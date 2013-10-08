《阳歌专栏》阿特斯阳光电力再添盈利可能性

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿特斯阳光电力再添盈利可能性**

在太阳能组件行业经历持续的痛苦整合之际，已经有迹象显示哪家将摆脱危机，随行业再次步入健康轨道。阿斯特阳光电力(CSIQ.O)无疑将是走出行业调整期，展现强大生存能力的企业之一。有消息称，该公司又向民营采购方出售了四座自建电站。阿斯特阳光电力使用自产光伏组件建设电站，并最终将电站售予民营买家，实施该战略的执行力也快速提升。与此形成对照的是，尚德电力STP.N也尝试实施该战略，但是执行力不足令其腹背受敌，最终陷入破产境地。

尽管如此，我们仍确有必要对阿斯特阳光电力的成功略持怀疑态度，后者惯常发布多份声明，有时却在重复之前披露的信息。阿斯特阳光电力自建加销售战略的成功目前来看也似乎仅限于在加拿大建设电站，我们需要观察该公司能否在缺少这种紧密关系的其他市场复制这种成功模式。

根据阿斯特阳光电力上周发布的两份声明中的第一份，该公司以约1亿美元将合计装机16兆瓦(megawatt)的两座光伏电站售予TransCanada (TRP.TO)。阿斯特阳光电力没有说明TransCanada的实际付款额，可能是折价销售。这项交易也是阿斯特阳光电力之前宣布的以近5亿美元向TransCanada售出九座电站的计划之一，是其中的第二和第三宗交易。

第二份声明内容类似，但更令人感兴趣的是其中提到另两座自建电站售予了贝莱德集团(BlackRock)(BLK.N)管理的一个基金。声明没有透露售价，但表示以类似近期同地区交易的售价，出售了在安大略省建设的两座合计装机20兆瓦的电站。我感到，这则声明中最令人鼓舞的消息就是贝莱德集团成为买家，这证明阿斯特阳光电力知道如何建设电站来吸引真正的金融行业投资者。

股市投资者看似中意阿斯特阳光电力的举措，最近几周大幅推高该公司股价，已经较9月初水准上涨了逾50%，较年初水准更上涨了近六倍。该公司也是业内少数预测今年能够扭亏为盈的主要光伏企业之一，最近再次重申了今年全年盈利的预期。

其他看似能够走出光伏行业寒冬企业的股价今年也大幅走高，天合光能TSL.N和英利绿色能源(YGE.N)均已攀升至年初股价水准的三倍以上。据悉这两家企业都已经竞购尚德电力的资产，后者有望很快完成破产重组，并很可能不再是一家独立的公司。

从这些行业最新发展以及中国政府最近要求严格限制新建组件产能来看，光伏行业可能最终结束动荡。如果能够延续目前的趋势，阿斯特阳光电力可能成为在即将出炉的三季度财报中率先公布扭亏为盈的企业，其他主要同业企业也将在未来几个季度中陆续宣布实现盈利。

一句话：阿斯特阳光电力向贝莱德集团管理的基金售出了两座光伏电站，反映出这种商业战略的强劲前景，也将由此提高今年实现扭亏为盈的可能性。

**中国企业牵手外资谋发展**

在“十一”长假后的第一天，我想谈谈过去一周宣布的三宗与外资合作的交易，涉事中方企业分别是青岛海尔(600690.SS)、新浪(SINA.O)微博和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)。这三宗合作的性质迥然不同，对每家企业今后的发展应当都有积极意义。

这三宗交易分别是美国私募股权巨头KKR入股上市的青岛海尔；新浪与美国数据挖掘公司Socialgist签约，处理新浪微博生成的海量数据；中兴通讯与美国NBA球队休斯顿火箭达成合作协议。

先看青岛海尔的交易。KKR将收购青岛海尔10%股权，成为长期战略合作伙伴。交易金额尚不得而知，根据青岛海尔的最近市值，KKR的投资额大约为6亿美元。至于合作性质，双方没有透露太多详情，不过有迹象显示在线销售和全球扩张将是合作重点。

我之前说过喜欢青岛海尔，该公司在成为中国强势品牌的过程中，推行相对谨慎但却十分成功的战略。在国际市场，该公司也是成绩骄人，去年曾收购了新西兰的Fisher & Paykel。最新交易的目的似乎是要带动青岛海尔更上一层楼，而KKR拥有的技术和金融从业经验，可能正是该公司实现目标所需的催化剂。

接下来再看新浪与Socialgist的合作。通过这项交易，Socialgist将成为首家基于新浪微博海量数据提供数据分析服务的外资企业。两家公司没有透露交易的太多详情，我觉得这对Socialgist而言或许是首桩大型交易。

从更宽泛的角度来看，这也是新浪微博货币化进程的一部分。新浪微博注册用户已达五亿，但迄今却一直亏损。今年早些时候，新浪将新浪微博的部分股权出售给阿里巴巴，此后链接到阿里巴巴电商平台的许多广告便出现在新浪微博页面上。我猜测，Socialgist为了成为首家基于新浪微博数据，提供数据挖掘服务的供应商，出价应该也不低，而这项交易或许有望帮助新浪微博实现初步目标，即到明年年中扭亏为盈。

最后看中兴通讯的交易。该公司宣布与休斯顿火箭达成合作交易，向利润丰厚的美国智能手机市场渗透。按照合作协议，在下一个NBA赛季，中兴通讯将成为火箭队的官方智能手机品牌。中兴通讯还称，这项交易标志着自己的主打消费产品终于打入美国市场，结束了多年来仅销售当地运营商定制品牌手机的局面。

我发现休斯顿火箭的选择很有意思，该球队曾因中国超级球星姚明加盟而在中国家喻户晓。但在美国本土，休斯顿火箭只是众多NBA球队中的一支，吸引力相对有限。我怀疑中兴通讯试图借助这项交易，来提振中国市场的销售，而其在美国市场或许只能取得有限的成功。不过，对于中兴通讯为了在海外市场提升品牌形象，采用此类高调的合作方式，我倒是十分欣赏。

一句话：青岛海尔、新浪及中兴通讯与外资的这些合作交易，似乎都是明智之举，有助提振各自国内外业务的发展前景。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。