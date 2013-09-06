《阳歌专栏》中国反腐调查切莫内外有别

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**中国反腐调查切莫内外有别**
过去几个月里，中国针对制药行业的商业贿赂问题发起一连串调查，期间始终保持缄默的西方公司终于发声，抱怨中国当局在选取调查对象上不公平。他们通过行业组织中国欧盟商会表达了不满情绪。该商会抱怨中国当局只挑选西方制药企业作为调查目标，涉事公司包括英国葛兰素史克(GSK.L)、瑞士诺华NOVN.VX和法国赛诺菲SAN.PA等。与此同时，联合国官员也加入了这场争论，称中国的反腐败调查是应受欢迎的举动，将净化中国的商业运营环境。
作为相对公正的观察者，我要说我同意双方的观点。自这场调查启动以来，我始终认为调查实际上确实看似不公平地瞄准了外企，虽然其中多数公司可能确有遭指控的行贿活动。我最不满意的是多数中国企业同样存在类似违法行为，到目前为止却没有一家受到调查。同时，最近的一连串调查确实发出了一个重要的信号，中国政府对商业贿赂行为的立场是零容忍，这轮调查是净化中国商业文化的重要一步。
让我们看看始于7月的这场反腐调查的最新情况。葛兰素史克是最早被调查的西方药企，被控向医生和其他医药专业人士行贿合计30亿元人民币。之后其他外资药企也遭到类似指控，引发了更多调查。
眼下，中国欧盟商会最终打破沉默，称多数受调查的外国公司都有全球化的标准作业程序（SOPs），对他们在华行为“基本上”都非常负责任。该商会的一名代表称，一些公司可能存在商业贿赂行为，但同时指出尚没有一家中国企业被调查。
我之前曾表示，在华西方跨国公司通常缺少当地企业所拥有的关系网的保护，令其很容易成为被调查的目标。近日，中国大型国企的多名高管受到当局的调查，这是个令人乐见的进展，表明调查对象已经不仅限于外企。但是，多数这些调查针对的是受贿的个人，实际上还没有看到任何针对本土公司的重要指控。
接下来，我们迅速看一下联合国掌管经济犯罪的官员Dimitri Vlassis的评论。Vlassis指出，西方企业应该欢迎（中国当局的）调查，而不应为此忧虑，调查体现了中国新一届政府对贿赂行为的零容忍政策。
也许Vlassis是正确的，中国新一届政府在打击腐败、净化商业环境的努力方面，无疑将矛头同时对准了中外企业。但是，如果中国当局确实要对腐败表现出零容忍态度，那么就应该对一些同样存在类似腐败行为的本土公司发起调查，表明在反腐调查面前并非内外有别。
一句话：中国当局应该对本土企业发起更多调查，以表明在打击企业腐败运动中一碗水端平，不仅仅将矛头对准外企。
**奇虎发债意在收购搜狗？**
对于相信奇虎360QIHU.O前程似锦的人而言，他们可能觉得按照转换价格，购买该公司新发行的6亿美元高级可转换票据的投资者可算是捡了大便宜。如果奇虎能做到接近实现这些投资者希望的地步，那么持有其债券可能确实划算。对我而言，奇虎这次发债也着实激起了我的兴趣，发债行动暗示经历数月的磋商后，该公司可能最终达成收购搜狐(SOHU.O)旗下搜索引擎搜狗的交易，从而大幅提振奇虎360的搜索业务。
奇虎2011年在纽约首次公开募股（IPO）后，由于投资者质疑该公司的增长前景，加上数次遭到做空机构袭击，该公司股价在此后一年半时间里始终表现不振。但在一年前，随着奇虎推出So.com搜索引擎，该公司前景开始明显改善。奇虎的So.com搜索引擎已占据了中国搜索市场近20%的份额，是行业老大百度(BIDU.O)多年来遇到的首个严重挑战。在此期间，奇虎美国存托股份（ADS）也是一路走高，如今已经突破80美元，是去年8月低点15美元的5倍有余。
鉴于该公司股价大涨，观察人士可能会说，购买该公司新近发行的债券可是捡了大便宜。奇虎这批债券的期限为5年，届时持有人能够以约为每股美国存托股份111美元的转换价格，将所持债券转换为奇虎的股票。对于没有计算器的人而言，这意味着在目前至2018年期间，奇虎股价只需要较目前最新收盘价84.20美元再上涨32%，债券持有人的投资便能获利。
目睹了百度股价在2005年上市后昙花一现的涨势后，我要承认的是，购买奇虎债券的投资者可能真的会获利颇丰。奇虎So.com搜索引擎一经推出便表现不俗，仅一年后就占据了中国搜索市场20%的份额，而收购搜狗会令该公司在中国搜索市场占有近三分之一的份额。如何通过搜索流量赚钱是另一回事，不过奇虎相当擅长研发此类技术。
因此，随着奇虎通过发债募集了大量资金后，该公司面临的更紧迫问题是能否得偿所愿收购搜狗？而收购金额又会是多少呢？虽然媒体几次三番报道称相关交易很快就会达成，但一直没有消息宣布，而我有段时间也放弃预测这项交易会在何时达成。
我觉得，奇虎创始人周鸿祎很想达成这项交易，意味着他或许愿意给出20亿美元甚至更高的价格，而这也是搜狐创始人张朝阳可能想要的价格。奇虎甚至还可能利用换股来协助进行这项交易，而张朝阳或许也会接受，从而间接持有搜狗权益。我这次不会重蹈以前的覆辙，来预测这项交易达成的时间，但我要说的是，我确实觉得两家公司最终会达成交易。如果事实如此，奇虎在搜索市场所占份额预计会缓慢且稳步增长，在接下来的一到两年其市占率可能达到40%左右甚至更高。
一句话：奇虎发行6亿美元可转债的举动暗示，该公司收购搜狗可能为期不远，这将带动其在中国搜索市场所占份额在接下来两年升至40%左右。（完）
编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：程芳/王凤昌
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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