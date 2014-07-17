《阳歌专栏》中国风电及光伏企业获有利裁定

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国风电及光伏企业获有利裁决**

世贸组织（WTO）旗下委员会裁定，美国对中国光伏产品征收反倾销税违反世贸组织规则。此外，美国法官对涉及中国三一重工(600031.SS)在俄勒冈州风电项目案子的裁定对三一重工有利。这两项在时间上出现巧合的裁定其实毫无关联，却令来自风能和光伏产业的中国新能源企业受到提振。不过，这两件事表明，由于涉及企业有政府背景，美国当局对其存有戒心。

相关争端不会就此打住，华府很有可能在其中一宗案子甚至在两宗案子中占上风。不过，WTO关于光伏产品的裁定对华府而言可能是一场硬战，至于为何稍后再做解释。相关裁定可迫使美国当局寻求协商解决，这对于整个光伏行业或许是好消息。此类协议可维持强劲的全球竞争，让几乎所有人受益，而这也是推动光伏行业发展的关键因素之一。

先来看看WTO相关裁定。美国当局认为，中国光伏企业在多方面得到政府不公正的补贴，譬如使用政府土地、从国有银行获得低息贷款、税收优惠等。鉴于此，美国当局在两年前启动调查，最终决定向中国光伏产品征收惩罚性关税。

WTO裁定对美国当局关于不公正的政府补贴说法并不持有异议，而是发现涉及的部分程序有问题。简单说，就是WTO裁定认为，只有在证明涉及企业完全或部分为国有的情况下，国家才能征收此类反倾销税。鉴于多数中国大型光伏企业起初都由风投支持的私企创建，现在又发展成为大型上市企业，这就令美方的裁定显得有点问题。

依我之见，WTO的裁定似乎以技术细节为基础。鉴于中国当局决定大力推动光伏产业发展，因此显然向国内所有光伏企业提供了补贴。但规则就是规则，美国及其他所有人都需遵守。美国方面可能仍会努力证明，像英利(YGE.N)、阿特斯(CSIQ.O)等中国光伏企业部分属于国有。但我希望奥巴马政府借此机会重新思考其立场，努力寻求协商解决此事。

与此同时，美国法官裁定，奥巴马政府以国家安全担忧为由不批准三一重工风电项目的做法不够透明。这场官司始于近两年前，最新裁定推翻了低等法院支持奥巴马政府的裁定。

根据最新裁定，法官认为奥巴马政府否决相关项目的理由过于隐晦。此前有报导怀疑，由于涉及项目位于一家制造高科技无人机的国防工厂附近，导致美国当局担心该项目涉及间谍活动。我认同法官的裁决，也觉得美国当局需要提供至少一些相关的证据，因为其决定可能会导致三一重工投资损失惨重。

一句话：WTO对美国向中国光伏产品征收反倾销税所做的裁定，可能迫使美国当局重新思考其立场，寻求协商解决此事。

**可口可乐对抗雾霾 肯德基“回光返照”**

全球两大餐饮巨头可口可乐(KO.N)和百胜集团(YUM.N)在中国处境不妙。百胜集团公布的业绩显示，肯德基二季度在华同店销售大幅增加。但去年的同店销售数据由于一些一次性因素而非常低，意味着二季度的同店销售可能仍低于两年前的水平。媒体报导称，因为北京空气污染严重，可口可乐向前往北京工作的外籍员工提供非常优厚的待遇，这反映出很多跨国企业面临的问题。

可口可乐和肯德基进入中国的时间都超过25年了。早期的抉择给两家公司都带来巨大的回报，中国市场对两家公司来说都很重要。两家公司在中国的运营规模都很大，因此中国商业环境的迅速变化对他们都构成了挑战。

肯德基目前在华门店数量超过4,000，数量饱和导致该公司业务两年前就迅速下滑。肯德基1987年进入中国的时候被认为是新奇事物，现在则司空见惯，一些人甚至认为肯德基的档次低。销售本来就在下滑，去年上半年又由于食品安全丑闻和禽流感爆发而大幅下降。

百胜集团称，二季度肯德基在华同店销售增加21%。集团整体同店销售增长15%，因必胜客同店销售意外疲软。去年二季度正值禽流感恐惧高峰，百胜集团在华同店销售下滑了20%。这意味着今年二季度的同店销售增加只是“回光返照”。肯德基近期在华大变身，更改菜单和门店装修。这可能是公司回归增长的最好机会。中国市场一度贡献其全球获利的一半还多。

可口可乐在中国的口碑很不错，最近的问题也不大。媒体报导称，因北京雾霾严重，可口可乐向前往北京工作的外籍员工提供最多15%的额外工资。

可口可乐拒绝对报导予以置评。过去一年里，媒体广泛引用人力资源高管的话称空气污染是招募员工外派到中国工作的严重障碍。北京的问题尤其严重，皆因空气干燥、交通拥堵和严重污染。

这个问题不会对大型跨国企业产生巨大影响，因为大多数企业的雇员都以本土员工为主。但这仍反映出外资企业在华开展业务面临的挑战，中国的变化往往非常迅速且出人意料。

一句话：百胜集团二季度中国同店销售增长是回光返照，因去年情况特殊，该公司最大的希望在于肯德基的大变身。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌/王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。