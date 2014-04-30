《阳歌专栏》中国工行进军土耳其 百度清理P2P平台

**中国工行进军土耳其 百度清理P2P平台**

今天媒体报道称中国工商银行进军土耳其，而新近涉足互联网金融的百度则陷入网贷业务的麻烦。工行同意以3.16亿美元收购土耳其银行TekstilBankasi的75.5%股份，这是工行全球扩展的一部分。在工行近期的海外并购中，这看似是个不错的选择。百度着手清理不良的P2P网贷平台，这也反映出一个事实，即当中国的互联网公司纷纷涌向金融业时很可能遭遇的困难。

中国主要银行第一季度业绩可谓数年来最糟糕的表现之一。工行今年一季度的利润增长仅为7%，是近5年来最差表现。中国经济放缓以及储户将存款转移到百度、阿里巴巴等互联网公司推出的高收益产品令中国银行业受到双重打击。

工行以3.16亿美元收购土耳其银行TekstilBankasi的75.5%股份看似不是一笔大买卖，简单计算可知工行给收购目标的估值约为4.2亿美元。这就意味着，即便我还没有看到这家土耳其银行的其他财务细节，几乎也可以断定，这是一家规模较小的银行，客户也非常有限。

工行称，中国是土耳其第三大贸易伙伴，双边贸易额达到280亿美元。因此此次收购显然旨在为贸易活动提供金融服务，当然这可能会在某天成为进军其他地区一个平台。从一个更广阔的视角来看，考虑到两国之间的贸易关系，工行选择土耳其作为其最新的海外收购对象看似明智之举。

接下来我们再看看百度。有报道称，百度正在清理P2P网贷平台。P2P网贷是近年兴起的一种“个人对个人”网络信贷模式，即由网络信贷公司提供平台，由借贷双方在该平台上自由竞价，撮合成交。作为一种中国中小规模企业的融资方式，这种平台在中国日渐流行，我近期写过多个该领域的后起之秀。

这些平台与一个规模更大、也更缺乏监管的灰色市场并存，而后者也是个人之间的类似借贷活动，常常发生在线下，且被视为对中国金融体系的重大威胁之一。对P2P网站的监管非常松散，但由百度等大型企业运营的P2P网站更容易受到监管。

百度清理P2P网站看似是一个相对积极的举动，或许意味着百度计划在未来几年重点发展这一领域。最新报道称，目前百度本周稍早清理的P2P网贷平台超过800家。近日P2P网贷平台旺旺贷“跑路”促使百度出手整治。深圳一家名为旺旺贷的P2P网贷平台，上线5个月后一夜之间失去联系，曾活跃于该平台的近千名投资者，损失金额少则数千，多则上百万，初步统计涉案总额达到1,700万元。在互联网公司涉足金融业这一有利可图但也充满欺诈风险的行业之际，旺旺贷案例凸显出百度及其他公司面临的挑战不仅来自P2P借贷行业，也来自其他金融服务领域。

一句话：工行进军土耳看似明智但中规中矩，而百度关闭P2P网站凸显出百度及其它互联网公司在进军金融业时面临的风险。

**投资者兴趣不浓 万洲国际叫停IPO**

过去三周，我曾多次谈及西方投资者对中国企业IPO兴趣快速转淡一事，如今有报道称万洲国际叫停赴香港IPO计划，似乎又加重了这种悲观情绪。但要补充的是，万洲国际的情况与过去两周许多中概股走势萎靡还有所不同，原因是该公司来自食品领域，而且其IPO计划主要涉及让近期收购的美国资产重新上市，而该美国资产本就表现不太好。

万洲国际的情况基本上属于重新包装，这对于一家来自食品行业的企业似乎也是适当的。但万洲国际很快就发现，“劣材难成器”这句古话对其也适用，对于该公司重新包装老资产、并以热门IPO进行推销，西方投资者并不买账。

先来回顾一下相关的一连串事件。近一年前，名气一般的双汇作出大胆举动，冒险以47亿美元收购美国最大的猪肉生产商Smithfield。出于食品安全担忧，这项交易引来一些美国政客的抨击，但最终还是在去年9月份获得美国政府的批准。

在等待美国政府批准过程中，就有消息称双汇考虑交易完成后赴香港IPO，打算融资最多40亿美元。交易完成不久后，双汇更名为万洲国际，旨在让公司看起来更加国际化。

更名后的万洲国际推进赴香港上市计划。3月时有报道称，该公司计划通过IPO融资最多60亿美元。但由于投资者兴趣不高，该公司本月削减融资规模至20亿美元下方。但这还不够，如今媒体报道称该公司完全搁置IPO计划，以待市况改善。

对于万洲国际叫停IPO，市场观察人士给出了诸多原因，当中包括该公司聘请创纪录的29家投行作承销商，还有就是该公司寻求过高的价格。但依我之见，该公司认为重新包装Smithfield会大受西方投资者青睐，这种错误的逻辑是导致其叫停IPO的主要原因。Smithfield在去年被收购前就已陷入困境。

一些简单的分析将显示该公司IPO计划存在重新包装的嫌疑。Smithfield仍是万洲国际麾下最大业务部分，这就意味着该公司的增长前景依然暗淡。显然，增加中国增长元素让该公司略微更具吸引力，但由于中国经济增长放缓，这一元素吸引力也没有那么足。还有就是，该公司从双汇更名为万洲国际，但这骗不了任何人。

观察人士可能会问，万洲国际叫停IPO对中国企业近期赴海外上市有何广泛影响？去年末市场情绪曾短暂高涨，但最近几周遭遇动荡。我曾说过，当前这种利好情绪窗口期会持续到今年上半年，可以说这样的预测依然合理。总之，市场情绪普遍转淡，几乎可以肯定是导致万洲国际叫停IPO的原因之一，但主要原因应当是该公司的错误逻辑，即其认为可以成功重新包装Smithfield，让投资者相信其具有强劲的增长潜力。

一句话：万洲国际叫停赴香港IPO计划，仅能部分归因于投资者对中国企业赴海外上市兴趣转淡，更大的原因则是市场对该公司没有兴趣。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王凤昌/程芳

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