《阳歌专栏》廉价机让中国智能手机市场快速饱和

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**廉价机让中国智能手机市场快速饱和**

新的数据显示，国内企业生产的大量廉价手机让中国手机市场迅速达到饱和。中国企业过去两年一窝蜂杀入智能手机市场，彰显出中国各行业中典型的羊群效应，而羊群效应往往带来典型的繁荣-衰退周期。今年夏天，媒体报道很多智能手机厂商库存增加，显示出行业过热的迹象。最新数据显示，很多企业的销售迅速放缓，暗示严重依赖国内市场的厂商可能很快面临衰退。

官方数据显示，9月中国手机出货量同比下降16%至4,370万部；其中智能手机出货量上升12%至3,250万部，占比约四分之三。尽管智能手机销量仍在增加，增长速度却在放缓，因华为、中兴(0763.HK)(000063.SZ)、联想(0992.HK)和酷派等企业生产的很多千元以下手机让市场饱和。

国内品牌手机销量下滑23.5%至3,385万部，市场占有率为77%。数据暗示市场饱和开始冲击国内低端智能手机厂商，这些手机差异不大，都基于谷歌(GOOG.O)免费的Android操作系统。

我的一位好友近期买了一部联想智能手机，只花了700元左右。对他来说这是件好事，但对联想这类公司来说就不是什么好事了，因为这表明中国消费者关注价格，没有品牌忠诚度。我朋友这样的消费者一部手机可能用几年，不急于定期升级到最新产品。这和苹果(AAPL.O)与三星(005930.KS)等高端手机的买家大不相同，他们升级手机的频率更高。

工信部新规生效可能也会让中国智能手机厂商很快面临压力，这些规定将迫使智能手机厂商停止在新机上预装第三方应用，切断一条重要的收入来源。

这些因素都表明，严重依赖中国市场的国内智能手机厂商2014年日子可能不好过，比如酷派、华为和联想；随着销售开始下降，以及第三方应用带来的营收减少，业务会受到冲击。近10年前，TCL和宁波波导推出的廉价手机导致中国手机市场饱和并进入衰退，我预计未来两年将出现类似景象，酷派可能是首当其冲的企业之一。华为、中兴和联想有望渡过难关，因为资源更多，当然这三家企业也可能会决定退出低端智能手机市场的。

一句话：最新数据显示中国智能手机市场迅速饱和，2014年低端手机厂商出现衰退的可能性上升。

**网秦遭浑水做空猎杀 百度理财计划惹批评**

做空机构浑水向网秦(NQ.N)发起攻击，引发该公司股价暴跌，市值蒸发一半左右。而就在几天前，该公司刚发行了1.725亿美元债券，我也称其是一家值得关注的企业。与此同时，百度(BIDU.O)也面临攻击，该公司此前宣布将推出目标年化收益率8%的理财计划“百发”，但观察人士和监管机构认为这样的收益率不现实。

除了涉及的两家企业都受到挫折并被迫作出强烈反应外，这两件事其实风牛马不相及。有观点认为，网秦遭到浑水做空，可能令刚刚复苏的中国企业赴美上市活动遭遇寒流。经历持续两年的严寒后，中国企业赴美首次公开募股（IPO）活动近期开始回暖。遭到浑水做空后，网秦股价下泄47%，市值蒸发5亿美元有余。百度的理财产品引发争议，导致其股价在本周前三个交易日下跌6.5%，周四则有所反弹。

在这个“坏消息”充斥的周五，我们先来看看关于网秦的事情。过去52周，该公司股价上涨两倍，但如此走势随着浑水报告的出炉而结束。在美上市中概股遭遇持续近三年的信任危机，也与这家做空机构有很大的关系。浑水在报告中称，网秦2012年移动安全营收中，至少有72%是虚构的，并称该公司就是一个“大骗局”。

网秦对浑水的说法矢口否认，这不足为奇。此外，至少有3家律师事务所表示计划代表股东对网秦发起集体诉讼，这也没什么意外之处。对于浑水和其他做空机构的攻击，在美上市的中概股反应迥异，有些最终崩溃，有些抵制指控并反弹。网秦能否经受住这次攻击，目前尚难断言。不过即使能够经受得住，我觉得该公司股价也很难很快反弹到之前水平。

至于这次攻击是否会冲击刚刚复苏的中概股信心，我觉得答案基本上是“不是”。新一波准备赴美上市的企业，受到投行和账簿管理人的审查比以前更为严密，意味着投资者可能会更加信任他们的财务状况。但最新的做空攻击表明，一些企业对于新的攻击仍无招架之力，尤其是那些规模较小、在行业近期清理前上市的公司。

再来简单看看关于百度的情况。该公司本周宣布，将与华夏基金管理联合推出理财计划“百发”，年化收益率8%。该收益率引来金融界一片批评，他们认为这样的收益率不现实。如今又有媒体报道称，证监会将对该业务的合规性予以核查。

百度通过官方微博回应称，其理财计划严格遵守各项监管规定，但未提及收益率问题。今年早些时候，在阿里巴巴推出余额宝时，我曾说过该公司可能遇到此类问题。最后要说的是，投资者是带着不现实的期许投资这些新的理财产品的，若是引起他们的不悦，监管机构可能迫于无奈而介入，甚至会加强监管力度。因此，百度、阿里巴巴及其他公司需要认真对待该问题。

一句话：网秦遭到浑水做空猎杀，不太可能冲击新一波的中国企业赴美IPO潮流，但网秦股价却很难反弹到之前的水平。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌/王燕焜

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