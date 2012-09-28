《阳歌专栏》中国政府拯救光伏行业 比亚迪陷入下沉漩涡？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国政府开始拯救光伏行业**

过去一年多数时间大谈发展光伏产业计划後，中国政府最终开始将语言落实到行动上，这从晶澳太阳能(JASO.O)释出的最新信号和美国First Solar(FSLR.O)的异常举动中便可见一斑。从诸多角度看，这两家公司的动向都令人颇感兴趣，可为苦苦挣扎的全球光伏行业注入活力，亦能化解中国与西方在该领域的摩擦。西方企业指责中国为其国内光伏产业提供不公正的补贴。但在紧张局面真正缓和前，中国政府在投标落户本土的新项目时，必须做到不偏不倚，不能在牺牲西方企业利益的情况下偏袒本国的太阳能面板制造商。此外，中国政府还须采取切实举措，让本国企业逐渐脱离西方投诉的不公正补贴，包括取消低息贷款和出口退税等政策。

我们先来看看相关的最新消息。就在一年前，中国政府宣布了引人关注的光伏发电标杆上网电价的相关政策，目的是刺激新电厂建设。当时有报导称，到2015年中国所建太阳能和风能发电装机目标将达500亿瓦特，这对严重依赖火力发电的中国可谓是个宏伟目标。最新消息显示，晶澳太阳能宣布从国内两家客户获得总计1.6亿瓦特光伏组件订单，主要用於在青海和新疆等内陆省份建发电厂。

这样的消息大受投资者欢迎，晶澳太阳能在纽约交易的股价周四上涨3.5%。尽管如此，但该公司股价仍交易在0.90美元附近，在1美元关口下方已徘徊了一个月左右，这令该公司面临退市危险。未来几周，投资者无疑会关注晶澳太阳能的股价能否重上1美元。如果还有其他企业宣布类似在华新项目的交易，股价升逾1美元关口或许还真可能发生。

与此同时，美国的First Solar宣布聘请中国光伏行业资深人士负责在华业务，一并管理业务开发，这不仅令人略感意外，也必颇受鼓舞。该公司在声明中没有提及之前在华产品营销的情况，但面对天合光能(TSL.N)和英利(YGE.N)等本土企业的激烈竞争，我怀疑该公司的产品可能根本就没有打入中国市场。

若情况真是如此，上述人事任命则意味着，First Solar不仅觉得中国太阳能电厂建设项目会快速扩张，而且认为自己也有机会赢得一些业务，尽管中国的竞争对手拥有成本和地理优势。该公司的举动似乎意味着，其将凭借自身的技术优势，尝试与中国竞争对手一较高下，尤其是在快速兴起的太阳能电池薄膜领域。未来数月，随着中国政府出手挽救光伏产业，预计还会看到更多落户中国的太阳能发电项目消息。

一句话：晶澳太阳能和First Solar传出的消息显示，中国政府可能最终重视建设新的太阳能发电厂，向苦苦挣扎的光伏产业注入急需的活力。

**比亚迪陷入下沉漩涡？**

比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)两名高管离职，公司似乎开始陷入下沉的漩涡。现在，巴菲特肯定在考虑2008年斥资2.32亿美元买入比亚迪10%股权的决定是否正确。巴菲特买入比亚迪後两年内该公司股价上涨数倍，最近两年又跌了回来，因该公司汽车业务问题严重。尽管比亚迪不得不大规模裁员，而且获利几乎降至零，创始人王传福还在继续向投资者灌输电动车王国的长期愿景。

巴菲特的投资现在仍有大约4亿美元的价值，这意味着如果现在卖出，仍能获利70%。随着营销副总裁杨龙忠离开比亚迪，巴菲特肯定在考虑是否要卖出。

比亚迪称，杨龙忠离职是公司重组的一部分，也有个人原因在里面。媒体报导，上个月杨龙忠大笔卖出所持的比亚迪A股，套现超过1亿元。在此之前，比亚迪营销副总裁夏治冰去年也辞职了。

比亚迪F3曾一度是中国最畅销的车型，但是两年後的现在，中国前10大汽车生产商中已不见比亚迪的身影。比亚迪进而选择押注电动车，在西方国家市场和发展中国家推出一系列用於巴士和出租车的试验项目。

不过在电动车业务上，比亚迪今年5月也遭遇挫折。当时在深圳发生了比亚迪出租车撞车後起火的事故，导致三人死亡。媒体当时报导，其他比亚迪出租车司机称业务量大幅下滑，因很多乘客害怕乘坐比亚迪出租车。

对於巴菲特和比亚迪其他大股东来说，两名高管的离去和各方面的问题肯定都不是好消息，尽管中国政府试图推进新能源汽车项目，向各大城市施压购买更多电动车和混合动力车。

电动车业务为比亚迪作出实质性的贡献至少还得两年，而传统汽车业务不振，目前能支持比亚迪的只有电池业务和巴菲特的信心。电池业务在未来一段时间里估计会表现不错，不过巴菲特是否会卖出所持比亚迪股票就很难说了。巴菲特卖出的可能性看起来很大，如果这样，估计比亚迪的股价将进一步下挫，因该公司的前景更加阴霾。

一句话：比亚迪联合创始人杨龙忠离职，股东巴菲特肯定在考虑是否要卖出。

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌

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