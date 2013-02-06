《阳歌专栏》国际板：无休止的等待

资料图片：在上海一家券商的大厅内，散户投资者在股价信息屏前打牌。 REUTERS/Aly Song

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**国际板：无休止的等待**

自中国几年前宣布计划推出国际板以来，一些海外注册、主要业务在中国的企业一直在耐心等待在国际板上市，以便募集资金并提高在大陆的知名度。许多此类企业是名副其实的外企，比如像汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)、渣打(2888.HK)(STAN.L)等；有些则是像中国移动(0941.HK)(CHL.N)、联想(0992.HK)等中资企业，这些企业在境外注册，为的是能够在香港上市。

由于国际板推出进展缓慢，已有一些中国企业失去耐心，有消息称联想母公司和中国电信(0728.HK)(CHA.N)的部分业务可能在A股上市。这样的消息本身并不算是重大消息，但从更大的背景看，面对国际板迟迟不见推出，这或许意味着想在中国上市的中外企业可能在探索其他上市途径。

我们先来简单回顾一下国际板的曲折历程。国际板计划最早于2007年和2008年浮出水面，证券监管机构公开谈论该计划，令此事一度备受关注，乐观人士甚至预测国际板最早会在2009年推出。

然而，国际板并未如预期在当年推出，监管机构反而是将重点放在了创业板上，并于2010年推出了创业板。此后，中国股市陷入漫长的熊市，证券监管机构明显放慢了新的IPO审批速度，从而也令国际板推出计划被无限期延后。

在这样的大背景下，我们再来看看当前的现状以及关于联想和中国电信的最新消息。联想母公司联想控股表示，计划加快之前讨论过的A股上市计划。联想创始人柳传志称，过去一年公司一直在进行广泛的集团重组，并可能最早于2014年在A股上市。

目前，联想主要资产涉及业务范围广泛，除了发家的电脑业务外，还包括私募股权、农产品及房地产业务。柳传志早就谈论过上市计划，因此上述消息也谈不上是新闻。但加快上市计划似乎是新的发展，很可能在一定程度上也是对国际板迟迟不推出做出的回应。

与此同时，中国电信旗下的天翼视讯也表示，计划近期在A股上市。天翼视讯近期实现盈利。我同样认为，该公司的上市计划也是对国际板一再推后做出的直接回应，目的在于提高知名度。天翼视讯是中国电信增速最快的业务之一。

鉴于中国电信可能已放弃会很快在国际板上市的希望，我觉得天翼视讯上市至少还有向股民提供投资中国电信机会的目的。随着中国电信、联想等境外注册企业对国际板失去耐心，寻找其他在国内上市的途径，预计今年还会出现更多类似交易。

一句话：联想及中国电信子公司计划在A股上市，部分原因可能与国际板迟迟不推有关，预计今年还会出现更多类似的上市计划。

**SABMiller看好中国市场**

西方啤酒巨头SABMillerSAB.L旗下的合资企业华润雪花宣布收购金威啤酒(0124.HK)，提升其他外资企业很快收购中国白酒厂商的可能性。年初开始，媒体报道很多白酒含有塑化剂，令白酒企业受到冲击，危机或为SABMiller和帝亚吉欧(DGE.L)等外资企业提供收购和拓展市场的机会。

报道称，SABMiller和华润创业(0291.HK)的合资企业华润雪花同意出资53.8亿元收购金威啤酒，金威啤酒的主要业务在广东省。华润雪花收购的金威啤酒资产包括大约一年前开始出售的七个酿酒厂，收购完成后，华润雪花的啤酒生产能力将增加8.5%。金威啤酒出售酿酒厂凸显中国啤酒市场的激烈竞争，地区性厂商受到青岛啤酒(600600.SS)等全国品牌的严重冲击。

尽管外资巨头在中国啤酒市场上风生水起，他们在白酒市场上却并不显眼。尽管白酒在上海和北京等主要城市的年轻消费者中并不太受欢迎，但在一些小城市仍有很大市场，老一辈中国人也非常喜爱白酒。

2011年，英国帝亚吉欧宣布收购水井坊。但随后就基本没有外资企业收购中国白酒企业的消息，主要因为白酒市场仍很分散，且增长空间有限。

上个月很多白酒企业的股价遭受重创，因媒体报道很多白酒中含有塑化剂。股价下跌和估值下降可能为外企收购白酒生产商提供良好机会。

很多企业的股价跌幅超过10%，茅台(600519.SS)和五粮液(000858.SZ)等巨头也受到影响。更糟糕的是，中国政府禁止公款消费高档白酒以打击腐败和铺张浪费，导致很多白酒巨头预期销量大幅下滑。

白酒厂商的长期前景蒙阴，可能给外资企业带来收购机会。我估计短期内不会有公司试图收购茅台或五粮液等巨头，因为耗资巨大，而且敏感。收购类似水井坊这样的并不那么知名的中型企业可能看起来更有吸引力，我预计未来几年将出现两三个这样的收购，因外企寻求介入中国白酒市场。

一句话：在中国白酒行业整合过程中，未来两年外资企业或试图收购一些中型酒厂。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：程芳

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