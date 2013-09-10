《阳歌专栏》中国4G牌照和中移动发售iPhone为时不远

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国4G牌照和中移动发售iPhone为时不远**

中国媒体报道电信监管机构最近批准了可以用于未来4G电信网络的四款智能手机，这暗示期待已久的4G通讯牌照可能会很快下发。同时，另一个同样让人感兴趣的报道称，实际获得批准的机型有五款，第五款就是苹果公司(AAPL.O)研发的适用于中国本土技术4G网络的一版iPhone 5S。该报道称，苹果要求为其iPhone手机获批保密；若果事实如此，这意味着我们可能很快就能看到苹果与中国移动(0941.HK)(CHL.N)宣布达成合作协议的消息。

中国工信部看似终将发布第一批4G网络运营牌照。多数其他国家在多年前就下发了4G牌照，多国目前已经在运行4G商业网络，极大地方便用户使用视频等大数据流量的服务。此前的媒体报道暗示工信部可能在中国国庆节前后发布牌照，首批牌照将发给中国三大移动电信运营商，允许其提供基于本土TD-LTE技术的4G移动网络服务。

根据最新报道，工信部已经正式颁发四款手机的4G入网许可，其生产厂家包括中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)、华为、三星电子(005930.KS)和索尼(6753.T)。中心通讯为此发布的新闻稿称，其LTE型Grand Memo是首个获得工信部入网许可的4G机型。

上述四款机型适用于中国在用的2G、3G和即将启动的4G移动网络使用的所有七种制式或其中的大多数，其中包括中国本土研发的3G TD-SCDMA和4G TD-LTE制式。有评论员称工信部发布4G手机入网许可是其将很快颁发4G运营牌照的最明确信号，我同意这种说法。

所有获准入网的四款手机都适用于TD-LTE技术的事实也似乎证实有关工信部将颁发基于TD-LTE技术4G网络牌照的报道。基于全球普遍采用的、技术更成熟的FDD-LTE技术的4G网络运营牌照则可能还要等上一年或更长时间颁出。中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)更倾向于使用FDD-LTE技术的4G移动网络。

中国智能手机观察家将注意到，四款获准入网的智能手机来自中国最大的三家智能机制造商，以及索尼公司。但是同样值得关注的是没有入列的企业，尤其是联想(0992.HK)、酷派和小米科技，当然还有苹果。

但是其他媒体报道暗示，苹果适用于TD-LTE移动网络的iPhone 5S实际上在批准入网之列，只是在苹果保密要求的情况下才没有公开。这篇报道的消息来源很不清晰，只是表示援引“一位了解情况的人士”。但是这种秘密行动确实是苹果的一贯作风，且苹果与中国移动接近达成iPhone销售协议的消息已经众所周知。

当iPhone 5S在中国正式发布之时，我们很可能会看到中国移动宣布与苹果达成合作协议，这很可能就是本周或下周的事。但是，更有可能的情况则是在中国工信部颁发4G网络运营牌照之后，中国移动才会宣布与苹果的合作消息。届时，中国移动将迅速宣布启动4G网络的商业服务，并开售适用于该网络的iPhone机型。

一句话：中国监管当局发布首批4G网络智能手机入网许可，暗示其很快将颁发4G网络运营牌照，届时中国移动可能宣布与苹果达成合作协议。

**去哪儿网重启上市计划**

报道称，百度(BIDU.O)控股的旅游网站去哪儿网重启赴美上市计划，智能手机生产商小米至少五年内不会上市。而电子商务巨头阿里巴巴与香港交易所的分歧引发专家对该公司下一步计划的臆测。

这些都表明中国企业海外上市的环境仍很差，尽管名企仍能获得青睐。美国和香港的证券监管机构都发出明确信号，不会放弃严格的上市要求，为吸引企业上市破例，为的是维持市场的健康和透明。

当我看到去哪儿网最早今年四季度上市的消息时，我以为是旧消息，因为去年这个时候有几乎一样的报道。推迟上市的原因并非来自去哪儿网本身，而是一系列中资企业财务丑闻导致美国投资者的态度趋冷。

去年的报道称，去哪儿网已经为年底前上市做好了一切准备。2011年，百度投资3亿美元控股去哪儿网。最新的报道称，去哪儿网计划最早四季度上市，筹集1.5亿美元，承销商为德意志银行和高盛。

去哪儿网迅速崛起，对行业龙头携程网(CTRP.O)构成挑战。去哪儿网今年营收预计为约10亿元，主要来自广告，约为携程网公布的2012年营收的四分之一。去哪儿网看起来迅速上升，如果能够在上市文件中显示获利，有望获得投资者的青睐。

小米通过智能手机迅速崛起，近期获得20亿美元融资，创造中国科技企业的记录。小米称，融资给公司的估值在100亿美元左右，我曾预测小米最早2015年上市。

小米联合创始人兼总裁林斌表示，五年内不会上市，公司专注于扩大产品线和销售全球化。坦率讲，我认为五年时间很长，如果有好机会出现而小米却继续等这么久是不明智的。我觉得林斌的意思是小米不急于上市，或许至少再进行一轮私募融资后才会上市。

媒体援引分析师报道称，阿里巴巴与香港交易所的分歧可能让纽约成为该公司青睐的上市地点，此前阿里巴巴更倾向于赴港上市。阿里巴巴希望香港交易所破例，从而让管理层对公司拥有更多控制权，但未获香港交易所支持。

我仍认为阿里巴巴最终会选择赴港上市。香港由于地理位置的便利，对中国科技企业的吸引力越来越大。阿里巴巴赴港上市可能会推迟到明年，阿里巴巴几乎一定会用可能赴美上市的说法，努力说服香港交易所改主意。

一句话：去哪儿网可能年底前上市，阿里巴巴IPO可能拖到2014年，小米则在2016年以前不大可能公开招股。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：王燕焜/王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。