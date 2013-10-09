《阳歌专栏》东风欲入股标致雪铁龙 福特在华渐入佳境

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**东风欲入股标致雪铁龙 福特在华渐入佳境**

报道称，东风汽车(0489.HK)寻求收购法国标致雪铁龙(PEUP.PA) 30%股权。东风与日本汽车厂商本田汽车(7267.T)和日产汽车(7201.T)分别建立了合资企业，其大多数销售都是通过与上述两家的合资企业，因此东风的担忧就容易理解了。对合资企业的依赖导致去年东风的销售波动很大，因中日领土争端导致中国买家抵制日货。日本汽车厂商的痛苦则给美国福特汽车(F.N)提供了好机会，今年福特有望赶上甚至超越三大在华日本汽车厂商中的两家。

这些都显示出中国汽车市场的不稳定，美国和西欧等更加成熟的市场里，大公司的地位变化要缓慢得多。中国本土汽车厂商也被市场的波动所困扰，今天的明星企业经常一两年后就陷入困境，因为竞争激烈，以及中国消费者缺乏品牌忠诚度。

与知名外资品牌拥有合资企业的中国汽车厂商一定程度上能免受波动困扰，因为外资伙伴往往能够提供技术和市场营销经验，在变化中保持竞争力。东风以为通过与本田和日产合作已经获得这样的稳定性，但去年秋季中日领土争端引发的销售骤降让东风非常意外。

媒体报道称，东风寻求出资100亿元人民币收购标致雪铁龙30%股权。一位匿名消息人士表示，谈判仍处在初级阶段；9月曾有报道称，两家公司考虑联手。东风已经与标致雪铁龙建立了一家规模较小的合资企业。也有报道称，去年东风与法国雷诺(RENA.PA)探讨建立另外一家合资企业。不过这些谈判估计都没有结果，因为没有宣布成立合资企业。

我认为东风寻找日本厂商以外的合作伙伴是明智之举，不过雷诺和标致雪铁龙都不是好的选择，因为这两家公司都相对不大，而且标致雪铁龙还处于困境。还好东风只是收购部分股权，没有完全收购标致雪铁龙。即使如此，如果标致雪铁龙的前景继续恶化，东风的投资也会代价高昂。

福特凭借过去几年在中国的扩张，正渐入佳境。尽管福特是全球知名品牌，因进入中国市场较晚，表现一直相对不佳。但过去几年福特在中国投入巨资，与长安汽车等本土厂商合作，很多产能过去两年上线，情况有所改观。

媒体报道称，福特预计今年在华销量达90万至100万辆，同比增加约50%。丰田和本土的销售目标分别为90万辆和75万辆，而日产的销售目标为125万辆。福特的迅速崛起以及日本厂商的陨落凸显中国市场拥有巨大商机；但也表明中国市场充满商业和政治风险，一家公司的前景可能迅速出现变化。

一句话：东风寻求收购标致雪铁龙30%股权，想法看起来不错，但标致雪铁龙不是个好的选择。

**58同城盈利 加快上市脚步**

国庆长假后忽然发现中国在线分类信息网站58同城加快了首次公开募股(IPO)计划。58同城刚刚递交了赴美上市的申请。这是个令人感兴趣的进展，不过也在意料之中。58同城在推进上市之际突然宣布扭亏为盈，至少引发了部分中国媒体的质疑。通常，这种变化是为提振投资者需求进行账目调整的结果。随着游戏开发商Forgame上周在香港的成功上市，58同城的IPO看似也将会很有趣。

媒体节前报道称，58同城计划在9月底前向美国证券交易委员会递交招股说明书。若事实如此，58同城眼下即在推进上市工作，并表示希望在纽约证券交易所发行美国存托股票(ADSs)，由此最多募集1.5亿美元。这一数额高于之前报道的1亿美元，说明投资者对58同城IPO的最初反馈是积极的。

58同城在招股书中披露，该公司今年第二季度首次实现净利近500万美元。招股书显示，该公司2012年的营收从上年的4,200万美元飙升至8,700万美元。58同城的投资者包括许多大型风投公司，例如赛富投资和DCM。此次IPO的规模不大，但其承销商阵容却让人印象深刻：摩根士丹利、瑞信和花旗，反映出这些投行在这两年的“干旱期”对中国新IPO业务的渴求。

《第一财经日报》报道称，58同城的净亏损逐年收窄，而大幅扭亏则缘于会员费单价的提升以及广告费用的减少。这种陡然扭亏的动作也绝非罕见，因为盈利能力是现如今任何中国公司赴海外上市的一个必要条件。我的确怀疑58同城使用了一些临时性手段，加速了公司实现盈利的进程，但在实现上市后，该公司可能甚至会再亏损一两个季度。

那么这次IPO的前景如何？我们可以从大型网络游戏开发商Forgame在香港上市寻求线索。Forgame的股价在最初两个交易日飙升，升幅最高达到40%，本周初短暂休整，但周二的收盘价依然要较招股价51美元高出34%。

Forgame的强劲表现说明，外国投资者再次看好拥有强劲增长潜力的中国科技企业。当然需要指出的是，Forgame连续三年实现盈利，满足了港交所的上市要求。今年唯一在纽交所上市的中国企业——兰亭集势（Lightinthebox）的表现也相对不错，其股价依然比招股价高出20%。

也就是说，种种迹象显示58同城的前景也相对正面。它将是中国首个在美上市的在线分类信息公司。因此，我预计其发行价将位于招股价区间的中高段，其股价也将在上市首日有相对不错的表现，首周可能上涨多达10-20%。

一句话：58同城的发行价将位于其招股价区间的中高段，并且会在上市首日录得温和上涨。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王燕焜/王凤昌

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