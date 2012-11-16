《阳歌专栏》中国移动无缘有线商机 在美上市中国公司喜忧参半

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国移动无缘有线商机**

今日媒体新闻说道，中国移动(0941.HK)(CHL.N)欲入股新组建的国有有线电视运营商的计划受挫，令其快速变身国内重要宽带运营商的目标落空。如果相关报导属实，这个结果在我意料之中，监管当局可能已经厌倦了中国移动喋喋不休的抱怨，後者认为自己在3年前获得3G牌照时遭遇了不公平待遇。

在我抛出自己对此事的看法之前，先来看看这件不同寻常的事情。中国国务院已经批准成立中国广播电视网络有限公司，负责整合全国各地的有线电视网络。该公司由财政部出资，注册资本45亿元人民币(6.5亿美元)，可用於购买地方有线宽带网络和升级网络及视频点播（VOD）服务。

其他投资者很可能为这家新成立的运营商提供进一步注资，後者完成未来主要任务所需资金规模或需要10亿美元以上。但是至少有一家媒体报导称，中国移动被排除在参与注资企业行列之外，意味着未来也没有可能持股。

中国移动是中国国内占主导地位的移动运营商，占据了约三分之二的国内市场份额，但是在迅速成长的有线宽带服务市场实力微弱。中国电信(0728.HK)(CHA.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)是有线宽带市场的双寡头，他们利用从其前身固话企业继承的固话网络提供宽带服务。

中国移动据称在今年稍早时候曾大力游说，力争入股中国广播电视网络有限公司，中国移动本来设想利用後者很快就可以开始提供宽带服务。但是，最近的报导暗示中国政府官员了解中国移动的请求，但是他们对其密集游说的答复是“多谢好意，不必了”。

中国监管体制不够透明，无法了解幕後的一切，我丝毫不怀疑中国电信和中国联通也曾不遗余力地游说，竭力排除中国移动参股的可能性。但是，我猜测监管当局可能已经厌烦了中国移动的不断抱怨，後者对自己被要求基於问题丛生的本土标准TD-SCDMA建设3G网络颇为不满。中国移动被迫建设3G网络部分源於政府对本土技术的推动，但是也使得3G市场力量更加平衡，这与中国移动自己主导的2G市场的一边倒形势形成鲜明对比。中国移动在发展其3G网络上慢条斯理，并努力说服电信监管者加速4G网络牌照发放，後者将有助於中国移动重拾一些成长动能。

我猜测，监管者也许感到他们在加快推出4G网络工作上已经向中国移动做出了让步，并觉得不应该在入股中国广播电视网络有限公司问题上再给中国移动更多照顾。无论幕後情况如何，这次被排除入股机会，中国移动着实受了打击。不能持股现有的有线电视网络，中国移动若想提供自己的宽带服务，现在的办法唯有自建新网，这或许需要耗时至少三到五年。

一句话：中国移动被排除在入股新建的国有有线广电网络公司之外是一大挫折，若想继续进入有线宽带市场，将不得已选择自建新网。

**解读在美上市中国企业业绩**

近期很多在美上市的中国企业公布了业绩，包括易居中国EJ.N、先声药业SCR.N、新浪(SINA.O)、网易(NTES.O)和文思海辉PACTV.O。文思海辉上周刚刚由文思信息与海辉软件合并而成。

也许股价表现最能反映业绩与投资者预期的差距。新浪公布业绩後，股价盘後下跌7%，是这些企业中跌幅最大的；网易股价也下挫了6%；文思海辉股价则上涨了2%。

新浪第三季获利略超市场预期，因其微博平台的广告营收强劲。不过投资者似乎更为担忧新浪利润率连续五个季度下滑，以及第四季度的营收预估低於预期，因其广告营收继续迅速下滑。

广告营收下滑应不会令人感到意外，因中国经济放缓导致支出减少，包括搜索巨头百度(BIDU.O)在内的所有相关企业都感觉到了类似的压力。不过广告营收的迅速下滑可能对新浪不利，对依赖广告收入的企业整体来说也不是什麽好消息。

网易公布的营收令人失望，该公司称原因是《魔兽世界》游戏表现不尽如人意。该公司公布的获利略降，但大幅低於市场预期。尽管网易意外宣布特殊分红以及1亿美元的股票回购计划，仍无法阻止股票遭到抛售。

抛售可能有些反应过度。去年底至今，网易股价上涨了约20%，这和大多数在美上市中国企业因被怀疑存在假账问题而股价维持疲软的情况大相径庭。

文思信息与海辉软件合并後，我曾将文思海辉称为中国IT外包企业中“沉睡的巨人”。文思海辉公布的第三季营收上升36%至1.76亿美元，第四季营收预估为1.36亿美元。

我怀疑文思海辉股价上涨2%主要反映投资者对未来的信心，对业绩的反映则不多。合并後的公司在业务上将更加平衡，好於合并前的任何一家。加上合并带来的支出下降以及强力管理，应能帮助文思海辉未来几年释放新的潜力，为看好中国IT外包的投资者提供良好投资机会。

一句话：新浪和网易将因未来几个季度内广告和游戏市场疲软而受到冲击，刚刚合并完成的文思海辉或成为中国首个真正的全球化IT外包巨头。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：王燕焜

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