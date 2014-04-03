《阳歌专栏》虚拟运营商遭遇电信巨头高收费掣肘

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**虚拟运营商遭遇电信巨头高收费掣肘**

宣布中国通过引入民间竞争活跃电信市场的计划泡汤可能为时尚早。但电信企业对虚拟运营商的高收费导致虚拟运营商面临困境的报道暗示工信部的计划受阻。我一直预测这种情况会发生，最新的报道让人非常担忧这些虚拟运营商不会有多少成功的机会。

虚拟运营商要与中国移动(0941.HK)(CHL.N)、中国联通(0763.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)三大巨头竞争，但他们不拥有电信基础设施，必须租用三大巨头的网络。

明眼人都看得出来，这种安排存在问题，三大巨头被迫向竞争对手出租网络，此举可能威胁他们的业务。因此三大巨头将出租价格定得很高就很容易理解了。

在其他国家，电信监管部门可能通过设定出租价格或允许虚拟运营商建设自己的网络来避免这样的问题。但工信部没有这么做，虚拟运营商不得不与三大巨头直接谈判，且不能建设自己的网络。

媒体援引虚拟运营商高管报道称，三大巨头较高的收费导致他们无法提供有竞争力的服务。中国移动和中国联通为了推广4G服务，近期都推出了非常便宜的套餐。

电信企业推出这样的套餐几乎肯定是亏钱的，但他们资金雄厚，现金流稳定。而虚拟运营商则很难这么做，因为很多都是刚刚成立的企业，无法长期以亏损的价格提供服务。三巨头较高的收费让他们的处境更为艰难，为了达到中国移动和中国联通的价位，他们将蒙受巨额亏损。

去年虚拟运营商计划刚刚浮出水面的时候，很多人对电信行业引入新的竞争抱有很大希望。该计划稳步推进，工信部12月底发放了首批11张虚拟运营商牌照。一些企业称计划最早于今年春天推出自有品牌服务。

但随后而来的消息基本都是负面的，虚拟运营商遇到了很多阻力。工信部对所有新牌照都进行了地域限制，这意味着没有一家企业可以提供全国性的服务。禁止建设自有网络和电信企业较高的收费也对虚拟运营商构成冲击。除非工信部放松限制或介入网络出租定价，我认为该计划年底前就会泡汤，因为虚拟运营商无法吸引用户。

一句话：传统电信巨头对虚拟运营商的高收费和大力促销让虚拟运营商难以招架，如果工信部不改变计划，虚拟运营商料无法生存。

**易居中国分拆乐居上市 猎豹身小胃口大**

中国企业争相在美上市的趋势还在继续，最新动态来自安全软件专家猎豹和互联网房地产中介易居中国旗下的乐居。猎豹周三向美国证券交易委员会提交了IPO(首次公开募股)申请文件，计划筹集最多3亿美元。就在一年前，这一规模会被认为是中概股较大上市交易，但以中国高科技企业目前的上市情况而言，这一规模现在看来则很平常。与此同时，易居中国EJ.N继续推动乐居的上市工作，此前乐居与美国房地产信息网站Zillow合作，后者提供美国的房屋信息，帮助中国投资者投资美国楼市。

当易居中国上月首次宣布分拆乐居赴美上市的消息时，我还有点半信半疑，不过之后乐居先是与中国互联网巨头腾讯(0700.HK)合作，现在又宣布与Zillow合作，这让乐居的IPO看似更具吸引力。与此同时，猎豹的IPO计划看似雄心勃勃，显然是希望充分利用奇虎360QIHU.N近期的股价涨势。奇虎360是中国首个在美上市的中国互联网安全软件公司。

让我们先从猎豹开始说起。该消息起源于今年1月，当时猎豹在香港上市的母公司金山首次宣布将分拆猎豹单独赴美上市。金山是中国领先的私营软件公司之一，也是很有口碑的一家公司，因此无疑会提升投资者对猎豹上市的信心。根据其提交的IPO文件，猎豹去年的营收达到1.24亿美元，利润实现1,000万美元。就猎豹的规模而言，3亿美元的筹资目标相当大，在目前这波针对中国高科技企业的市场正面人气出现前，这种现象是难以想象的。

新浪(SINA.O)旗下的微博近期也申请赴美上市，拟筹资5亿美元，电子商务企业京东希望筹集的资金规模更大，达到15亿美元。猎豹也希望能抓住奇虎360的东风。随着其互联网搜索业务的迅速崛起，奇虎360最近成为投资者的宠儿。奇虎360的股价去年翻了两番，但近来已回吐部分涨幅。

我们再看看乐居。该公司宣布与美国房地产信息网站Zillow合作，后者将为乐居提供美国的房屋信息，帮助中国用户了解美国的房地产市场动态。根据协议，乐居将和Zillow携手推出联合品牌网站，服务于那些希望购买美国房地产的中国投资者。对于很多富有的中国投资者而言，为了从过热的国内房地产市场脱身，实现多元化，美国房地产已成为香饽饽。

此前，易居中国宣布乐居与腾讯达成新的合作协议。根据协议，易居中国将借助腾讯微信平台提供乐居的服务。

这两个IPO案例看似都很有趣，但每个也都有严重问题。猎豹规模小，但融资规模相对较大，而且由于奇虎和其他安全软件提供商免费提供产品，因此猎豹的增长潜力或有限。乐居与腾讯和Zillow的合作也看似十分有趣，但他们的合作能否真正产生新营收，还是只是为IPO造势，只有时间能告诉我们结果。出于上述理由，我认为，当他们正式上市之时，猎豹和乐居会受到投资者坚实但并非十分热情的回应。

一句话：猎豹和乐居即将到来的IPO会得到积极回应，但围绕这些IPO所产生的不确定性会影响投资者的热情。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌/王燕焜

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