《阳歌专栏》多家中资企业赴海外上市 境遇各异

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**多家中资企业赴海外上市 境遇各异**

纽约、伦敦和香港等全球主要金融市场不约而同地传来有关中资企业的消息：在线游戏公司完美世界PWRD.O可能在考虑退市，中国最大不良债权资产投资者--信达资产管理股份有限公司(1359.HK)在为香港首次公开募股（IPO）进行路演时受到投资者热捧，英国首相卡梅伦会见阿里巴巴创始人马云，劝说该公司去伦敦上市。

这些消息可能各有看点，不过可能都与季节性因素相关。从西方的圣诞节到中国的传统节日春节，是中国公司赴海外上市的传统“休眠期”。这意味着任何希望在明年4月之前到海外上市的中国公司都需要尽快行动，因上市时间窗口将在圣诞节前一周关闭，再打开则要等到3月份。其他影响因素则多与各公司自身相关，接下来逐一说明。

据悉，完美世界在考虑私有化，而就在一周前在线游戏对手巨人网络GA.N刚宣布了类似计划。我所看到的报道系引述消息人士的说法，这些消息来源最有可能就是投行或私募股权公司，它们努力让完美世界确信自己需要退市。它们给出的理由也不令人陌生：完美世界股票不受投资者欢迎，该公司不需要上市融资。

关于企业准备私有化的报道今年出现了很多篇，但最终均不了了之。尽管私有化对很多这类企业是合理的选择，促使很多企业拒绝付诸行动的一个因素就是保面子。成为一家上市公司是很荣耀的事情，对很多企业来说，退市就是丢面子的事。因此，很多企业可能选择保持上市地位，尤其是创始人仍在公司里占据重要地位的企业，比如完美世界。因此，我对完美世界最终会选择退市持怀疑态度。

即将在香港上市的中国信达资产管理公司受到投资者热捧，预计发行价将确定在招股价区间的高端。这意味着这家公司可能通过上市融资25亿美元左右，成为今年香港市场规模最大的IPO个案。

信达是中国不良资产管理公司中体质最强健的一家，因此IPO计划受追捧也不会令人太感到意外。相应地，可以预见信达上市首日股价将强劲上扬，全球大型基金公司会投资该股，作为对中资银行、券商等传统金融业者的替代。

最后，简要说说阿里巴巴，而这更多是出于我的好奇心，而非该公司真会选择去伦敦上市。媒体报道称，英国首相卡梅伦本周访华期间抽时间会见了阿里巴巴集团创始人马云，劝说马云认真考虑去伦敦上市这一选项。我对卡梅伦的举动表示赞赏，尤其他可是个日理万机的大忙人。但是，阿里巴巴去伦敦上市的可能性几乎为零，我预计该公司最终会与香港监管者达成妥协，并于明年的某个时间在香港上市。

一句话：完美世界因面子因素不大可能实施私有化；信达在香港IPO首日将表现不俗；阿里巴巴去伦敦上市的可能性为零。

**华为暂时退出美国网络设备市场**

华为创始人任正非不大爱讲话，所以当他罕见地接受媒体采访时，应该给予关注。任正非表示，华为暂时停止在美国销售电信设备的努力，为过去一年里一个有争议的话题划上了句号。当然，句号是不存在的，华为驻美发言人表示，如果美国政府放松对华为产品不成文的禁令，公司准备进军美国。

我追踪了华为10年，要为任正非最终站出来而鼓掌。美国政府因安全疑虑，对华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)两家企业的网络设备发布不成文的禁令。两家公司都意识到，如果美国政府不改变态度，他们将无法在美国销售网络设备。华为目前是仅次于瑞典爱立信(ERICb.ST)的全球第二大网络设备供应商。

尽管遭遇挫折，两家公司都不愿公开表示放弃美国市场。今年早些时候举行的一个投资者会议上，华为一名高管非正式地提到了这件事。全球媒体抓住这一点，称华为无法在美国销售设备，华为随后赶快进行澄清。

从那以后，华为一直持长期观点，不关注目前的状况，称美国仍是未来的重点。任正非在法国接受媒体采访时终于给事情画上了句号，称公司目前暂时放弃美国市场，以后会考虑开发美国市场。报道称，任正非看到公司成为中美政治的棋子后感到不舒服，因此作出了上述决定。

更加熟悉公关事务的华为驻美首席发言人WilliamPlummer迅速为任正非的话进行了澄清，称华为只是优先专注对其网络设备开放的市场。他还表示，华为仍希望在美国销售最新的产品，比如智能手机。

我觉得任正非肯站出来值得称赞。他不希望华为成为政治棋子的态度也值得赞赏。这种态度看起来很明智，华为能够专注于开展业务，而处理政治分歧的任务则留给中美两国政府。

我一直讲，分歧的源头在于中国，不是华为和中兴的问题。简单点说，就是中国政府喜欢干涉民营企业的事。我不认为华为或中兴对购买他们产品的网络运营商有任何威胁。但是美国担忧中国政府可能会试图迫使华为和中兴修改产品，协助进行情报收集。任正非的话无法改变任何事，但至少华为展示出不希望介入政治游戏的态度，中美两国政府需自行解决分歧。

一句话：华为CEO任正非最新的评论暗示，华为将退出美国网络设备市场，直到中美两国政府解决关于安全风险的分歧。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：程芳/王凤昌

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