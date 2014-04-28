《阳歌专栏》中国视频网站遭遇监管之痛

**在线视频网站遭遇监管之痛**

中国在线视频企业的股价在本周将面临严峻考验。有消息称，国家广电总局要求四部美剧从优酷土豆YOKU.N、腾讯(0700.HK)视频等视频网站下架。过去几周一直有关于广电总局会采取此类举动的传言，现在则是新规定正式出炉。新规将让这些快速发展的视频网站受制于中国对外国电影、电视剧、音乐和其他出版物实施的严苛审查条例。这对视频网站运营商而言可谓头疼。

这四部被要求下架的美剧分别是《生活大爆炸》(Big Bang Theory)、《傲骨贤妻》(The GoodWife)、《海军罪案调查处》(NCIS)以及《律师本色》(ThePractice)。其中搜狐视频拥有《生活大爆炸》在中国的独家播映权，这对搜狐视频是个不小的打击。搜狐视频现在是中国第三大在线视频运营商。自2009年以来，《生活大爆炸》的在线观影量已超越10亿人次，成为最受中国观众欢迎的美剧。

优酷土豆和腾讯视频的发言人对此消息予以证实，但广电总局对此没有给出任何理由。此事的发生也并不那么意外，因广电总局上月表示，将加强对在线视频和音频内容的监管。

这个决定几乎受到中国全国数百家电视台的影响，随着与网络视频运营商的竞争，这些电视台突然意识到他们的业务开始萎缩。身为后起之秀的视频网站相较传统的电视台有着很大的优势，使其在非常短的时间内累积了4亿用户。

首先，所有这些在线视频网站可以覆盖全国。相形之下，中国只有少数几家电视台的信号可以覆盖全国，多数局限于周边几省。还有，视频网站可以为观众提供海量的电视节目和电影，相比之下，电视台能提供的内容则非常有限，基本上很少有国外制造的作品，而且基本没有提供按需点播的技术能力。

鉴于此，这些电视台游说广电总局、要求对在线视频网站加强监管的举动就不足为奇。

除了我刚刚提到的名字，其他可能易受新规影响的包括百度(BIDU.O)爱奇艺以及乐视(300104.SZ)和迅雷。此举可能还会影响多家公司准备利用机顶盒推出互联网电视产品的计划。

我们不得不等待并观望在就审查新规发布更大声明前会有多少美剧受到影响。《生活大爆炸》首批被要求下架的事实多少让人有点担心，因为这部电视剧讲述了几个加州某大学科学书呆子的故事，似乎没什么会引发质疑的内容。我估计这场审查风波涉及的范围会是适中，对于快速发展的在线视频网站的成长前景不会造成致命影响。

一句话：有关部门对在线视频网站的内容进行审查不会对视频网站业务造成很大影响，且此举很可能是为回应电视台的压力。

**猎豹移动、春秋航空和四川力达士皆计划上市**

本周IPO消息众多，杀毒软件生产商猎豹移动将在纽约上市，廉价航空公司春秋航空计划在上海上市，四川力达士足球俱乐部计划实现伦敦上市。

猎豹移动是最令人担忧，也是距离上市时间最近的一家，该公司是金山软件(3888.HK)的子公司。媒体报道称，猎豹移动的询价区间为每单位美国存托股份（ADS）12.50-14.50美元，最多融资2亿美元；此前的融资目标为3亿美元，如此巨大的降幅令人担忧。

此前新浪(SINA.O)旗下的微博(WB.O)也被迫将IPO规模削减近一半，IPO价格位于询价区间的低端。IPO价格定在询价区间的低端意味着猎豹移动最终可能仅融资1.7亿美元甚至更少；随着纽约投资者对中国科技企业上市的热情消褪，我觉得猎豹移动的结果就会这样。

春秋航空宣布在上海上市的计划，融资最高20亿元。2009年春秋航空就曾尝试上市，最终以失败告终。现在正值14个月的中国IPO冰冻期结束。

我经常乘飞机出行，但不太喜欢春秋航空，主要因为我不喜欢廉价航空对待乘客的方式。但春秋航空在很短的时间内赢得了运营良好的声誉，也是大国企主导的航空业中仅有的几家民营企业之一。春秋航空的总部位于上海，可能与总部也位于上海的证监会关系不错，或许能优先上市。

中国媒体报道称，四川力达士上周举办新闻发布会，宣布最早于6月赴百慕大证交所上市的计划，该公司官员还表示将尽早升至伦敦交易所。

我不太关注中国足球行业，但知道大多数俱乐部都亏损严重，因缺乏营收渠道以及腐败丑闻导致形象不佳。很多中国人都是足球迷，说不定哪天会喜欢上四川力达士。四川力达士将成为中国足球俱乐部整体上市第一股，其创新性值得称赞。但我对于能否上市成功仍存有很大的疑问，即使上市成功，我觉得至少未来几年表现也不会太好。

一句话：猎豹移动IPO价格料位于询价区间的低端，上市首日表现料疲软；春秋航空计划在上海上市，表现可能较好。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王燕焜/王凤昌

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