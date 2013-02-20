《阳歌专栏》威秀登陆中国电影市场

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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**威秀登陆中国电影市场**
美国好莱坞电影制片公司威秀（Village Roadshow）宣布的新消息，令好莱坞与中国日渐升温的恋情再度成为焦点。好莱坞与中国的恋情已发展了一年，眼下尚无降温的迹象。威秀的新消息不仅凸显中国电影票房蕴藏着巨大的潜力，还表明中国国产片的影响力越来越大。中国电影票房快速增长，部分与政府放宽限制、允许引进更多进口和外资投资的影片有关。随着制片商更加了解中国观众的口味，加上结合好莱坞的技术，中国国产电影发展势头良好。
威秀正在对成立仅两年的亚洲子公司--威秀电影亚洲投资的两部国产片大获成功进行宣传。春节假期期间，该公司投资两部电影中的其中一部《西游降魔篇》引起轰动，并打破了票房纪录。
《西游降魔篇》由威秀电影亚洲和华谊兄弟(300027.SZ)联合出品，由香港知名喜剧动作片制片人周星驰操刀。自这部影片上映以来，华谊股价持续走高，较1月底时已上涨约50%。
该影片开局形势一片大好，有望打破另一部低成本国产喜剧片《人在囧途之泰囧》上月创下的13亿元票房纪录。而在此之前，主导中国电影票房纪录的大多是好莱坞电影。
除了盛赞《西游降魔篇》外，对于该子公司迄今出品的另一部爱情片《101次求婚》的不俗表示，威秀也是大加赞誉。该片在今年情人节当天上映，首映日当天的票房就达4,700万元。
这两部电影的成功凸显好莱坞与中国电影制片企业合作的潜力。将先进的电影制作和营销技能与对本地观众喜好的充分了解相结合，便可产生强强联手的效果。未来几年，好莱坞与中国知名制片企业联手出品的此类电影将会越来越多。在接下来的20年，中国电影票房也可能超越美国，成为全球最大的电影市场，制片企业将努力从中获益。
好莱坞与中国这场新的恋情大约始于一年前，当时中国政府宣布大幅提高每年进口影片的引进额度。该消息宣布后出现了一些新的合作交易，当中包括梦工厂DWA.N和迪士尼(DIS.N)分别与中国合作伙伴组建新的动画合资公司的交易。中国多年以来一直限制进口影片的数量。
我之前就曾说过，随着这场恋情的快速发展，中国政府当局迟早会提高警惕，还可能发起一次定期性的打压行动。不过，《西游降魔篇》和《人在囧途之泰囧》等国产片的成功，应当有助于缓解政府当局对进口片日渐入侵的担忧，意味着这场恋情在未来一年将继续发展。如果仍能按当前的趋势发展，像《西游降魔篇》和《人在囧途之泰囧》等一些电影，还将有望出口其他亚洲市场，这无疑也会令中国当局的官员感到高兴。
一句话：好莱坞和中国的恋情日渐升温，会令适合中国观众口味的国产电影越来越多，而且今年还可能出现更多相关的新合作交易。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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