亿多美元债务出现违约。眼下，江西赛维LDKLDK.N也进入了大家的视线，该公司向外部投资者发行更多新股，该投资者或许会接管江西赛维LDK。这个外部投资者似乎没有直接的政府支持，不过或许也与政府有一定的联系。

江西赛维LDK宣布，以每股1.28美元出售1,200万新股给Fulai Investments，总计1,536万美元。出售价格较江西赛维LDK上一日收盘价溢价13%，这种情况并不多见，新投资者通常会以较大的折价购买。

Fulai此前就宣布买入了500万股，这样总计持股达到了1,900万股。作为协议的一部分，Fulai将获得指派两名董事会董事的权利。江西赛维LDK显然不肯在公告中透露Fulai所持的股权比例，经过一番研究后，基于今年早些时候一家企业通过购买江西赛维LDK 20%股权获得指派三名董事会董事的权利，我猜测Fulai目前持有江西赛维LDK的股权比例约在13-17%。

公告中对于Fulai的介绍很简略，只是说这是一家注册在英属维京群岛的企业，控制者为香港商人郑建明。而去年10月购买江西赛维20%股权的恒瑞新能源（Heng Rui Xin Energy）被描述为“由民间和政府资金投资的企业”，听起来像是更为传统的政府和政府机构下属企业的联合体。

过去几个月，江西赛维LDK通过出售股权筹集了7,000万美元的新资金，看起来像是缓慢的救助和接管。Fulai、恒瑞新能源和国家开发银行都是资金提供方，其中国家开发银行为江西赛维LDK提供了4,400万美元新贷款。

这些新进入的投资者目前控制着江西赛维LDK大约40%的股权，可能决定其未来。恒瑞新能源像是代表政府救助的力量；而Fulai更像是试图重组江西赛维LDK，改善其财务状况。

两周前，尚德电力的中国子公司无锡尚德电力有限公司向江苏省无锡市中级法院提出破产重组申请，3月15日该公司的5.41亿美元债务发生违约。国有银行迫使无锡尚德电力破产的部分动机可能是迫使其创始人施正荣离开，施正荣控制无锡尚德电力60%股权并拒绝离开。

江西赛维LDK似乎试图通过发行新股获得资金，避免重蹈无锡尚德电力的覆辙。发行如此多的新股显然会稀释现有股东的股权，不过他们能够聊以慰藉的是，至少在重组完成后江西赛维LDK的股票还能有些价值。

行业重组完成后，江西赛维LDK、尚德电力和其他光伏企业的股票还能值多少钱是投资者最为关注的问题。基于目前看到的进展，中国政府似乎希望大多数企业仍能继续上市交易，保持通向国际资本市场的通道。

不过尚德电力和江西赛维LDK等处境最为艰难的企业被迫发行大量新股，将导致现有股东的股权被严重稀释。投资者凭借最终的股价或能收回部分投资，但是回报估计高不了，去年秋天买入的投资者有望回收20-30%。

一句话：江西赛维LDK向外部投资者发行新股，是获得救助的部分努力，同时也将大幅稀释现有股东的股权。

**新浪与京东谋划电商领域新动作**

今天在电子商务领域出现一些有意思的举动，其中的迹象显示，新浪(SINA.O)可能打算以其微博服务为主要平台进军这一行业。同时，该行业第二大企业京东商城打算进军B2B领域，挑战当前在该领域占主导地位的阿里巴巴。

所有这些凸显出电商领域的变化多么快速，因企业意识到这一业务对于中国快速变化的零售领域将十分重要。在过去几年，电商销量在中国呈爆炸式增长，仅在去年上半年，B2C销量就增长80%。按照这一增速，去年中国B2C业务规模料将达到4,300亿元人民币，在未来两年内应该能轻易突破1万亿元人民币大关。

我们先来看一下新浪，该公司广受欢迎的微博服务已赢得大约5亿注册用户，其正迫切试图找到利用该平台赚钱的途径。据媒体报道，新浪微博正内测电商营销工具“消息通”。该产品正处于测试阶段，其功能将允许电商企业向他们的微博粉丝发送私信。

这仅是新浪在电商领域的另一新举动，该公司近期还上线了电子支付服务，并且还在打造能让微博用户直接从电商企业购买产品的平台。去年秋季，阿里巴巴与新浪战略合作谈判失败，若当时谈判成功，前者会入股微博。

并且若与新浪结盟，阿里巴巴将成为新浪的电商合作伙伴。但新浪最新的一系列举动暗示，该公司想独自发展电商。就我个人来说，我看好“消息通”，因为它将把新浪在社交网络领域的优势同营销服务及交流渠道结合起来，很多企业可能会觉得这很有吸引力。

新浪应该继续寻求类似的途径打造其电商业务，避免建立更为传统的网上商城与当前行业参与者竞争。如果新浪坚持这种更为专注的策略，我认为其电商业务成功的可能性相当大。这将助其微博服务在未来一年内达到实现盈利的目标，也是微博启动首次公开募股（IPO）的关键一步。一两年前外界高度期待微博IPO，但后来由于盈利问题而搁置。

我们再来快速看一下关于京东商城的消息，该公司创始人刘强东称，计划进军B2B业务。关注该行业的人士应该知道，阿里巴巴从运营B2B平台起家。该平台，即阿里巴巴网站Alibaba.com，于2007年在香港上市，但由于业务停滞以及多起丑闻的出现，阿里巴巴网站于去年进行了私有化。

据最新报道，刘强东称，京东会进入B2B领域，但是前提是进入的企业是以终端消费者为目的。这似乎是说，京东的B2B服务将不会瞄准相互出售零部件的企业，而是针对那些购买个人电脑以及办公设备等终端产品的企业。

这种策略看起来很明智，因为京东当前就通过其B2C平台向消费者出售很多这种终端产品。但同时，刘强东一向喜欢上线过多偏离其核心B2C业务太远的服务，比如提供房地产和旅游服务。

我怀疑，刘强东在近期一个演讲中披露的这一最新计划，也是京东在准备IPO之际让投资者兴奋起来的策略之一。去年，京东试图IPO，但由于投资者反应冷淡而被迫放弃。刘强东暗示，京东将在2013年扭亏为盈，如果该公司在今年下半年重启IPO计划，我也将不会感到诧异。

一句话：新浪与京东商城在电子商务领域的最新计划看起来都很明智，均利用了各自的核心优势进军新的领域。（完）

编译：李富强/张家伟 发稿：王凤昌/程芳

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