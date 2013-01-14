《阳歌专栏》李彦宏亲自挂帅百度移动部门

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中信国际电讯加入虚拟运营商牌照争夺战**

鉴于中国准备向虚拟运营商开放电信市场，投资者肯定会密切关注市场动向，以确定谁会成为首批进入该市场的企业。外界一直盛传互联网巨头腾讯(0700.HK)有望成为首批进入该市场的六家企业之一，如今看来中信国际电讯(1883.HK)也想借助收购澳门电讯股权在该市场谋得一席之地。

中信国际电讯发布公告称，该公司以11.6亿美元从英国Cable & Wireless CWC.L及葡萄牙电讯（PT）PTC.LS收购澳门电讯共计79%的权益。这项交易将令中信国际电讯持有澳门电讯的股权将提升至99%。

一些观察人士肯定会说，这项交易对上述两家欧洲企业可谓意义重大。许多欧洲企业负债累累，又因欧债危机很难获得新的融资渠道，因此他们很可能是为筹集现金而出售手中持股。还有人可能会说，这项交易对澳门电讯给出的估价颇高，表明在博彩业的提振下，澳门市场的前景快速上升。

但依我之见，在中国准备进行近20年以来规模最大的电信市场自由化之际，中信国际电讯突然进行这项收购，至少部分含有提高自身知名度的目的。中国可能在今年上半年开展试点项目，并开始颁发虚拟运营商牌照，从而推动电信市场自由化。

按照相关试点方案，中国三大电信企业须与两个虚拟运营商合作伙伴签署合同，并允许这些虚拟运营商在中国市场推出自有品牌的固话和无线电信服务。该试点项目最终会向其他国内外虚拟运营商开放，但首批获得牌照的六家企业无疑会凭借率先进入中国电信服务领域而获得很大的领跑优势。

上述交易宣布后，中信国际电讯股价一度大涨18%，这部分可能与该公司以不错的价格收购澳门电讯股权有关。但我觉得，投资者预期该公司有望在今年晚些时候成为首批获得虚拟运营商牌照的六家企业之一，才是刺激其股价大涨的主要原因。

需要承认的是，我之前对中信国际电讯几乎可以说是闻所未闻。该公司隶属于中国最大的国有投资公司中信集团，这意味着其不仅可能拥有强大的政府背景，资金实力也不容小觑。对于拥有如此背景的企业而言，如果其决定在今年晚些时候竞夺首批虚拟运营商牌照，获得成功的几率肯定相当高。随着更多感兴趣的企业争夺首批虚拟运营商牌照，预计未来数月还会出现更多由其他潜在虚拟运营商进行的类似举动。

一句话：中信国际电讯收购澳门电讯股权，部分目的是想提高自身知名度，从而为成为首批虚拟运营商做铺垫。

**李彦宏亲自挂帅百度移动部门**

就在百度(BIDU.O)创始人李彦宏呼吁员工重拾“狼性”不到两个月，媒体报道称，他已亲自挂帅百度移动部门以扭转颓势。

百度曾是中国互联网界的骄子，超越了国际巨头谷歌(GOOG.O)占据中国网络搜索市场的主导地位。尽管该公司仍控制着中国网络搜索市场的大部分份额，很多观察人士认为，由于其近乎垄断的市场地位，百度在过去一年已变得自满。

这种自我满足即便在正常情况下都是很危险的，更别提眼下百度面临来自搜狐(SOHU.O)的搜狗搜索以及奇虎360的QIHU.N搜索引擎的巨大挑战。

随着百度所处的形势日益严峻，一度偏爱百度股票的投资者和分析师突然开始抛售手中的百度仓位，并降低他们对百度前景的期待。在去年下半年，百度股价跌逾50%，仅在过去几周有小的回升。

自满、新的竞争以及广告市场发展的放缓等因素，显然是促使去年李彦宏呼吁百度员工重拾“狼性”的主要原因。而这一次李彦宏亲自挂帅百度移动部门，则似乎是他关于执行重拾“狼性”目标的一个延伸。

根据媒体报道，李彦宏亲自接管百度移动部门的目的是打造一款移动平台，最终建成新的移动生态系统，创造环境让更多第三方在上面开发应用产品。李彦宏在一个行业会议上作出的此番言论并不让人感到奇怪，因为关于移动互联网的重要性他已经谈论数年了。

和中国很多其他互联网企业一样，百度也曾开发并发布过自有手机，不过这些产品都未取得多少成功。并且，百度在搜索领域的主导地位是基于传统的桌面个人电脑网络搜索，在力量分布更加平衡、竞争更加激烈的移动领域，百度并不具备同等的地位。

随着越来越多的人使用手机而非传统的电脑上网，不仅是李彦宏，几乎中国互联网行业的所有人都承认，有效的移动战略对于他们的生存相当重要。根据最新政府数据，中国目前有近5.5亿互联网用户，而其中有近四分之三的人通过智能手机和平板电脑等移动设备上网。

在这种背景下，再看李彦宏直接掌管百度移动部门这一举动，一点都不让人奇怪，因为移动互联网很可能迅速超越其传统的电脑网络搜索业务，成为未来5-10年百度的主要增长点。

在我看来，李彦宏此举不仅明智而且必要，因为百度如果想维持其在中国网络搜索市场的主导地位，的确很需要加强在移动领域发力。至于此举的到来是否为时过晚，只有时间能证明。

百度不会一夜间突然消失，未来很可能成为中国移动搜索市场的主要参与者之一，不过其所占份额料将低于50%。但是，百度在该领域的成功完全不能说是万无一失，如果该公司希望在移动领域也取得成功，那么李彦宏就需要密切关注这一领域。

一句话：在互联网用户转向使用移动设备之际，李彦宏亲自挂帅百度移动部门的决定是必要之举。（完）

编译：侯雪苹/张家伟 发稿：王燕焜

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