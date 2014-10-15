《阳歌专栏》中国科技行业吸引重量级人物加盟

图为2014年7月，小米在北京发布小米4活动前，现场悬挂的小米公司标识。 REUTERS/Jason Lee

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国科技行业吸引重量级人物加盟**

谷歌(GOOG.O)前高层Jai Mani跳槽加盟中国智能手机厂商小米的印度团队，中国国际金融有限公司(CICC)总裁朱云来辞职或去互联网金融领域创业。这凸显中国科技行业爆发式增长近期对中外重量级人物的吸引力。上月，阿里巴巴(BABA.N)在纽约成功上市，融资240亿美元，成为有史以来全球最大规模的首次公开招股(IPO)。

这些人事变动还表明，中国土生土长的科技初创企业蕴藏着巨大发展潜力。这些企业正在快速从老牌的大型跨国竞争对手那里吸引人才，这种情况在上月变得更明显，当时微软(MSFT.O)全球资深副总裁、微软亚太研发集团主席张亚勤跳槽到百度(BIDU.O)。随着中国科技行业的机会越来越多，这种情况可能会更加常见，至少在当前这波发展热潮放缓前会如此。

先来看看关于Jai Mani的情况。Jai Mani曾在谷歌担任高管，如今已被小米国际业务主管Hugo Barra招至麾下。大家可能还记得，Barra本人就是从谷歌跳槽到小米，此事在去年一度引起媒体广泛关注。根据最新报导，Jai Mani大约在一年前离开谷歌，加盟一家位于加利福尼亚州的初创企业，如今又跳到小米，担任该公司印度销售业务主管。几个月前，小米在印度市场刚推出其中低端智能手机。

Barra去年加盟小米就曾引起关注。小米在中国市场大获成功后开始推进国际化，向东南亚和印度市场进军，同时可能进军其他新兴市场，Barra就是被小米聘请来负责国际化业务。鉴于印度市场竞争激烈，而且消费者对价格敏感，Jai Mani可能面临很大的挑战。

再来看看关于朱云来的情况。朱云来是中国国务院前总理朱熔基的儿子。中金公司发布公告宣布朱云来辞职，即使有报导称该公司正在计划赴香港上市。报导称，朱云来的辞职会令中金公司的IPO推迟，不过我关注的是他离开中金公司后的未来规划。

上海媒体报导称，面对在线和电子技术的快速发展，朱云来想借助自己在金融界的背景，创办一家高科技金融企业。近期，随着中国当局向民间资本开放该领域，此类公司如雨后春笋般出现。

朱云来在金融领域名声响亮，人脉广泛，如果他决定创业，肯定会拥有一些很不错的优势。但值得一提的是，中金公司多年来享有得天独厚的优势，但近期正在失去市场领先地位。

一句话：近期事关谷歌和中金的高管人事变动，凸显中国科技初创企业在国内外市场的巨大增长潜力令其魅力骤增。

**工行获淡马锡增持 并可能承销Gazprom债券**

报导称，新加坡主权投资基金淡马锡小幅增持中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)，大体是象征性动作，反映近期全球投资者对中国银行股缺乏兴趣。另外一则报导称工行正在与俄罗斯能源巨头Gazprom洽谈承销该公司发行的人民币债券，反映工行在全球范围内的地位上升。

两年前，淡马锡出资25亿美元从高盛(GS.N)手中购买了工行股份，随后一直在小幅增持，包括去年夏天的增持。根据新的港交所文件，淡马锡再次增持工行，以平均每股4.935港元的价格买入3,460万股，耗资1.7亿港元（2,200万美元），持股比例从8.96%升至9%。根据我的计算，淡马锡目前持有的工行股份价值约50亿美元，投资回报相当不错。

过去五年里，中国银行股表现低迷，过去一年尤其疲弱。原因是这些银行今年通过发债和增发大规模融资，以充实资产负债表。2008-2010年，在行政命令下中国的银行发放大量贷款，其中很多可能存在问题。

8月，工行和其他两家银行宣布增发和发债的计划，合计融资4,000亿元。这样的融资暗示其贷款可能存在很大问题，工行股价今年下跌约10%，因为投资者抛弃银行股。淡马锡的增持是对工行未来有信心，我也认为工行是很好的长期投资标的，即使未来一两年股价可能面临更多波动。

工行可能承销Gazprom债券的消息有一些政治背景，因为美国和欧盟制裁俄罗斯，导致Gazprom近期无法通过传统的美元债和欧元债进行融资。

报导暗示双方的谈判还处于初步阶段，Gazprom只是说与工行探讨了让后者帮助承销人民币债券一事。几个月前，中国与Gazprom签署了30年的天然气供应协议，价值4,000亿美元。

报导援引一名分析师称，西方制裁导致Gazprom无法通过传统渠道融资，发行人民币债券将是其最后选择。工行的角色反映其成为发展中国家的另外一条融资渠道。我预计越来越多的发展中国家企业会寻求工行和其他中国的银行帮助他们融资。

一句话：淡马锡小幅增持工行，工行可能承销Gazprom发行的人民币债券，这些暗示工行的长期前景良好，尽管资本调整导致其短期内承压。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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