《阳歌专栏》中国投资好莱坞需谨慎 中国4G争夺战加剧

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国投资好莱坞需谨慎**

中国投资者将很快发现好莱坞可能只是外表光鲜，涉足其中面对的是异常激烈的生死竞争，稍有落後很快会沦为二流行列，甚至可能更糟糕。有消息称，自从中国今年早些时候增加引进美国电影以来，好莱坞电影在中国票房市场的份额不断上升。另有消息称，力图杀入好莱坞的中国公司很可能会领教投资其中的苦痛，北京的一家公司上周签约，将投资一部大制作的美国电影。

首先来说中国电影市场。中国政府今年早些时候开始放松对电影进口的限制，好莱坞大片在中国市场的票房收入快速增长。根据旧有的管理制度，中国每年可引进20部外国电影，这极大地限制了外资片商进入中国市场。後者已经发展成为全球第二大市场，票房收入仅次于美国。今年2月，中国政府放宽了进口限额，允许每年新增进口14部3D或Imax影片。

中国国家广播电影电视总局副局长田进称，自从放宽进口限制後，中国国产影片市场份额下降到41.4%。他还表示，今年1-10月，中国电影票房收入已达到132.72亿人民币，超过了去年全年。

我目前常住上海，偶尔去看看电影。可以说外国影片确实已经明显占据了当地影院的银幕。在任何时段，影院内只会播放一两部外国电影，譬如时下正在上映的《谍影重重》和《全面回忆》，但是这些电影通常占据多数银幕，中国本土电影仅在少数影厅播放。

田进对国产影片市场份额下降感到忧虑，称国产影片需要进一步提高竞争力。这可能令人担忧，或预示中国可能收缩对电影产品市场的开放脚步。实际上，田进的讲话与广电总局另一位官员三个月前的讲话如出一辙，对外国电影产品在中国市场影响力的快速上升发出警告。

当局有可能进行一定的压制，尤其是新领导人就任之後，但是我预计若确实会采取措施，也不会象以前那样严厉。相反，中国应该认识到这个事实，即培养实力强劲的电影产业需要时间，需要减少对这一产业的保护；如果确实希望取得长期的成功，则需要为其提供更大的创作空间。

此外，另有媒体报导称，中国本土公司小马奔腾签约合作拍摄基於科幻小说《安德的游戏》(Enders Game)的好莱坞大片。小马奔腾实际上是通过美国特效公司Digital Domain进行投资。小马奔腾上个月收购了这家破产的公司，由大牌导演卡梅隆等人联合创建的这家美国公司显然抓紧时机说服新东家投资好莱坞电影，小马奔腾这次出资占有新片的37.5%股份。

我不知道小马奔腾和Digital Domain是否需要提供资金或服务，作为投资的一部分，我猜测可能两者均有。但我有点担心小马奔腾是否愿意这麽快就愿意听从Digital Domain的建议。後者在竞争异常激烈的电影行业显然已经无法独立生存。

尽管影片《安德的游戏》最终很可能获得巨大成功，但是最终落败的可能性也很大，就像很多其他影片一样，满怀希望地开场，结果落得一无所有。未来几年中国公司或将参与投资拍摄更多好莱坞大片，这不会令我感到意外，但是要提醒这些投资人做好研究工作，既要看到好莱坞是个充满迷人色彩的地方，也要知道幕後的失败案例远远超过光彩夺目的成功故事。

一句话：美国电影在中国市场的份额快速上升，未来可能遭遇政策收紧压力，但程度很可能相对温和，时间也不会太长。

**中国电信加入4G争夺战**

越来越的迹象显示中国很快会颁发4G牌照，最早可能就在明年3月，而中国第二和第三大电信运营商也感受到做好迎接准备的紧迫性，以免最终落得个徒劳无功的下场。我说得是中国电信(0728.HK)(CHA.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)，这两家公司预期政府很快会颁发4G牌照，已突然开始试验4G技术。

4G审批的最新进展可能与中国移动(0941.HK)(CHL.N)过去两年坚持不懈的游说有关，该公司因使用的是国内自主研发的3G移动网络，导致在3G市场的竞争中市场份额快速流失。

我们先来看看相关的最新消息。媒体报导称，中国电信已悄然开始在广州搭建基於全球成熟4G技术FDD-LTE的实验网。而在今年2月，联通就曾公开讨论过4G试验的事情，此後还传出一连串该公司搭建FDD-LTE试验网的消息。相比之下，中国移动早在两年多前就开始试验4G技术，使用的则是基於TD-LTE标准的技术，该技术是国内自主研发的3G标准TD-SCDMA的升级版本。

联通和中国电信近期才开始重点关注4G业务，两家公司之前曾认为工信部最早要到2014年後才会颁发4G牌照。但在中国移动坚持不懈的游说下，加上中国移动数字服务远远落後于其他国家，这些压力促使工信部加快4G的进程。

说完中国电信突然加入4G争夺战的原因後，我们再来看看前文说到“徒劳无功”的问题。过去三年来，对於被迫建设基於本土3G技术的网络，中国移动一直颇有怨言。TD-SCDMA属於缺乏国际社会认可的3G新标准，导致中国移动麻烦不断。为了更快速地提高本土TD技术的发展，中国移动曾多次游说工信部，让联通或中国电信或者是让两家公司都建设基於TD-LTE的4G网络，而不是这两家公司更为青睐的FDD-LTE网络。

由此可知，联通和中国电信突然加快FDD-LTE的试验速度，似乎是想告诉监管机构他们无意建设TD-LTE网络。这两家公司的高层在十八大会议的间隙也重申这样的信息。

当然，何时颁发4G牌照以及哪家公司获准建设基於什麽技术的网络，最终将由监管机构拍板。如果让我猜测，我觉得监管机构可能对中国移动不厌其烦的游说有所反感，认为没有理由在中国颁发一张以上的TD-LTE牌照。我认为4G牌照在明年中期前颁发的可能性超过50%，而联通和中国电信都不会被迫建设基於TD-LTE的4G网络。

一句话：中国电信监管机构可能在明年中期颁发4G牌照，而三大电信运营商会在明年底对推出4G服务准备就绪。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：王燕焜

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