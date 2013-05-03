《阳歌专栏》电信虚拟运营商和行业腐败

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**电信虚拟运营商和行业腐败**
电信行业传出两则让人感兴趣的消息：监管机构本月晚些时候可能颁发备受期待的移动通信转售业务方案，可望为虚拟运营商（VNO）的正式推出铺路；中国移动(0941.HK)高层因腐败遭到调查，为三大电信运营商高层遭到类似调查的最新消息。
这些消息暴露出来的最大问题是，缺乏竞争阻碍中国电信服务行业的发展。中国政府在1990年代重组升级电信行业后，大型国企一直主导着该行业，这样的准垄断状态不仅导致行业缺乏创新，也令系统性的腐败侵蚀着中国移动、中国电信(0728.HK)(CHA.N)及中国联通(0762.HK)(CHL.N)。由于只有这三家运营商提供电信服务，缺乏竞争就很容滋生腐败。
我们先来看看关于虚拟运营商的消息。中国政府试图通过颁发虚拟运营商牌照，向电信行业引入新的活力。此类运营商可用自有品牌提供电信服务，但需从三大电信运营商租赁实际网络。过去10年，中国三大电信运营商耗资数十亿美元，建成了涵盖全国的庞大网络。
去年末，市场传出工信部将引入移动通信转售业务方案的消息，此后相关消息始终未断。媒体最新报道称，工信部最早可能在本月下发该方案，已有约60家企业表示有意申请虚拟运营商牌照。
根据之前的一些报道，工信部将先推出试点方案，要求三大电信运营商每家至少向两家其他企业租赁网络。媒体报道称，对虚拟运营商牌照感兴趣可能包括腾讯(0700.HK)、中信国际电讯(1883.HK)等企业。不过，腾讯已公开表示无意申请该牌照。
依我之见，这似乎是一项不错的方案，工信部应当加把劲确保方案及时出台，以便首批虚拟运营商能在今年底推出相关服务。由于拥有相关背景和资源、可对三大电信运营商构成重大挑战的企业有限，因此选择颁发牌照的对象对试点方案而言十分关键。
我觉得至少会有两家主要的互联网公司最终入选，一到两家手机制造商也可能入围。大型银行和保险公司也是潜在的候选对象，他们中的多数拥有经营覆盖全国网络、向各种客户提供服务的经验。
我们再来简单看看最新关于中国移动的腐败丑闻。媒体报道称，中国移动广州公司总经理李欣泽4月27日被有关部门带走。报道指出，尚不清楚李欣泽被带走的原因，外界揣测与腐败有关。报道还称，中国移动广州公司另有两名高层近期也被带走。
2010年，中国移动高层张春江曾以同样高调的方式落马。对于像中国移动这么大规模的企业，特别是在行业占主导地位、拥有约三分之二市场份额的企业，出现此类腐败事件不足为奇。从长远看，移动通信转售业务方案应当能为电信市场带来一些新的竞争，但不太可能很快就阻止三大电信运营商的腐败问题。
一句话：工信部下发移动通信转售业务方案，有望最早在年底为电信领域引入新的竞争主体，从而为该行业注入活力。
**联想收购IBM服务器业务仍有生机**
媒体报道联想集团(0992.HK)收购IBM(IBM.N)低端服务器业务的谈判搁浅，而这原本将是联想规模最大的并购。但我多年对此类交易的报道经验告诉我，故事还没有结束，眼下的分歧只是谈判的策略，随后双方可能将恢复谈判并达成协议。原因很简单：双方都希望达成协议，因为对双方来说都非常有战略意义。
报道称，联想收购IBM旗下x86服务器硬件业务的谈判搁浅，因双方对估值存在分歧。两周前媒体开始报道双方的谈判，看起来似乎是IBM对外透露的消息。
最初的报道引述数名匿名人士称，IBM希望退出低端服务器业务，这是其抛弃硬件生产而转向信息技术服务这一策略的一部分。2005年，IBM以12.5亿美元的价格将个人电脑业务出售给了联想。
最初的报道称，IBM希望从出售上述服务器业务的交易中获得在50-60亿美元。我猜测这是IBM人士对外透露的价格，因此比较高，所以最终的价格会低很多。最新的报道显示，联想确实不愿意支付高额溢价。尽管该业务有利可图，而且能够补充联想现有的产品线，但是IBM的价格看起来仍较高。
双方谈判搁浅和阿里巴巴与新浪(SINA.O)之间的谈判惊人的相似。媒体去年底开始报道阿里巴巴有意入股新浪微博。这对双方来说似乎都是明智之举，阿里巴巴能够向新浪微博5亿注册用户提供电子商务服务。但是随后的报道称谈判因价格问题搁浅，然后媒体就不再报道了，直到本周早些时候双方突然宣布达成协议。我认为双方都无法忽略合作的好处，而且阿里巴巴看起来确实在价格上作出了一些让步。最终的协议给予新浪微博的估值和新浪整体的市值大体相当。
联想和IBM的处境类似，双方都无法忽略达成协议的好处，原因如我前文所述。另外，联想收购IBM处理器业务在地理上也有吸引力，因为该业务位于联想美国总部附近，这里是联想开发高端个人电脑业务的地点。
我预计联想和IBM谈判搁浅后会有一段时间的真空期，可能持续几周，双方都趁机决定下一步怎么做。随后双方将回到谈判桌前，或许是月底，最终可能在5月底或6月达成协议，价格可能在30-40亿美元。
一句话：IBM出售低端服务器业务给联想的谈判搁浅只是暂时性的，双方将很快恢复谈判，可能在6月前达成协议。（完）
编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌/张家伟
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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