《阳歌专栏》廉价机让中国智能手机市场快速饱和

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**廉价机让中国智能手机市场快速饱和**
新的数据显示，国内企业生产的大量廉价手机让中国手机市场迅速达到饱和。中国企业过去两年一窝蜂杀入智能手机市场，彰显出中国各行业中典型的羊群效应，而羊群效应往往带来典型的繁荣-衰退周期。今年夏天，媒体报道很多智能手机厂商库存增加，显示出行业过热的迹象。最新数据显示，很多企业的销售迅速放缓，暗示严重依赖国内市场的厂商可能很快面临衰退。
官方数据显示，9月中国手机出货量同比下降16%至4,370万部；其中智能手机出货量上升12%至3,250万部，占比约四分之三。尽管智能手机销量仍在增加，增长速度却在放缓，因华为、中兴(0763.HK)(000063.SZ)、联想(0992.HK)和酷派等企业生产的很多千元以下手机让市场饱和。
国内品牌手机销量下滑23.5%至3,385万部，市场占有率为77%。数据暗示市场饱和开始冲击国内低端智能手机厂商，这些手机差异不大，都基于谷歌(GOOG.O)免费的Android操作系统。
我的一位好友近期买了一部联想智能手机，只花了700元左右。对他来说这是件好事，但对联想这类公司来说就不是什么好事了，因为这表明中国消费者关注价格，没有品牌忠诚度。我朋友这样的消费者一部手机可能用几年，不急于定期升级到最新产品。这和苹果(AAPL.O)与三星(005930.KS)等高端手机的买家大不相同，他们升级手机的频率更高。
工信部新规生效可能也会让中国智能手机厂商很快面临压力，这些规定将迫使智能手机厂商停止在新机上预装第三方应用，切断一条重要的收入来源。
这些因素都表明，严重依赖中国市场的国内智能手机厂商2014年日子可能不好过，比如酷派、华为和联想；随着销售开始下降，以及第三方应用带来的营收减少，业务会受到冲击。近10年前，TCL和宁波波导推出的廉价手机导致中国手机市场饱和并进入衰退，我预计未来两年将出现类似景象，酷派可能是首当其冲的企业之一。华为、中兴和联想有望渡过难关，因为资源更多，当然这三家企业也可能会决定退出低端智能手机市场的。
一句话：最新数据显示中国智能手机市场迅速饱和，2014年低端手机厂商出现衰退的可能性上升。
**网秦遭浑水做空猎杀 百度理财计划惹批评**
做空机构浑水向网秦(NQ.N)发起攻击，引发该公司股价暴跌，市值蒸发一半左右。而就在几天前，该公司刚发行了1.725亿美元债券，我也称其是一家值得关注的企业。与此同时，百度(BIDU.O)也面临攻击，该公司此前宣布将推出目标年化收益率8%的理财计划“百发”，但观察人士和监管机构认为这样的收益率不现实。
除了涉及的两家企业都受到挫折并被迫作出强烈反应外，这两件事其实风牛马不相及。有观点认为，网秦遭到浑水做空，可能令刚刚复苏的中国企业赴美上市活动遭遇寒流。经历持续两年的严寒后，中国企业赴美首次公开募股（IPO）活动近期开始回暖。遭到浑水做空后，网秦股价下泄47%，市值蒸发5亿美元有余。百度的理财产品引发争议，导致其股价在本周前三个交易日下跌6.5%，周四则有所反弹。
在这个“坏消息”充斥的周五，我们先来看看关于网秦的事情。过去52周，该公司股价上涨两倍，但如此走势随着浑水报告的出炉而结束。在美上市中概股遭遇持续近三年的信任危机，也与这家做空机构有很大的关系。浑水在报告中称，网秦2012年移动安全营收中，至少有72%是虚构的，并称该公司就是一个“大骗局”。
网秦对浑水的说法矢口否认，这不足为奇。此外，至少有3家律师事务所表示计划代表股东对网秦发起集体诉讼，这也没什么意外之处。对于浑水和其他做空机构的攻击，在美上市的中概股反应迥异，有些最终崩溃，有些抵制指控并反弹。网秦能否经受住这次攻击，目前尚难断言。不过即使能够经受得住，我觉得该公司股价也很难很快反弹到之前水平。
至于这次攻击是否会冲击刚刚复苏的中概股信心，我觉得答案基本上是“不是”。新一波准备赴美上市的企业，受到投行和账簿管理人的审查比以前更为严密，意味着投资者可能会更加信任他们的财务状况。但最新的做空攻击表明，一些企业对于新的攻击仍无招架之力，尤其是那些规模较小、在行业近期清理前上市的公司。
再来简单看看关于百度的情况。该公司本周宣布，将与华夏基金管理联合推出理财计划“百发”，年化收益率8%。该收益率引来金融界一片批评，他们认为这样的收益率不现实。如今又有媒体报道称，证监会将对该业务的合规性予以核查。
百度通过官方微博回应称，其理财计划严格遵守各项监管规定，但未提及收益率问题。今年早些时候，在阿里巴巴推出余额宝时，我曾说过该公司可能遇到此类问题。最后要说的是，投资者是带着不现实的期许投资这些新的理财产品的，若是引起他们的不悦，监管机构可能迫于无奈而介入，甚至会加强监管力度。因此，百度、阿里巴巴及其他公司需要认真对待该问题。
一句话：网秦遭到浑水做空猎杀，不太可能冲击新一波的中国企业赴美IPO潮流，但网秦股价却很难反弹到之前的水平。（完）
编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌/王燕焜
《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。