《阳歌专栏》中国联通拟与母公司设立财务公司

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国联通拟与母公司设立财务公司**

中国联通宣布，将与母公司合资设立中国联通财务有限责任公司。阿里巴巴、腾讯和百度等企业今年都选择进军金融服务业。诸多公司突然对此类合资企业兴趣十足，是因为个人和企业都在寻找能在当前市场环境下获得更高回报的新产品。很多企业进军金融服务业也符合中国向民间企业开放金融业的努力。

不过中国政府需要密切关注这个迅速发展的领域。金融产品往往很复杂，尽管在好的时候能提供不错的回报，如果他们向不成熟的投资者承诺的回报过高，很容易引起争议。

中国联通是首个进军金融服务业的电信运营商，此前宣布进军金融服务业的企业多为民营企业，且大多为互联网企业。

中国联通宣布，拟与母公司中国联通集团合资设立中国联通财务有限责任公司，注册资本为30亿元，其中中国联通出资27.3亿元，占合资公司注册资本的91%。合资公司经营的业务包括提供财务和融资顾问、经批准的保险代理业务和委托贷款等。

5个月前，阿里巴巴与天弘基金联手推出余额宝，进军金融服务业。余额宝推出后发展迅猛，上个月成为中国最大的公墓基金，用户超过3,000万，资金规模达1,000亿元。腾讯9月推出了与余额宝类似的产品现金宝，也是与基金公司联手。

百度10月也成立了类似的合资企业，与华夏基金联手推出承诺回报8%的百付宝产品。很多观察者称，8%的回报过高，引发产品可能无法达到承诺回报的广泛指责。百度随后低调地从营销材料中删除了回报率。

百度的案例凸显理财产品迅速推出可能带来的风险。中国金融服务业并不发达，很多中国人对投资回报的预期很不现实，不清楚购买这类产品的风险。很多人期待高回报，很少有人准备好亏钱，尤其是当他们购买的是阿里巴巴、腾讯或中国联通这些可信企业的产品时。新的金融产品当然是市场欢迎的，让投资者有更多选择，而不只是拘泥于券商、基金公司和银行的现有产品。

但是中国政府需要密切关注这些新的合资企业，如果他们发展过快或承诺过高的回报，应迅速介入进行监管。这样能够避免这个敏感的领域出现争议，涉及的大量个人和小型民营企业资金对中国经济增长至关重要。

一句话：中国监管机构应密切关注金融服务业的大量新军，防止投资者不现实的预期导致争议的出现。

**海尔在与阿里巴巴的合作获益匪浅**

对于阿里巴巴与海尔集团达成的最新物流合作，多数人将目光聚焦在阿里巴巴方面，而我想另辟蹊径，关注受冷落的海尔集团。实际上，我想澄清的一点是，海尔此前一直未受到重视，投资者在两家公司宣布合作的消息后才发现海尔股票的价值，并将其推高至14年高点，因投资者看好这一最新合作。我一直很看好海尔，它是中国家用电器的知名品牌之一。我觉得海尔这次在选择合作伙伴时仍表现出一如既往的谨慎态度，而这帮助海尔在进入新领域时握有很大的成功几率。

在我们深入探讨之前，我们先看看这次合作的要点。阿里巴巴今年年初宣布将投资1,000亿元(164亿美元)，用于在未来几年打造物流能力。不同于其他主要竞争对手自己经营在线商铺，阿里巴巴是一家电子商务平台运营商，即第三方商家通过阿里巴巴这个平台设立商铺在线出售商品。因而大规模的物流投资旨在帮助阿里巴巴平台上的商户更好地服务各自的客户，因为这些商户通常规模较小，缺乏进行物流投资能力。

根据最新的合作协议，阿里巴巴将对海尔集团子公司海尔电器进行总额28.22亿港元的投资。其中阿里巴巴集团对海尔电器旗下的日日顺物流投资18.57亿元港币，设立合资公司，包括认购日日顺物流9.9%的股权，以及认购海尔电器发行的金额为13.16亿港元的可转换债，该可转换债券未来可转换成日日顺物流24.1%的股份。

新的合资企业将使阿里巴巴能够使用海尔广泛的分销渠道，向全国递送大型家电。同时，海尔也可以利用阿里巴巴在电商领域广泛的人脉和经验。电子商务正迅速成为很多中国消费者青睐的购物方式。这应该有助于海尔改善其电商经验，让其与格力电器(000651.SZ)、海信(600060.SS)以及其他在线第三方零售店等竞争对手区别开来。

该协议也是海尔过去几年一系列良好合作的延续，海尔意在扩大在海外市场的份额，也希望紧跟科技潮流。海尔还宣布与中国主要门户网站新浪合作，共同研发智能空调，即消费者通过新浪微博账户，在网上远程遥控空调。

去年，海尔宣布收购新西兰电器制造商Fisher &Paykel，将一个很有价值的品牌收入囊中。我当时的评论是，海尔与Fisher &Paykel的协议看似是一个其他企业可以学习的明智的商业模式，因为海尔的收购目标是一个有着良好增长前景的健康企业，而非其他中国企业在全球并购时瞄准的那些廉价而体质不佳的公司。

阿里巴巴与海尔的最新合作再次证实了我之前的断言，即海尔是一个值得关注的好公司：它依托一个成熟的模式，在主要依赖内生性增长的同时，通过战略合作方式进入外国市场和在线市场等新领域。因此，随着海尔持续打造其在中国和未来世界家电品牌的领头羊地位，该公司在内地和香港上市的股票未来几年有望获得更多上涨空间。

一句话：海尔集团与阿里巴巴的最新合作是海尔又一明智之举，在进军新领域时总会选择强大的外部合作伙伴。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳/王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。