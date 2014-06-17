《阳歌专栏》房地产服务企业股票：是时候卖出了？

图为一名男子站在北京一家房产中介机构打出的出租或出售房屋信息旁边。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**房地产服务企业股票：是时候卖出了？**

过去几天里，搜房网(SFUN.N)、易居中国EJ.N和乐居LEJU.O等在美上市的中国房地产网站的股票像是坐上了过山车，引发对其未来几年前景的疑问。中国房地产市场在经历了多年的高速增长之后显示出调整的初步迹象，这无疑会影响成交量和其他房地产服务相关行为，这些都是上述企业的主要业务。

6月12日或许会成为这些企业进入长期停滞时期的日子。搜房网当天大跌20%，易居中国和乐居也都迅速下跌了8-10%。

跌幅过大以至于搜房网召开电话会议安抚投资者情绪，该公司股价随后收复了部分失地。易居中国股价也收复了大部分失地，不过乐居还没有反弹。搜房网和易居中国上市多年，而乐居4月才上市。乐居目前的股价为10.36美元，略高于IPO价格，比上市后的高点下滑了近20%。

这三家公司的股票可能看起来低迷，但与过去几个月里中国房地产开发商股票的走势相比则好得多。过去12个月里，龙头企业万科(1036.HK)股价下跌了35%，一些小公司跌幅更大。

中国房地产行业在过去20年里迅猛发展，今年出现增长停滞的迹象，价格停止上涨，成交量迅速萎缩，尽管地方政府采取措施救市。

很多人和我一样都曾预测市场会出现调整，但调整一直都没有出现。这一次或许调整真的来了，搜房网、易居中国和乐居等企业将面临挑战。

这些企业的估值对判断其未来有帮助。搜房网静态市盈率约为12倍，投资者对今年的获利增长并不抱很大期望。易居中国的市盈率为20倍，但投资者也认为市盈率今年会小幅下降，因为获利增长放缓。乐居情况类似，静态市盈率为22倍，但预估市盈率只有15倍。

这些意味着什么呢？投资者对这些企业的增长并不抱很大期望，这些企业的估值与其他中国科技企业相比已经看起来非常合理。今年余下时间里中国房价可能疲软，如果业主开始恐慌性抛售，成交量可能飙升。这些房地产服务企业的股价似乎有上涨潜力，但如果市场下滑真的到来并持续数年，这波股价反弹可能相对较短。

一句话：中国房地产服务企业股票未来6-12个月里有上涨潜力，但如果房地产调整持续数年，股价则面临长期压力。

**联想控股投资拜尔口腔**

联想控股在将要进行IPO之际，一直在努力表明其不只是一家科技企业，有消息称该公司投资拜尔口腔医疗集团。此举从几个方面看似乎是明智之举，应当有助于让投资者相信，其与麾下最大的成员企业联想集团(0992.HK)不同，而这样的区别对于IPO的成功至关重要。

联想控股在未来数月可能还会进行更多类似交易，以便向投资者展示其发展战略理念，但目前看其发展战略有些缺乏侧重点。联想控股麾下的两大块资产是联想集团和弘毅投资，目前显然都身处科技领域。

联想控股称可能增加对拜尔口腔的投资，因为后者需要资金扩大连锁业务。拜尔口腔目前在全国有大约100家连锁机构，目前正在进行扩张，计划到2017年底时让连锁机构增长一倍达到200家，涵盖全国50个城市。

从战略角度看，鉴于中国正在对医疗体系进行改革，试图向目前许多没有医保的民众提供医疗服务，因此这项投资看起来很不错。但我对牙科医保是否为改革的优先任务表示怀疑，当然政府会让口腔护理属于部分有限的医保范畴。更为重要的驱动因素是，普通中国人会日渐意识到口腔护理的重要性，这会令寻求口腔医疗的人越来越多。

口腔医疗在中国医疗体系属于监管不太多的领域，也让这项投资看起来很明智。目前在中国，几乎所有医生都必须在医院或大型国有诊所工作，在多数发达国家非常常见的小型私人诊所，在中国几乎不存在。但牙医并没有面临同样苛刻的限制，可更自由地开自己的诊所或在拜尔口腔这样的小型私人诊所工作。

联想控股还对其他一些非科技行业进行了投资。该公司董事长柳传志曾表示，有兴趣对从农产品到瓶装水甚至酒店等众多领域进行投资。许多这样领域充满增长潜力，但正如我之前所言，柳传志的这些目标投资领域选择，似乎缺乏统一主题。

联想控股上周发布年报，释出IPO好事将近的信号，引起媒体普遍关注。柳传志曾暗示希望公司在国内交易所上市，但去年的IPO冻结期，加上有大约50家企业排队等候在国内上市，引发外界揣测联想控股可能前往香港上市。

如果让我给联想控股出主意，我会建议该公司进行少许规模更大的投资，以便在IPO临近之际提高公司名气。此外，我还会建议该公司通过展示如何将众多不同资产合并组建两三个主题一致、具有吸引力的投资公司，来努力打造更加连贯一致的品牌。若未能实现这一目标，会让投资者对联想控股真正代表什么感到困惑，进而影响其IPO。

一句话：联想控股投资拜尔口腔似乎是明智之举，但在将要进行IPO之际，该公司需向投资者展示其更广阔的发展战略。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌

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