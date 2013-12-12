《阳歌专栏》汽车之家纽约上市 盛大文学IPO料为时不远

2013年12月11日，汽车之家首席执行官秦致在公司IPO前在纽交所接受采访。 REUTERS/Brendan McDermid

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作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**汽车之家纽约上市 盛大文学IPO料为时不远**

中国汽车互联网平台汽车之家(ATHM.N)周三在纽约上市，首日股价大涨，可谓提前拿到圣诞节礼物。这很可能是今年中资企业赴美上市的收官之作。盛大文学首席执行官（CEO）侯小强辞职，该公司操办已久的上市计划距离终点似乎也更近了一步。今年中资企业赴美上市可谓道路坎坷，大部分时间内都毫无起色，只是在最后两个月才风生水起。

年底总是进行明年展望的好时机，我说说自己对明年中国科技企业赴海外首次公开募股（IPO）的预期。毫无疑问，备受期待的阿里巴巴IPO将是明年市场关注的重点，该公司有望借此融资数十亿美元，而上市地点预计最终花落香港。明年上半年无论香港还是纽约，都将迎来又一波上市热潮，不过随着投资兴趣的减弱，下半年上市脚步将放缓。

汽车之家的上市过程折射出中国企业今年赴纽约IPO之路的坎坷。汽车之家最初因人气疲弱而被迫缩减发行规模，后来随着人气的骤然回升遂决定提高融资目标。最终，汽车之家上市融资1.33亿美元，高于其最初设立的1.2亿美元的目标。

汽车之家的招股价最终定在每单位美国存托股份（ADS）17美元，远高于最初招股价区间。该股在纽约市场首日一度大涨85%，并收高77%；首日成交量达到950万ADS，意味着这次发行的780万ADS首日全部换手。最近两个月上市的另外四家中国科技公司也出现了类似的高成交量，表明市场投资气氛甚浓。我曾说过，随着投机者转向新的目标，这些新上市公司中多家的股价预计在未来六个月将逐渐下滑。这样一来，明年下半年中资企业IPO的人气也将明显降温。

再来快速看看盛大文学。我长久以来持续关注盛大，这是中国首家上市的网游公司。但其创始人陈天桥最近这几年可谓好坏参半，去年将公司进行了私有化，寄望以后按照不同业务单元重新上市。

主要上市公司盛大游戏GAME.O成长缓慢，处境艰难。但是盛大文学受在线文学市场需求强劲增长支撑颇具前途。去年，盛大文学递交了到纽约上市的申请，但因人气不振最终放弃计划。今年，该公司很多中层管理者离开公司自行创业，令盛大文学面临又一个竞争对手。

当下，媒体报道称长期任盛大文学CEO的侯小强可能已经离职，并揣测他的离去可能最终为该公司IPO铺路。我对此了解不多，不好说侯小强是否就是盛大文学IPO的绊脚石，不过在陈天桥寻求让更多业务单元上市之际，他的离开看似确实意义非凡。若盛大文学明年春天再次递交上市申请，我不会感到意外，也许该公司明年四五月间会如愿以偿。

一句话：中资企业明年上半年很可能掀起赴纽约上市热潮，但是随后可能失去动力，盛大文学很可能在明年春季完成上市计划。

**万达拟进军电商 沃尔玛投身自贸区**

报道称，房地产企业万达集团计划进军电子商务。若万达实施该计划，肯定会面临很多竞争对手，其中就包括准备进驻上海自贸区的沃尔玛(WMT.N)旗下的1号店。这些消息表明中国电子商务领域的竞争仍将非常激烈，且短期内没有缓解的迹象。电商迫切需要整合，而主要的障碍很简单--资金太多。一些龙头企业拥有资金充裕的腾讯(0700.HK)、亚马逊(AMZN.O)和沃尔玛做后盾，而京东商城等企业背后有俄罗斯Digital Sky Technologies等投资者，后者愿意继续注入资金。

万达的进入料导致竞争更为激烈。万达自房地产业务起家，并向娱乐和酒店等领域作多元化发展。有报道称，万达准备与阿里巴巴联手，进军电子商务。报道并未提到很多细节，只是说双方将于12月24日宣布合作，合作将涉及实体和网络店铺。双方的合作看起来是合理的选择，因为万达的优势在于购物中心，而阿里巴巴的强项是网店。若要预测合作成功的机会，还需要获得更多细节。不过，中国电商领域的竞争肯定会加剧，进入的投资也肯定更多。

报道称，1号店将其开放平台运营整合成纽海电商，该公司位于上海自贸区内，将运营1号店的网站。沃尔玛去年控股1号店后就非常激进，今年早些时候曾利用国际关系帮助1号店建立关系增强进口食品业务。上个月，沃尔玛还帮助1号店与全球消费品巨头宝洁(PG.N)和联合利华(ULVR.L)等建立了关系。

沃尔玛最新的举措看起来似乎意在继续加强1号店的国际联系。上海自贸区9月底设立后，政策推出得很缓慢，目前来看似乎区内企业将在贸易和金融领域享受特殊待遇。如果1号店计划销售进口产品，这可能让1号店比竞争对手更有优势。如果1号店打算进军金融服务业，这也能提供帮助。评论沃尔玛在上海自贸区内的尝试能否成功还为时尚早。沃尔玛在继续明智地押注中国迅速增长的电子商务市场。

一句话：万达集团进军电子商务，料带来更多竞争；1号店进入上海自贸区，似乎是增强其国际联系的明智之举。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：程芳/王凤昌

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