《阳歌专栏》中资银行涌向欧洲淘金

**中资银行涌向欧洲淘金**

英国首相卡梅伦本周对中国的访问引发了中国四大国有银行一连串动作，其中有三家银行刚刚宣布与欧盟形成新的合作关系。中资银行进军欧洲的做法没那么意外，因欧盟是中国最大的贸易合作伙伴，伦敦也是继纽约之后世界第二大金融中心。让人稍感意外的是，这一连串活动发生的突然性。我怀疑这至少是中国政府对四大行的指令，即希望其走向全球，并使人民币国际化。

据最新消息，中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)与中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)在英国采取新行动，而中国银行(3988.HK)(601988.SS)则宣布与德意志交易所达成战略合作协议。显然，中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)没有出现在这个清单上。工行传统上是中国在世界范围内行动最积极的银行，或许现在只是中场休息。

接下来先从农行开始。农行宣布与渣打银行(2888.HK)(STAN.L)合作，在英国推出人民币清算业务。就在不到两个月前，中英两国政府表示，中国将授予伦敦投资者最高800亿元人民币的配额，用于购买中国大陆的股票、债券和货币市场工具，首次向香港之外的离岸投资者提供这一计划。农行与渣打的合作至少是满足两国间上述协议引发的需求，英国投资者需要人民币来购买中国的金融产品。

还是在英国，中国建设银行已申请在伦敦开设分行，根据媒体援引未具名消息人士的报道，英国当局放宽允许中国各大银行在伦敦开设分行的规定。观察人士认为，英国此举意在吸引中国银行业者。英国力争成为欧洲首个人民币交易中心。

最后，中国银行宣布与德意志交易所达成战略合作协议。后者在声明中未给出很多细节，只是说此次合作是希望促进欧洲离岸人民币市场的发展。或许紧随其后的就会达成与英国类似的协议，即允许德国投资者购买一定数量的中国股票、债券和其他金融产品。

这些最新行动之前，中国四大行在欧洲展开了多项活动，包括最近报道的工行在洽购南非标准银行旗下的伦敦大宗商品交易部门。

那么投资者对此该如何解读呢？我的回答是，中资银行的这些突然行动几乎肯定是中国政府在背后推动的，作为中国实现人民币国际化的努力之一。我们还会在未来几年发现更多类似的行为，可能会包括一到两起对欧洲银行或其他金融服务提供商的并购。

在这三宗甫宣布的协议中，我最看好农业银行与渣打的合作，因为这奠定了有利于中国和全球其他市场双赢的合作基础。我之前曾说过，最新迹象显示，农业银行正在全球采取一些令人感兴趣的周密行动。最新的这次合作可能会延续这一趋势，或许使农行成为未来值得关注的一家银行。

一句话：中国三大行在欧洲展开一系列最新行动，反映中国推动人民币国际化的努力，明年很可能出现更多类似活动。

**搜房网将进军金融服务业**

报道称，中国房地产家居网络平台搜房网(SFUN.N)将进军金融服务业。我对这种一窝蜂涌入金融服务业的做法一直持怀疑态度，因为这些新的网络投资产品看起来存在出现争议的风险。今年早些时候，电商巨头阿里巴巴引领了网络企业进军金融服务业的潮流。尽管如此，搜房网的举动看起来很符合逻辑而且精明，因为该公司的核心房地产业务与传统的金融服务业本就存在非常紧密的联系。

搜房网是在美上市中国企业中往往被忽略的一家企业，主要因为房地产服务行业上市公司不多。不过搜房网也是中国最大的上市互联网企业之一，市值接近60亿美元，与其规模差不多的互联网企业只有十几家。过去一年里，搜房网股价上涨了近五倍，因为中国互联网龙头的投资者人气回暖。该公司宣布进军金融服务业以后，最近一个交易日股价上涨了11%。

搜房网称，公司起初将在房地产服务平台上提供第三方业务合作伙伴的金融产品，随后再推出自己的金融服务。2011年，搜房网电商平台的交易量仅为36亿美元，今年料达到258亿美元。

搜房网进军金融服务业看起来合乎逻辑。阿里巴巴进军金融服务业也相对合理，因为很多网上买家使用支付宝。不过我觉得百度(BIDU.O)和腾讯(0700.HK)进军金融服务业不那么合乎逻辑，可能会遭遇麻烦，因为他们过于激进地涉足不熟悉的新领域。

相比之下，搜房网的举动看起来更加保守，也更加深思熟虑，从第三方服务开始，最终推出自己的服务。这很重要，因为与投资相关的服务总是容易惹上麻烦，有些麻烦来自骗子，有些麻烦来自那些抱有不现实期望、不准备亏钱的无知散户。

尽管潜在回报很大，股票买家可能也注意到风险不小。搜房网大概会涉足房贷，而该公司过去相对安全的原因是不涉及房贷业务风险。房贷业务在光景好的时候能给公司赚很多钱，但房地产市场下滑时也是巨大的负担。

搜房网主要的收入来源是服务费，受成交量推动，与市场好坏无关。因此搜房网进军金融服务业既有机遇也有挑战，如果中国房地产市场存在泡沫，泡沫破裂的时候搜房网风险很大。我曾预测房地产泡沫破裂，但市场一直与我的预期相悖。不过未来五年里市场下滑几乎是不可避免的，如果搜房网过快打造金融服务业务，届时可能受到巨大冲击。

一句话：搜房网进军金融服务业看起来计划周密，可能带来新的营收渠道，但公司也可能因此面临巨大风险。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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