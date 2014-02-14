《阳歌专栏》中国电信和中国联通上演4G阻击战

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国电信和中国联通上演4G阻击战**

报道称，中国电信(0728.HK)(CHA.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)很快将推出4G服务，试图阻止中国移动(0941.HK)(CHL.N)借率先推出4G服务获得优势。我最初感到有些意外，由于技术和成本原因，我以为这两家公司今年下半年才会积极推广4G。中国电信和中国联通的做法看起来是不错的战略，尽管可能带来技术和财务上的挑战。

报道指出，中国电信计划最早2月14日推出4G服务。该公司已经开发出几款4G手机，订购了30万部，并准备好了有竞争力的合约方案。一则报道援引泄露出来的中国联通内部文件称，中国联通准备3月1日在23个城市推出4G服务，5月扩大到56个城市。

两家推出的4G服务都将依赖中国4G标准TD-LTE，不清楚在没有4G信号服务时，备用的2G和3G服务会使用什么技术。如今的智能手机大多支持多个标准，包括4G/3G，有的还支持2G。如果没有4G信号，手机会自动转到3G和2G网络。

中国电信和中国联通都面临开发支持TD-LTE标准手机的挑战，他们的3G和2G网络采用的不是中国本土标准。使用不同标准的情况在其他国家不存在。中国电信和中国联通不得不投入很大精力开发合适的4G手机，却只能推出数量有限的产品。中国移动的2G、3G和4G标准更加连续，已经为4G服务开发出数十款手机。

除了技术上的挑战外，中国电信和中国联通还不得不租用中国移动的4G网络，因为他们自己的网络还无法商用。这意味着中国移动可以高价出租其网络。由于上述原因，我预计中国电信和中国联通最初推出4G服务时都会亏很多钱。今年下半年中国电信和中国联通应能推出更加有利可图的产品，届时他们料能获得国际标准的4G牌照，与其现有2G和3G网络更加兼容。

选择现在推出4G服务而不是在更符合逻辑的今年晚些时候看起来是明智之举，尽管两家几乎都肯定会亏很多钱，并面对很多技术挑战。此举将有助于中国电信和中国联通阻止中国移动在4G上的势头。由于技术原因，中国电信和中国联通过去三年里在3G上大幅跑赢了中国移动，他们现在认识到可能需要作出一些艰难抉择和短期牺牲才能在4G上也保持优势。

一句话：尽管面临技术和成本挑战，中国电信和中国联通仍计划很快推出4G服务，看起来是阻止中国移动4G势头的明智之举。

**聚美优品拟上市 刘强东身价暴涨**

中国互联网企业首次公开募股(IPO)的脚步继续加速，有报道称化妆品电商公司聚美优品已经聘请投行，计划筹资6亿美元。就在一周前，中国第二大电商企业京东商城向美国证券交易委员会提交了IPO申请，计划融资15亿美元。现在又有媒体报道称，京东商城创始人兼首席执行官刘强东在京东IPO之后将跻身中国富豪榜，他持有京东股份的净值预计高达70亿美元。

本周早些时候的另一篇报道援引未具名投行消息人士的话称，大批中国企业排队等候在美上市，旨在利用美国去年年底涌现的正面人气。报道称，有多达30家中国企业尝试今年在美国上市，这让我不禁想到这个市场可能会很快饱和，并在下半年失去动力。更重要的是，中国的电商领头羊阿里巴巴很可能下半年在香港上市，进一步消化市场力量和资金。

京东商城迅速推进上市计划完全不意外，本月提出的上市申请将令其成为今年首家在纽约上市的重要企业。现如今，有媒体报道称，聚美优品也有意上市，并聘用高盛和瑞信作承销商。通常而言，聘请这样的承销商意味着开启IPO进程的第一步。

在此案中，聚美优品的上市计划看似非常具有野心。去年年底的所有重要IPO规模都很小，通常融资金额也就一两亿美元。当然，需要指出的是，这些IPO的承销商设置了比较温和的目标，因当时的市场人气不确定，在获得投资者强大认购买需后，也都几乎提高了融资目标。所有当时上市的企业都在最初几个月录得了强劲增长，例如500彩票网上市的股价增长了逾两倍。

此外，媒体报道称，基于持有京东23.7%的股份，刘强东在公司上市后的身价在47亿美元至70亿美元之间。如果达到70亿美元，刘强东将跻身中国十大富豪之列。

在我看来，最有趣的因素在于融资目标额和估值的骤然大增。这篇关于刘强东的报道称，他们根据京东商城200-300亿美元的市值计算出刘强东的资产净值，对于一个一年前市值仅为70亿美元的公司而言，这一数字可谓巨大。聚美优品6亿美元的融资目标意味着该公司估值约为30亿美元左右，因公司很少在IPO中投入逾20%的股份。这些数字看似都非常激进，有些甚至让我觉得夸张，也强化了我之前的看法，即所有这些新的融资项目都很快会导致投资者的疲劳，多数企业的股价在今年下半年将陷于停滞。

一句话：聚美优品雄心勃勃的融资计划和京东商城的巨大估值反映出中国互联网IPO的泡沫，这很可能会导致投资者今年下半年陷于疲劳。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌

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