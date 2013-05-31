《阳歌专栏》调查凸显中国政府海外公关不力

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**调查凸显中国政府海外公关不力**

全球广告巨头WPP(WPP.L)旗下伟达公关对美国人的调查揭示了中国海外投资面临的困难，日前中国中国肉类加工企业双汇国际宣布，欲斥资47亿美元收购美国猪肉生产企业史密斯菲尔德食品公司SFD.N。消息一出就引来负面评论，至少一名美国政客和一个大型贸易组织呼吁进行详尽的监管调查。

伟达公关5月进行的一项调查显示，51%的美国受访者认为，与其他国家和地区相比，中国对美国经济构成最大威胁。当然，我得承认仅依赖这项调查并不够，因为没有类似的调查进行比较。

调查显示，37%的受访者认为加强与中国的关系会损害美国经济，而30%的受访者认为这样做有利。34%的美国受访者表示不喜欢中国企业投资美国企业，无论所占股份多少。

我认为，51%的美国受访者认为中国对美国经济构成最大威胁，这既令人担忧，也或许是件好事。强劲的经济竞争对手总是好事，能够创造竞争，维持行业与经济的健康和生气。从这个角度讲，中国代替了日本，20世纪80年代和90年代初，很多美国人认为日本是美国主要的经济对手。

37%的受访者认为加强与中国的关系会损害美国经济也并不特别让人担忧，因为比例只有三分之一左右，而且比例相差不大的受访者认为加强与中国的关系有利于美国经济。不喜欢中国企业投资美国企业的受访者比例看起来很高，但是也不令人担忧。

没有前些年来类似调查可供比较，就无法知道趋势。我猜测，虽然调查显示出一些负面信息，整体趋势可能更为正面，毕竟10年前美国人对中国的猜疑肯定更大。

该调查表明，尽管近几年取得了进展，仍有相当多的美国人对中国的海外并购活动存在疑虑。这种猜疑让美国政客可以几乎无所顾忌地抨击中国，提出双赢主张；也为美国政府近期禁止进口中国电信设备和对中国光伏产品征收反倾销税提供支持。

我的观点是，美国人的猜疑主要因为中国政府的公关活动不给力，而中国企业的公关活动则更为积极。中国政府很少采取前瞻性的举措创造更为正面的国际形象，总是充当救火队的角色。中国商界领袖应从该调查和类似的调查中发现，需要劝说政府进行更为前瞻性的正面公关活动。这种努力最终可能说服更多美国人和西方人，让他们相信中国企业对做生意更感兴趣，并非政府的政治工具。

一句话：伟达公关的一项调查显示中国需要加强公关活动，说服美国人中国企业并非政府的政治工具。

**AIG牵手人保集团在华设合资公司**

美国国际集团（AIG）(AIG.N)与中国人保集团(2328.HK)半年多前的联姻可谓来自不易，双方在此事上再向前迈进一步，终于确定组建合资公司。此举对AIG具有象征性意义，令这家在2008年全球金融危机袭击中侥幸存活下来的公司扭转了过去五年在全球的颓势。

但撇开象征性意义，可以看出AIG从开始就对这桩联姻极为谨慎，这很可能与大多数外国保险企业迄今在中国的糟糕经历有关。去年秋季人保集团在香港首次公开募股（IPO）时，AIG就向该集团押赌注，收购了5亿美元的人保股票，不久后两家公司宣布考察可能的合作选项。

大约6个月过去后，AIG宣布了这项看似不温不火的合资计划。两家合资组建一家保险代理公司，明年早些时候开业，将开发和销售自有产品，同时还会销售AIG和人保集团的现有产品。AIG将持有该合资公司25%的股权，剩余75%由人保集团持有。

合资公司被称为保险代理公司而非保险公司，似乎是对这桩联姻期望较低的有趣证明。这样的代理公司通常代理销售其他公司的保险产品，收入来源主要依靠佣金，而传统保险商的大多数收入来源为保险费。

新的合资公司还可开发自己的保险产品，但我觉得该公司起初的绝大多数业务将是销售AIG和人保集团的现有保险产品。人保集团持有合资公司75%股权，似乎对AIG有些不利，意味着合资公司相比之下会更加重视人保集团的产品。

我之所以称合资公司是AIG向人保集团5亿美元的押注，原因是我觉得这笔投资风险真的很大。AIG在人保集团IPO时曾投资过5亿美元，并且明确表示新的合作带来的回报预计会超过之前的购股投资。不过，如果AIG不喜欢合资公司的发展方式，则很有可能在接下来几年出售所持合资公司的股权。

如果真的出现这种情况，AIG也并非首个因未能从战略合作中获益走上此路的西方企业。过去两年，一些美国大型金融公司纷纷出售所持中国金融机构的股权，汇丰(0005.HK)(HSBA.L)去年末以95亿美元出售中国平安(601318.SS)(2318.HK)15.6%股权便是其中之一。

我确信，AIG也是十分谨慎的推进这项合作交易，因为中国市场虽然蕴藏着巨大的潜力，但过去10年来尚无外国保险商取得较大进展。我对AIG的谨慎做法表示称赞，并觉得该集团5亿美元的投资能激励人保集团帮助合资公司走向成功。最后，鉴于之前类似公司因市况艰难而失败，我觉得合资公司成功的几率为50%。

一句话：AIG牵手人保集团组建新的合资公司，似乎是以谨慎态度进军中国市场的新举动，而合资公司的成功几率为50%。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

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