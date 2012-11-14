《阳歌专栏》中国商飞创造需求 唯品会人人网业绩迥异

2012年11月12日，在珠海航展上展示的中国商飞研制的C919大型客机。 REUTERS/Bobby Yip

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国商飞创造海外需求**

如果产品销路不好，那麽就创造需求。这是公司在新产品营销中多年来惯用的手法，中国太阳能面板企业尚德电力STP.N最近在这方面的尝试落得惨败结果。眼下，中国商用飞机有限责任公司（中国商飞，COMAC）也正在运用这一策略，有消息称其将参与美国东方航空的恢复运营计划。

在本周的珠海航展上传出了上述消息，不过中国商飞并未提供相关细节。中国商飞正在研制150座的C919大型商用客机，并将最终加入与波音(BA.N)及空客EAD.PA的竞争。中国商飞预计C919大型客机2014年将首飞。但是，中国商飞到目前为止接获的几乎所有C919订单都来自国内航空客户，後者是在中央政府的强烈施压下才出手支持这项计划的。

C919客机的唯一外方订单来自通用电气(GE.N)旗下的通用电气金融航空服务公司（GECAS)，通用电气为该机型设计和制造发动机。一些外国公司对C919有点兴趣，其中包括爱尔兰廉价航空公司瑞安航空（Ryanair）(RYA.I)，但是没有哪家真正下订单。

最新的媒体报导并未涉及中国商飞与美国东方航空合作计划的进一步情况。但是我预计中国商飞可能以较低的价格或免费为美国东方航空提供几架C919，以此换取美国东方航空的股份。

这种策略具有极高的风险，这正如尚德电力现在的处境，但是这种策略在商界并不足为奇。美联航(UAL.N)的产生跟波音就有一定关系，後者将美联航作为自己的客户。美联航现在已经是全球最大的航空公司之一。尽管美联航最近一些年问题不少，其中也包括几宗破产案，但这家公司至今仍为波音的忠诚客户。

在美国航空史上，东方航空拥有一段传奇历史。我承认小时候当我知道这家公司持有佛州迪斯尼乐园的股份时，我对其心生好感。一战时的美国王牌飞行员和一位阿波罗登月宇航员曾在不同时期担任过这家公司的领导人，东方航空曾是美国航空史上最有名的公司之一，但是最终在低成本竞争中惨败，并於1991年宣告破产。

中国商飞参与美国东方航空的复活计划看似是明智和令人感兴趣的押注，最终可能收获颇丰。如果东方航空成功恢复运营，可能成为中国商飞未来强有力的客户。此外，一家美国航空公司成功采购和使用中国生产的客机，将使其他西方国家的航空公司看到C919的运营状况，若中国商飞的设计和服务表现出色，可能促进对西方市场的销售。但是，如果东方航空在使用C919过程中出现问题，或者东方航空经营不成功，中国商飞则将遭遇财务和营销双方面的难题，尤其是在全球客户对其新机型心存疑虑的情况下。

一句话：中国商飞参与美国东方航空恢复运营计划看似是明智的押注，有助於其新型客机获得海外市场的认可。

**唯品会与人人网业绩迥异**

唯品会(VIPS.N)和人人网(RENN.N)的最新业绩表现迥然不同。面对投资者对亏损的中国网络企业逐渐失去耐心，这两家公司都在竭尽全力摆脱亏损。一方面看，唯品会的最新业绩显示，该公司可能在今年最後一季步入盈利行列，这让投资者为之一振。但人人网的情况似乎恰好相反，受中国广告市场状况恶化影响，该公司亏损加重。与此同时，京东商城最新融资的相关细节也显示，投资者对亏损的网络公司日渐失去耐心。

我们先看看关於唯品会的情况。今年早些时候，该公司首次公开募股（IPO）时股价走势惨烈，但随着投资者意识到该公司有望加入可盈利的精英电商行业，其股价自8月末以来已上涨了两倍有余。唯品会最新业绩亦显示其可能走上盈利轨道，该公司第三季营收激增近200%至1.6亿美元，净亏损为150万美元，较上季亏损的580万和上年同期的1,750万美元明显收窄。

唯品会第四季度营收预测有所调降，但增幅预计仍为三位数，即增长约125%至2.35-2.4亿美元。所有这些迹象表明，该公司有望在第四季度发布首个盈利财报，投资者因此大受鼓舞，推动其股价在业绩出炉後的盘後交易中上涨近9%。

然而，人人网的业绩却描绘了完全不同的景象。该公司净亏损由上年同期的120万美元扩大至1,540万美元；营收增势还算不错，增长47%至5,000万美元，其中在线游戏业务收入占了边壁江山，广告业务收入则下降。该公司的营收数据表现让人略感失望，多数投资者起初以为他们买到的是像Facebook(FB.O)那样的社交网站股票，但很快却发现人人网其实是一家在线游戏公司，而在线游戏行业早就高度拥挤，竞争异常激烈。

人人网最新业绩发布後，该公司股价在盘後交易时段持平，表明投资者对其基本上已是兴趣寡然。自5月以来，人人网股价已缩水一半有余，当投资者意识到该公司不太可能很快扭亏为盈的事实後，人人网估计甚至还可能进一步下挫。

最後，我们再来看看京东商城最新融资的事情。据报，该公司刚刚完成4亿美元的融资。根据最新报导，我们了解到京东是通过可转债进行的融资，而不是让新投资者持有真正的股权。此举说明新投资者可对冲他们的投资风险，即持有可以按面值偿还的债券，还握有在情况好转时购买股票的选择权。这无异於对京东商城的未来投了不信任票，反映中国竞争激烈的电商市场境况艰难。

一句话：唯品会第四季度可能扭亏为盈，跻身到中国为数不多的盈利电商企业行列；人人网亏损加剧，投资者正对其迅速失去兴趣。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：程芳/王凤昌

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